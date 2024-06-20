Летние инфекции: чем можно заразиться в теплое время года и как себя защитить
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В материале РИАМО рассказываем о летних рисках заболеть и том, как защитить себя и детей от болезней.
Чем можно заразиться летом
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Врачи отмечают, что летом активизируются инфекции, вызываемые различными микроорганизмами – бактериями, вирусами и простейшими. Все эти возбудители попадают в организм через рот и при укусах насекомых.
К бактериальным инфекциям относятся дизентерия, кампилобактериоз, пищевые токсикоинфекции (сальмонеллез, стафилококковая и коли-инфекция). А также могут активизироваться такие опасные инфекции, как холера и брюшной тиф.
Вирусы вызывают такие заболевания, как энтеровирусная, ротавирусная, коксаки, гепатит А.
Помимо этих заболеваний, заразиться можно и паразитарными инфекциями. Простейшие также могут быть причиной развития заболеваний, таких как амебиаз, лямблиоз и других.
Возбудители находят благоприятную среду в теплой воде, на продуктах питания, из чего следует, что заражение происходит именно через рот.
Актуальны летом и те заболевания, которые передаются трансмиссивным путем, то есть через укусы насекомых. Это боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, эрлихиоз, бабезиоз, клещевой энцефалит (в эндемичных районах), в редких случаях малярия и различные геморрогические лихорадки.
При купании в водоемах в непроточных прудах со стоячей водой и обильными зарослямиесть риск заражения церкариозом, или «зудом купальщиков», который проявляется зудом и высыпаниями на теле после купания.
Где есть риск заразиться летними инфекциями
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Кишечные инфекции передаются через воду, при приеме пищи и контактно-бытовым путем. Заразиться первым способом можно, употребляя воду из непроверенных колодцев, глотая ее при купании в водоемах и бассейнах. Как раз для такого пути передачи свойственны вспышки, например, на курортах, когда в один источник воды может попасть возбудитель инфекции.
Инфекция может попасть с пищей, которая плохо вымыта. С овощами, фруктами и ягодами возбудитель попадает в организм и становится причиной заболевания. При контактно-бытовом пути инфекция передается через грязные руки или другие загрязненные предметы: игрушки, посуду и т. д.
Церкариозом есть риск заразиться в стоячих и непроверенных водоемах, соответственно, гуляя в высокой траве в босоножках, например, есть риск подхватить инфекцию от насекомых.
Симптомы летних инфекций
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Почти для всех летних инфекций характерны диарея, рвота, повышение температуры тела, тошнота и часто лихорадка и интоксикация. Каждое заболевание имеет свои отличительные особенности, которые помогают врачу поставить правильный диагноз и назначить лечение. То, как проявляется инфекция, зависит от тяжести заболевания и патологий.
Как раз для кишечных инфекций характерны тошнота, рвота, боль в животе и диарея. При вирусных кишечных инфекциях может присутствовать катаральный синдром в виде болей в горле, заложенности носа. При энтеровирусной инфекции может появиться сыпь, а также развиться менингит или энцефалит.
При гепатите А у заболевшего может появиться синдром желтухи. А вот при укусах насекомых симптомы другие – обычно это кожные проявления в виде высыпаний, пятен, могут быть боли в суставах.
В любом случае, при появлении любых несвойственных для здорового организма проявлениях нужно обратиться к врачу, чтобы установить диагноз и вовремя начать лечение.
Как защитить себя от инфекций летом
Помня о путях заражения, важно понимать, что в пищу нужно употреблять качественные и свежие продукты, перед употреблением овощи, фрукты и ягоды тщательно промывать. Не пить из открытых водоемов, не пить «сырую» (которую не кипятили) воду, даже из казалось бы знакомого колодца.
На природе стоит одеваться так, чтобы насекомые не могли попасть на кожу, и использовать репелленты. А водоемы для купания выбирать проточные, купаться только в разрешенных местах и бассейнах.
Что делать, если есть симптомы заражения
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Не нужно заниматься самолечением. До посещения врача можно принимать сорбенты, проводить чистку организма. Обязательно обратиться к врачу, потому что симптомы очень похожи друг на друга, но лечение имеет различия, и определить это смогут только медики.
Нужно учитывать, что эти заболевания могут иметь неблагоприятные последствия – поражение печени, нервной системы, суставов, почек. Поэтому своевременно начатое лечение поможет избежать тяжелых последствий.
Особенно важно вовремя обратиться к врачам, когда речь идет о заболевании детей. Они не всегда могут четко описать, что их беспокоит, поэтому важно участие профессионалов.