Льготная ипотека в сентябре 2024 года: какие банки продолжают выдавать кредиты с господдержкой

Однако, несмотря на закрытие программы льготной ипотеки в июле текущего года и исчерпания лимитов по семейной ипотеке к сентябрю, некоторые государственные программы еще остаются доступными. Господдержка по-прежнему работает, хотя теперь она ориентирована в сторону помощи определенным категориям заемщиков и развития территорий.

В последние дни в СМИ распространяется информация о том, что уже в октябре крупнейшие банки прекратят выдачу такого вида льготной ипотеки как семейная ипотека. Речь идет о том, что к концу августа лимиты по семейной ипотеке в Сбербанке и Альфа-Банке были израсходованы на 95%, а у ВТБ — на 87%. А такие банки как Уралсиб и Россельхозбанк уже прекратили прием заявок и выдачу кредитов по этой программе из-за исчерпания лимитов.

8 действующих программ льготной ипотеки осенью 2024 года

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Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» публикует восемь самых популярных, по его мнению, программ льготной ипотеки от восьми российских банков. Среди них в основном региональные банки.

1. Сельская ипотека от банка «Кубань Кредит»

Сумма — от 500 тысяч до 6 миллионов рублей. Срок — до 25 лет. ПСК (полная стоимость потребительского кредита, то есть сумма всех средств, которые потребитель должен заплатить банку в течение срока действия кредитной сделки — прим. ред.) — 3,176-3,774%. Ставка — от 3%. Первый взнос — от 20%. Категория недвижимости — загородная недвижимость. Возраст заемщика — от 18 до 80 лет. Залог — обязательный залог приобретаемого имущества.

2. Ипотека с господдержкой под 2% (ПП РФ 2565) от банка «Центр-Инвест»

Сумма до 6 миллионов рублей. Срок — до 20 лет. ПСК —1,990-1,999%. Ставка — 2%. Первый взнос — от 10%. Категория недвижимости — первичный рынок жилья, загородная недвижимость. Возраст заемщика — от 18 до 70 лет. Решение — до недели. Поручительство — возможно. Залог — обязательный залог приобретаемого имущества.

3. Семейная ипотека с господдержкой от Тимер Банка

Сумма — до 12 миллионов рублей. Срок — до 25 лет. ПСК — 5,508-7,252%. Ставка — от 5,2%. Первый взнос — от 20%. Категория недвижимости — первичный рынок жилья. Возраст заемщика — от 21 до 70 лет. Решение — до трех дней. Поручительство — не требуется. Залог — обязательный залог приобретаемого имущества.

4. Ипотека «На строительство дома» от Почта Банка

Сумма — от 300 тысяч до 12 миллионов рублей. Срок — до 30 лет. ПСК — 17,065-21,684%. Ставка — от 5%. Первый взнос — от 20%. Категория недвижимости — первичный рынок жилья, загородная недвижимость. Возраст заемщика — от 18 до 70 лет. Решение — до недели. Залог — обязательный залог приобретаемого имущества.

5. Госпрограмма. Военная ипотека. Новые субъекты 2% от Промсвязьбанка

Сумма — до 6 миллионов рублей. Срок — до 25 лет. ПСК — 2,315-2,603%. Ставка — 2%. Первый взнос — от 10%. Категория недвижимости — первичный рынок жилья, вторичный рынок жилья. Решение — до недели. Залог — обязательный залог приобретаемого имущества.

6. Семейная ипотека (в рамках партнерской программы с АО «ДОМ.РФ») от банка «Вологжанин»

Сумма — от 500 тысяч до 12 миллионов рублей. Срок — до 30 лет. ПСК — 6,149-6,803%. Ставка — от 6%. Первый взнос — от 20%. Категория недвижимости — первичный рынок жилья, загородная недвижимость, земельный участок. Возраст заемщика — от 21 до 65 лет. Поручительство — не требуется. Залог — обязательный залог приобретаемого имущества.

7. Семейная ипотека с государственной поддержкой от банка «Хлынов»

Сумма — от 500 тысяч до 12 миллионов рублей. Срок — до 30 лет. ПСК — 7,000-18,225%. Ставка — от 7 до 18%. Первый взнос — от 20%. Возраст заемщика — от 21 до 70 лет.

8. Ипотека «Господдержка для многодетных» от Челиндбанка

Сумма — до 1 284 000 рублей. Срок — до шести месяцев. ПСК — 18,345-20,510%. Ставка — от 18 до 20%. Первый взнос — от 0%. Категория недвижимости — первичный рынок жилья, вторичный рынок жилья, загородная недвижимость, земельный участок. Возраст заемщика — от 21 до 70 лет. Решение — до недели. Залог — обязательный залог приобретаемого имущества.