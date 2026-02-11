«Леопардовые» блинчики: что это за тренд и как приготовить в домашних условиях

Как приготовить тесто для «леопардовых» блинчиков: нюансы

Фото - © скриншот

Накануне Масленичной недели в сети появились десятки видео о приготовлении нарядных праздничных блинов, раскрашенных «под леопарда». Для того, чтобы приготовить такие блинчики, тесто разделяют на четыре части.

Две части смеси нужно на время отложить, в третью и четвертую добавить какао-порошок без сахара в разных количествах, чтобы получились оттенки разной интенсивности: темно-бежевый и коричневый. Цветные части теста нужно хорошенько перемешать, чтобы колер «разошелся». Для получения интересных разводов некоторые мастерицы делают четыре или даже пять оттенков блинной смеси, а затем художественно выливают на сковороду.

Чтобы «рисовать» на сковороде было удобнее, отлейте часть жидкого теста в пластиковую бутылку (кулинарный рукав или шприц для крема) и уже туда добавьте какао. В крышке бутылки проделайте отверстия, в зависимости от того, какой толщины вы хотите получить узоры на блинчиках. Но при желании можно делать узоры и обычной ложкой, зачерпывая окрашенное тесто из миски.

Можно использовать не только трендовую леопардовую раскраску, но и вообще любые расцветки, изобретенные матушкой-природой: сделать блины с полосками, как у тигра или зебры, или с пятнами, как у панды или жирафа.