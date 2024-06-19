Куда жаловаться при отравлении продуктами и как получить компенсацию

Куда обращаться в случае отравления продуктами в магазине или заведении общепита и можно ли получить за понесенный ущерб компенсацию, читайте в материале РИАМО.

Зафиксируйте факт отравления Фото - © Медиасток.рф Если вы отравились продуктами из магазина или кафе и хотите получить денежное возмещение, то первое, что нужно сделать, – это незамедлительно обратиться к врачу, который задокументирует факт вашего отравления и опишет состояние здоровья.

Соберите доказательства покупки продукта Фото - © Владимир Разгуляев / Фотобанк Лори Проще всего доказать факт покупки товара, предоставив чек. Он может быть как в бумажном, так и электронном формате. Если же нет чека, то подтвердить покупку можно выпиской с банковского счета, если товар оплачен картой или через QR-код, фото или видео с геолокацией магазина, показаниями свидетелей или записями с камер наружного наблюдения или камер, установленных в торговом зале. Если вы заказывали доставку, то доказательством может быть скриншот корзины онлайн-магазина с перечнем продуктов или блюд.

Напишите претензию в адрес магазина или заведения общепита Фото - © Unsplash.com Далее следует написать претензию руководству магазина или кафе в свободной форме, в которой нужно: описать возникшую ситуацию;

указать сумму денежной компенсации, на которую претендуете;

указать срок, в течение которого ждете ответа. К претензии нужно приложить доказательства: копию чека, фото, заключение врача, чеки на оплату лекарств и т.д. Претензию желательно написать в двух экземплярах, на каждом из которых должны стоять дата, подпись сотрудника магазина или кафе и печать организации. Если вы получили отказ в приеме претензии, то следует отправить ее по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Согласно статье 18 Федерального закона «О защите прав потребителей», в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, потребитель по своему выбору вправе: потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;

потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы;

потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества, в том числе компенсацию морального вреда. В соответствии со статьей 15 закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (продавцом, индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Обратитесь с жалобой в Роспотребнадзор Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори Подать жалобу в Роспотребнадзор можно лично в территориальный отдел или через официальный сайт. Также можно позвонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8 (800) 555-49-43. Вашу жалобу рассмотрят в течение 30 дней.

Напишите заявление в полицию Фото - © Медиасток.рф Если после отравления вы долго лежали в больнице, стали инвалидом либо кто-то из ваших близких умер в результате употребления некачественной еды, то нужно написать заявление в полицию или Следственный комитет. В соответствии со статьей 238 УК РФ, виновника ждет наказание за сбыт товаров или услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных либо принудительных работ или лишения свободы на срок до 10 лет.