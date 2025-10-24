Льгота для местных: как оформить резидентное разрешение на парковку в Москве в 2025 году

В материале РИАМО читайте о том, что такое резидентная парковка, кто имеет на нее право и как ее оформить в Москве.

Как работает резидентное разрешение на парковку в Москве Фото - © Ю. Иванко. Mos.ru Резидентное разрешение дает право на бесплатную стоянку и остановку на местах платной городской парковки в пределах района проживания с 20:00 до 08:00 ежедневно в течение одного года, двух или трех лет. При этом парковаться бесплатно можно только на территории своего района, а не по всей Москве. Территории районов и зон платной парковки можно найти на сайте московских парковок. Для парковки в дневное время с 8:00 до 20:00 нужно вносить плату. Стоимость такой парковки в год составляет три тысячи рублей, на два года – шесть тысяч, а на три года – девять тысяч рублей. Сначала нужно получить разрешение на бесплатную парковку, потом оформить парковку дневную. Разрешения выдаются по принципу «одна квартира – два разрешения». На автомобиль с прицепом нужно оформлять два разрешения.

Кто может оформить резидентное разрешение на парковку в Москве Фото - © Медиасток.рф К резидентам платных городских парковок относятся: собственники квартир;

наниматели квартир по договорам социального найма;

наниматели квартир по договорам служебного найма. Кроме того, у кандидатов на резидентное разрешение не должно быть долгов по штрафам или есть вступившее в силу решение суда об отмене соответствующих постановлений. Оформить разрешение можно только на свой автомобиль.

Кто может парковаться бесплатно в любое время Фото - © Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Есть граждане, которые имеет право парковаться бесплатно в любое время. К ним относятся: участники ВОВ;

участники обороны Москвы;

несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного заключения;

Герои Советского Союза;

Герои Российской Федерации;

полные кавалеры ордена Славы;

Герои Социалистического Труда;

Герои Труда Российской Федерации;

полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Чтобы оформить такое льготное разрешение, нужно при оформлении на сайте поставить галочку в соответствующей графе о наличии льготы или сообщить о ней в МФЦ при личном посещении.

Как оформить резидентное разрешение на парковку в Москве Фото - © Медиасток.рф Оформить разрешение проще всего можно удаленно через личный кабинет на mos.ru. Также оформить документ можно через «Госуслуги» или в ближайшем МФЦ. Но в любом случае понадобится наличие личного кабинета на портале. Перед подачей документов убедитесь, что у вас нет неоплаченных штрафов за нарушение ПДД и задолженностей за парковку. Иначе разрешение оформить не получится. При получении разрешения онлайн нужно зайти в личный кабинет на mos.ru или «Госуслугах». Далее выбрать услугу «Резидентное парковочное разрешение» для вашего района, заполнить все необходимые поля, приложить сканы документов и отправить заявку. Проверка займет шесть рабочих дней, после чего вы получите резидентное разрешение. Электронный вариант документа появится в личном кабинете на сайте «Московского паркинга» или на mos.ru. Бумажный можно получить в сервисных центрах «Московского транспорта» на станциях Большой кольцевой линии метро «Каширская», «Нижегородская», «Кунцевская», «Проспект Вернадского», «Петровский парк», «Сокольники», «Текстильщики» или «Савеловская» ежедневно с 08:00 до 20:00. Если вы не единственный собственник жилья, то предварительно нужно будет отправить запросы на удаленное подтверждение согласия остальными собственниками, которые должны будут его подтвердить в течение пяти рабочих дней со своих учетных записей. В случае повторного оформления резидентного парковочного разрешения можно подать заявление заранее — не ранее двух месяцев до окончания действия предыдущего. Новое разрешение начнет действие на следующий день после окончания действия предыдущего.

Какие документы нужны для резидентного разрешения на парковку в Москве Фото - © Freepik.com Для оформления разрешения понадобятся: свидетельство о регистрации транспортного средства, на которое требуется разрешение, если оно зарегистрировано не в России;

договор найма служебного жилого помещения, если вы не собственник, а наниматель;

выписка из домовой книги для собственников жилых помещений;

документы, подтверждающие решение суда об отмене выписанных постановлений по штрафам за нарушение ПДД и оплаты парковки, если такие были. Если документы будет подавать представитель заявителя, то нужна будет доверенность, заверенная электронной цифровой подписью нотариуса. Если вы являетесь не единственным собственником жилья, то нужно получить разрешение всех собственников. Это же касается и нанимателей по договору социального найма. Согласие можно подтвердить онлайн, приложив к заявке нотариально заверенное согласие всех владельцев или скан-копии документа с электронной подписью нотариуса.

Как оплатить круглосуточное резидентное разрешение Фото - © Adobe Stock После оформления бесплатного времени парковки можно оформить круглосуточное разрешение, которое стоит три тысячи в год. Можно оформить разрешение сразу на два или три года. Услуга подключается автоматически на следующий день после внесения платы. Оплатить услугу можно: на портале mos.ru, используя сервис «Мои платежи». Чтобы найти счет для оплаты, на открывшейся странице перейдите в раздел «Оплата услуг»;

на сайте «Московский паркинг»;

с помощью мобильного приложения «Парковки России» (для iOS, Android или Huawei);

лично: квитанцию на оплату можно получить вместе с уведомлением о внесении в реестр парковочных разрешений в одном из сервисных центров «Московский транспорт» на станциях Большой кольцевой линии метро «Каширская», «Нижегородская», «Кунцевская», «Проспект Вернадского», «Петровский парк», «Сокольники», «Текстильщики» или «Савеловская» ежедневно с 08:00 до 20:00. Если оплачивать услугу на портале mos.ru, то при оплате за три года (девять тысяч рублей) можно воспользоваться рассрочкой платежа.

Как проверить, готово ли резидентное разрешение Фото - © Медиасток.рф После прохождения процедуры проверки вам придет СМС, письмо по электронной почте либо уведомление в личном кабинете на mos.ru или «Госуслугах». Способ уведомления можно выбрать при подаче заявления. Проверить актуальность резидентного разрешения можно: Через личный кабинет на портале «Госуслуг».

В личном кабинете на сайте «Московского паркинга».

В мобильном приложении «Парковки России».

В любом отделении МФЦ.