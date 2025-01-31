«Лыжня России – 2025»: как принять участие и где пройдет старт в Москве и Подмосковье

В материале РИАМО читайте о том, как и где пройдет традиционная гонка «Лыжня России» в 2025 году, как зарегистрироваться и что будет при плохой погоде.

Когда пройдет «Лыжня России» в 2025 году и как зарегистрироваться Фото - © Медиасток.рф В 2025 году «Лыжня России» пройдет 8 февраля. Регистрация в регионах уже открыта. Для регистрации нужна учетная запись на «Госуслугах». В поиске на сайте нужно ввести «Лыжня России» и нажать «Принять участие». Далее нужно выбрать регион, где вы будете участвовать, и место проведения. Потом ввести данные того, кто будет участвовать – вы или ребенок. В графе «спортивная дисциплина» нужно выбрать «свободный стиль» и завершить регистрацию. После этого в течение пяти рабочих дней на почту придет уведомление о регистрации на мероприятие. Регистрация закроется 6 февраля.

Какие документы нужны для участия в гонке «Лыжня России» Фото - © Медиасток.рф После регистрации стоит ознакомиться со списком документов, который нужно предъявить для получения стартового пакета. Каждому участнику необходимо иметь при себе: паспорт или документ, удостоверяющий личность,

индивидуальный (или коллективный) медицинский допуск, подтверждающий состояние здоровья и возможность допуска к соревнованию, согласно требованиям приказа Минздрава России от 23 октября 2020 г. № 1144н,

согласие на обработку персональных данных спортсмена в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ,

оригинал полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) или полиса добровольного медицинского страхования (ДМС). В стартовый пакет входит номер участника и шапка с логотипом гонки.

Кто может принять участие в «Лыжне России» Фото - © Медиасток.рф Принять участие в соревновании могут и профессиональные спортсмены, и любители. Встать на лыжи смогут и россияне, и граждане иностранных государств. Для детей, юношей девушек и взрослых подготовлены трассы разной длины.

Где и как будет проходить «Лыжня России-2025» в Москве Фото - © Медиасток.рф В Москве «Лыжня России-2025» пройдет сразу в нескольких местах и в разных форматах. Для участия нужна будет регистрация на сайте. Здесь нужно выбрать формат участия, нажать кнопку «регистрация» и ввести все необходимые данные. Большая гонка на 10 километров для участников старше 18 лет состоится 8 февраля в зоне отдыха «Альфа-Битца». Регистрация на гонку здесь закрывается 31 января. Еще три гонки пройдут в «Лужниках». 5 февраля состоится ночная гонка, которая пройдет в формате спринта. Участникам предстоит преодолеть круг на 800 метров. Победители будут выявлены по сумме результатов трех стартов. Принять участие может любой желающий от 18 лет. 6 февраля пройдет ретро-гонка. Вся трасса будет оформлена в советской праздничной стилистике. Участникам предстоит гонка в разных категориях: семейные эстафеты, детские гонки, одиночные заезды. Кроме того, пройдет выставка лыжной атрибутики, будут работать тематические фотозоны, состоится концертная программа и многое другое. Принять участие смогут взрослые и дети старше 9 лет. Здесь будут оцениваться не только скорость, но и внешний облик участников, и стиль езды. 7 февраля пройдет детская гонка. Это соревнования для московских школьников, а также команд директоров и учителей образовательных организаций. Гонка состоится на дистанциях 1, 3 и 5 километров. На все гонки в «Лужниках» регистрация закрывается 3 февраля.

Где и как будет проходить «Лыжня России» в 2025 году в Московской области Фото - © Медиасток.рф Центральной площадкой «Лыжни России» в Подмосковье 8 февраля должна была стать трасса Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках. Однако из-за теплой погоды соревнования перенесли на неопределенный срок. Новую дату организаторы сообщат позднее. «Установившаяся в регионе теплая погода не позволяет обеспечить качественную подготовку трассы для проведения самого массового старта страны. О регламенте работы комиссии будет сообщено дополнительно», — сообщили в министерстве физической культуры и спорта Подмосковья. Зарегистрироваться на гонку можно через «Госуслуги», выбрав регион Московская область. Выйти на старт смогут спортсмены и любители старше 12 лет. Гонка пройдет на одной дистанции в 10 километров. Комиссия по допуску участников в Московской области будет работать в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 18:00, во вторник и четверг с 11:00 до 20:00 по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, корп. 1.