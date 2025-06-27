Лисички пошли: какие грибы можно собирать в лесах Московской области в июле 2025

Июнь в этом году больше был похож на раннюю осень – температура ниже нормы и дожди. Для грибов это самые подходящие условия, и в Подмосковье уже в последние дни июня любители «тихой» охоты находили нетипичные для середины лета лисички и сетчатый белый гриб.

Такой микроклимат с достаточным количеством влаги не сушит грибницу и способствует хорошему урожаю. Поэтому в конце июня-начале июля проходит уже вторая волна грибов, когда в лесах можно собирать не только сыроежки, но и благородные грибы.

Какие грибы можно собирать в июле

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Подосиновики и подберезовики

Подосиновики любят лиственные леса, и, как правило, они живут в симбиозе с осиной, что следует из названия. Но встречается и возле других деревьев, включая хвойные. Отличить их можно по белой ножке с серыми или коричневыми чешуйками и красной, коричневой или оранжевой толстой шляпкой. Важно, что при надавливании губчатая изнанка шляпки становится синей.

Сезон сбора подберезовика начинается с середины июня, и как раз после таких обильных дождей эти грибы самые ароматные и вкусные. Подберезовики любят березовые рощи, но часто их можно встретить и в лесопосадках смешанного типа рядом с дубами, тополями и буками. Поверхность шляпки подберезовика, которая может быть от серо-коричневатого до бурого цвета, гладкая и выпуклая, изнанка – губчатая, чешуйчатая ножка расширяется книзу. На срезе мякоть гриба может слегка потемнеть.

Белый грибы

Белый гриб имеет несколько видов: сосновый гриб, или боровик, и сетчатый, или дубовый белый гриб. Второй как раз обычно появляется ближе к осени. В целом собирать белые грибы можно вплоть до осенних холодов, но в этом году они появились уже в конце июня благодаря летним дождям и прохладной погоде.

Обычно белые грибы растут в хвойных перелесках и на березовых, липовых, каштановых или дубовых полянках. Как правило, эти грибы предпочитают не слишком тенистые хвойные и хвойно-лиственные места с почвой, в которой не застаивается влага.

Узнать белый гриб легко – у него толстая ножка, на которой виден сетчатый рисунок. Шляпка тоже толстая, цвет может варьироваться от темно-янтарного до красновато-шоколадного цвета. Изнанка шляпки трубчатая и плотная. Зрелые грибы имеют изнанку светло-зеленого оттенка и желтоватого, а молодые – белого.

Опята летние

Опята очень любят собирать для заготовок, но и приготовить блюдо со свежими грибами летом тоже обязательно нужно. Опята богаты витаминами и микроэлементами, их рекомендуют употреблять вегетарианцам и тем, кто придерживается диеты. Эти грибы низкокалорийные, с большим содержанием белка.

Внешне эти грибы невзрачные, но их выращивать можно даже в домашних условиях. Летние опята растут на мертвой древесине, обычно большими группами. Предпочитают пни и поваленные стволы лиственных пород, особенно березы, ольхи, осины. Реже встречаются на хвойных деревьях (например, елях).

У этих грибов шляпка сначала выпуклая, по мере старения гриба становится плоской, с хорошо выраженным широким бугорком. В дождливую погоду опята становятся прозрачными и коричневатыми, в сухую – матовыми, медово-желтыми. Часто шляпка более светлая посередине и темнее по краям. Кожица у опят гладкая и слизистая, а мякоть – водянистая, бледного желто-коричневого цвета, в ножке более темная, с мягким вкусом и приятным запахом свежей древесины.

Ножка у этих грибов в верхней части более светлая, чем шляпка, а ниже кольца появляются маленькие темные чешуйки. Кольцо на ножке пленчатое, узкое, в начале хорошо заметно, с возрастом может исчезать, часто окрашивается выпавшими спорами в охристо-коричневый цвет.

Сыроежки

Фото - © Сергей Пристяжнюк (Serg Zastavkin) / Фотобанк Лори

Сыроежки — один из самых популярных и разнообразных видов грибов, которые можно найти в подмосковных лесах. Сейчас настоящий пик сбора этих грибов – они крепкие, плотные, с насыщенным цветом и характерной упругостью. Ближе к осени сыроежки уже будут перезрелыми и водянистыми.

Сыроежки любят влажные места, где растут хвойные и лиственные деревья, но не выносят болотистой и глинистой почвы. Они довольно хрупкие, поэтому собирать их нужно в корзины или любые тары с жесткими бортиками.

Сыроежки отличаются разнообразием своих шляпок – они могут быть очень разными в зависимости от вида: розово-красными, красно-оранжевыми, светло-коричневыми, красно-коричневыми, сиренево-коричневыми, темно-фиолетовыми, оливковыми или даже зелеными. Ножка у них средне-тонкая, шляпка – слегка блестящая с пластинчатой структурой.

Шампиньоны

Шампиньоны – привычные грибы, которые можно в любое время купить в магазине. Но лесные шампиньоны имеют гораздо более выраженный грибной запах, чем могут приятно удивить. Эти грибы растут почти везде, но собирать их у дорог не стоит – они очень хорошо накапливают тяжелые металлы.

Где собирать: неприхотливые шампиньоны могут расти в лиственных, хвойных или смешанных лесах, а также на опушках и полянах, не заросших деревьями. Они могут обитать довольно большими «семьями», покрывая площадь в несколько квадратных метров.

Как выглядит: шляпка у лесного шампиньона округлая, обычно толстая и плотная, как правило, белая или слегка коричневатая, может быть гладкой или покрытой небольшими чешуйками. Изнанка шляпки – пластинчатая.

Лисички

Лисички растут в хвойных и смешанных лесах, особенно в сосновых и еловых. Их можно найти на опушках, под опавшими листьями, среди мха и густой травы. Эти грибы уже находили в лесах Подмосковья в конце июня, в дождливую погоду лисичек будет еще больше, поэтому полакомиться ими можно будет уже в июле.

Лисички имеют очень красивую форму и похожи больше на распускающийся цветок. Они почти никогда не бывают червивыми и транспортируются лучше других грибов. Цвет лисичек варьируется от ярко-желтого до насыщенного оранжевого и даже красного, что делает их весьма заметными в траве. Шляпка не имеет четких границ и плавно переходит в ножку.

Лисички отличаются запахом – даже сырой гриб пахнет очень приятно и напоминает фруктовый аромат, а уж в кулинарии лисичкам почти нет равных. В ресторанах с этими грибами готовят специальные сезонные блюда, которые пользуются невероятным успехом.

Существуют и ложные лисички – условно съедобные грибы говорушка оранжевая. У них более тонкая ножка, поверхность шляпки более бархатистая, у лисичек она гладкая, шляпка у ложных грибов более ровная, да и ложные грибы более червивые, так как не имеют природной защиты от вредителей.