Один миллион рублей — это сумма, с которой начинается осмысленное инвестирование и базовая диверсификация. Если меньше — чаще выбирают банковский вклад. Если больше — формируют сложный портфель. Но именно 1 млн рублей — точка, где возникает главный вопрос: куда вложить деньги в 2026 году, чтобы сохранить капитал и получить доход выше вклада.

Банковский вклад в 2026 году: какая реальная доходность и стоит ли заходить

Ставки по вкладам в 2026 году: сколько реально можно заработать

Средняя максимальная ставка в крупнейших банках (топ-10) опустилась до 13,4% — минимум с осени 2023 года. Тренд устойчивый: ЦБ последовательно снижает ключевую ставку, и банки режут доходность вслед за регулятором.

В крупных банках (Сбер, ВТБ, Альфа) стандартные вклады на 3 месяца дают 13-14%, на 6 месяцев — 13-14,5%, на год — 12-13%. Спецпредложения для новых клиентов и «новых денег» через Финуслуги — до 17-22%, но с ограничениями по сумме (часто до 50-100 тысяч рублей) и условиями.

«То есть заманчивые 22% на весь миллион вы не получите — это маркетинговая приманка», — подчеркивает эксперт.

Плюсы вкладов: кому они подходят

Полная страховка АСВ (лимит 1,4 млн).

Предсказуемость: вы точно знаете, сколько получите.

Нулевой порог входа по знаниям — не нужно разбираться в рынках.

Налоговая льгота: доход до ~160 тысяч рублей (1 млн x максимальную ключевую ставку на 1 января 2026 года — это 16%) не облагается НДФЛ. При ставке 13,4% годовых ваш доход составит 134 тысячи — то есть налог платить, скорее всего, не придется.

Минусы вкладов: в чем вы теряете деньги

Доходность падает и будет падать дальше. Обновленный прогноз ЦБ от 24 апреля: средняя ключевая ставка будет 14,0-14,5% до конца 2026 года и 8,0-10,0% в 2027. Это значит, что вклады на следующий срок будут давать 10-11% годовых.

«Вы не фиксируете ставку надолго — после окончания срока вклада придется открывать новый по текущим (уже более низким) условиям. А с инфляцией 5,7% (на 20 апреля) реальная доходность вклада — около 7-8% — это неплохо, но не блестяще», — говорит Тараповский.