Летние инфекции: чем можно заразиться в теплое время года и как себя защитить

Чем можно заразиться летом

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Врачи отмечают, что летом активизируются инфекции, вызываемые различными микроорганизмами – бактериями, вирусами и простейшими. Все эти возбудители попадают в организм через рот и при укусах насекомых.

К бактериальным инфекциям относятся дизентерия, кампилобактериоз, пищевые токсикоинфекции (сальмонеллез, стафилококковая и коли-инфекция). А также могут активизироваться такие опасные инфекции, как холера и брюшной тиф.

Вирусы вызывают такие заболевания, как энтеровирусная, ротавирусная, коксаки, гепатит А.

Помимо этих заболеваний, заразиться можно и паразитарными инфекциями. Простейшие также могут быть причиной развития заболеваний, таких как амебиаз, лямблиоз и других.

Возбудители находят благоприятную среду в теплой воде, на продуктах питания, из чего следует, что заражение происходит именно через рот.

Актуальны летом и те заболевания, которые передаются трансмиссивным путем, то есть через укусы насекомых. Это боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, эрлихиоз, бабезиоз, клещевой энцефалит (в эндемичных районах), в редких случаях малярия и различные геморрогические лихорадки.

При купании в водоемах в непроточных прудах со стоячей водой и обильными зарослямиесть риск заражения церкариозом, или «зудом купальщиков», который проявляется зудом и высыпаниями на теле после купания.