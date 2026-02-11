«Леопардовые» блинчики: что это за тренд и как приготовить в домашних условиях
Фото - © Freepik.com
В сети набирает популярность новый кулинарный тренд: блинчики с леопардовой раскраской. О том, как можно приготовить такие блины своими руками, рассказываем в материале РИАМО.
Как приготовить тесто для «леопардовых» блинчиков: нюансы
Фото - © скриншот
Накануне Масленичной недели в сети появились десятки видео о приготовлении нарядных праздничных блинов, раскрашенных «под леопарда». Для того, чтобы приготовить такие блинчики, тесто разделяют на четыре части.
Две части смеси нужно на время отложить, в третью и четвертую добавить какао-порошок без сахара в разных количествах, чтобы получились оттенки разной интенсивности: темно-бежевый и коричневый. Цветные части теста нужно хорошенько перемешать, чтобы колер «разошелся». Для получения интересных разводов некоторые мастерицы делают четыре или даже пять оттенков блинной смеси, а затем художественно выливают на сковороду.
Чтобы «рисовать» на сковороде было удобнее, отлейте часть жидкого теста в пластиковую бутылку (кулинарный рукав или шприц для крема) и уже туда добавьте какао. В крышке бутылки проделайте отверстия, в зависимости от того, какой толщины вы хотите получить узоры на блинчиках. Но при желании можно делать узоры и обычной ложкой, зачерпывая окрашенное тесто из миски.
Можно использовать не только трендовую леопардовую раскраску, но и вообще любые расцветки, изобретенные матушкой-природой: сделать блины с полосками, как у тигра или зебры, или с пятнами, как у панды или жирафа.
Ингредиенты для приготовления леопардовых блинчиков
Фото - © Spirit River / Фотобанк Лори
- Молоко – 2 стакана
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 150 г
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Соль – 0.5 ч. л.
- Вода – 1 стакан
Пошаговый рецепт, как готовить леопардовые блинчики
Фото - © Freepik.com
Молоко нужно немного подогреть, смешать с яйцами, растительным маслом, солью и сахаром. Затем не спеша добавьте просеянную муку, перемешивая вилкой или венчиком до получения однородной консистенции без комочков.
Вскипятите воду и залейте крутым кипятком получившуюся смесь, непрерывно помешивая. Хорошенько взбейте смесь, чтобы она стала слегка воздушной. В этот момент можно разделить блинную смесь на части и добавить какао.
Разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте растительным или сливочным маслом. Нарисуйте цветной блинной смесью задуманные вами узоры («леопардовые пятна») и тут же аккуратно залейте обычным (не цветным) тестом. Выпекайте до золотистой корочки с двух сторон.
Как еще можно раскрасить блинчики
Фото - © Freepik.com
Существуют проверенные способы придать блинам необычный оттенок – например, добавить в смесь немного сока свежей свеклы или куркуму. Можно воспользоваться также пищевыми красителями для выпечки, но стоит помнить, что если вы делаете блины на кефире, из-за молочной кислоты оттенок колера может измениться.
А вот пищевую краску для украшения пасхальных яиц в выпечке использовать не рекомендуется: она хоть и безвредна, все-таки не предназначена для поедания в больших количествах.