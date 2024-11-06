Куда жаловаться на гололед и неубранный снег во дворах в Москве и Подмосковье

В материале РИАМО рассказываем, куда жаловаться на неубранный снег, гололед и как должны убирать улицы и дворы.

Кто должен убирать снег и лед Фото - © Медиасток.рф Чтобы писать жалобу адресно, нужно понимать, кто отвечает за уборку конкретной территории. Так, дворы жилых домов находятся в сфере ответственности ТСЖ или управляющей компании. Сведения о том, кто именно управляет вашим домом можно найти и в подъездах на информационных стендах, и в интернете: для Москвы на портале «Дома Москвы», для Подмосковья - на сайте ЕИАС ЖКХ. За очистку крыш и сосулек тоже отвечают управляющие компании. Уборкой улиц, дорог и остановок занимаются коммунальные службы, которые находятся в подчинении городских властей. А значит ответственность за уборку несет конкретный муниципалитет.

Как должны убирать дворы от снега и наледи Фото - © Медиасток.рф По действующим стандартам, снег из дворов не вывозится: его либо сметают в сторону, либо — если снега много — сдвигают к обочине, а затем перекидывают на те участки, где никто не ходит. Тем не менее тротуары и дорожки должны быть очищены от снега и наледи, а сосульки не должны угрожающе висеть над головами прохожих. Перед похолоданием дороги и улицы должны быть обработаны реагентами, а снег нужно чистить после выпадения каждых пяти сантиметров или после того, как закончится снегопад. Коммунальщики должны убрать снег и устранить гололед за 12 часов на проезжей части и максимум за 24 часа – на тротуарах и пешеходных дорожках после того, как снег прекратится. Если снегопад затянулся, то уборка должна проводиться каждые три часа. Если толщина выпавшего снега составит более восьми сантиметров, то на уборку дается не больше шести суток. В период снегопада и гололедицы дорожки, проезжие части, тротуары, ступеньки, остановки и прочее должны обрабатываться противогололедными материалами, причем сразу после начала снегопада. Допускается счищать снег с тротуаров и дорожек на обочину, но делать это нужно так, чтобы снег не мешал проходу, проезду и обзору. Небольшой снег достаточно просто смести с тротуаров, а сосульки и свесы убирать должны только днем, сразу по мере их возникновения и с соблюдением всех правил безопасности. Сугробы не должны образовываться у остановок общественного транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов с внутриквартальных территорий, а также на перекрестках и вблизи железнодорожных переездов.

Куда жаловаться на неубранный снег и гололед в Москве Фото - © Freepik.com Если снег не убирают во дворе, то в первую очередь обратиться нужно в свою управляющую компанию или ТСЖ. Найти контакты можно на портале «Дома Москвы». Если УК не выполняет свои обязанности, то пожаловаться можно в управу своего района, написать в Мосжилинспекцию (также можно отнести заявление лично или написать на электронный адрес: mgi@mos.ru). Жалобу можно оставить в Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ), позвонить по телефону единой справочную службы правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77. Также в любое ведомство Москвы можно обратиться через электронную приемную. О неубранном снеге на остановках и у станций метро можно сообщить в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или по номеру 3210, если вы звоните с мобильного. Заявки принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00.

Куда жаловаться на коммунальщиков в Московской области Фото - © Freepik.com В Московской области при плохой уборке дворовых территорий нужно обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ, контакты которых можно найти на сайте. Если снег не убирают на городских территориях, то жаловаться нужно в свой муниципалитет, непосредственно в администрацию. Если проблемы не решаются, то писать жалобу нужно на портал «Добродел», где сначала нужно пройти авторизацию. Обратиться можно также в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области по телефонам: +7 (498) 602-83-47, +7 (498) 602-84-61 или по электронной почте mst@mosreg.ru О плохой уборке снега на дорогах можно сообщить в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в том числе по телефону +7 (495) 228-19-19. Также обратиться можно по форме обратной связи на сайте правительства Московской области.