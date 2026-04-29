Куда вложить 1 млн рублей в 2026 году — разбор с цифрами и стратегией
Как частному инвестору распределить 1 млн рублей между инструментами и какую стратегию выбрать в текущих условиях, РИАМО рассказал финансовый и инвестиционный советник, член Совета Национальной ассоциации специалистов финансового планирования (НАСФП) Алексей Тараповский.
Один миллион рублей — это сумма, с которой начинается осмысленное инвестирование и базовая диверсификация. Если меньше — чаще выбирают банковский вклад. Если больше — формируют сложный портфель. Но именно 1 млн рублей — точка, где возникает главный вопрос: куда вложить деньги в 2026 году, чтобы сохранить капитал и получить доход выше вклада.
Банковский вклад в 2026 году: какая реальная доходность и стоит ли заходить
Ставки по вкладам в 2026 году: сколько реально можно заработать
Средняя максимальная ставка в крупнейших банках (топ-10) опустилась до 13,4% — минимум с осени 2023 года. Тренд устойчивый: ЦБ последовательно снижает ключевую ставку, и банки режут доходность вслед за регулятором.
В крупных банках (Сбер, ВТБ, Альфа) стандартные вклады на 3 месяца дают 13-14%, на 6 месяцев — 13-14,5%, на год — 12-13%. Спецпредложения для новых клиентов и «новых денег» через Финуслуги — до 17-22%, но с ограничениями по сумме (часто до 50-100 тысяч рублей) и условиями.
«То есть заманчивые 22% на весь миллион вы не получите — это маркетинговая приманка», — подчеркивает эксперт.
Плюсы вкладов: кому они подходят
- Полная страховка АСВ (лимит 1,4 млн).
- Предсказуемость: вы точно знаете, сколько получите.
- Нулевой порог входа по знаниям — не нужно разбираться в рынках.
- Налоговая льгота: доход до ~160 тысяч рублей (1 млн x максимальную ключевую ставку на 1 января 2026 года — это 16%) не облагается НДФЛ. При ставке 13,4% годовых ваш доход составит 134 тысячи — то есть налог платить, скорее всего, не придется.
Минусы вкладов: в чем вы теряете деньги
Доходность падает и будет падать дальше. Обновленный прогноз ЦБ от 24 апреля: средняя ключевая ставка будет 14,0-14,5% до конца 2026 года и 8,0-10,0% в 2027. Это значит, что вклады на следующий срок будут давать 10-11% годовых.
«Вы не фиксируете ставку надолго — после окончания срока вклада придется открывать новый по текущим (уже более низким) условиям. А с инфляцией 5,7% (на 20 апреля) реальная доходность вклада — около 7-8% — это неплохо, но не блестяще», — говорит Тараповский.
ОФЗ в 2026 году: как зафиксировать доходность выше вкладов
Доходность ОФЗ в 2026 году
Здесь начинается территория, где 1 миллион рублей может работать существенно эффективнее. Текущая кривая доходности ОФЗ (по данным ЦБ на апрель 2026):
- короткие (до 1 года) — 12,3-13%;
- среднесрочные (2-5 лет) — 13,6-14,5%;
- длинные (7-15 лет) — 14,4-14,7%.
Как заработать на облигациях при снижении ставки
Главное преимущество ОФЗ в цикле снижения ставки — это двойной заработок, подчеркивает финансовый советник. Вы получаете купоны (фиксированный процент) плюс рост цены облигации. Когда ставка падает, старые облигации с высокими купонами дорожают.
По оценкам аналитиков Финам и Альфа-Инвестиций, совокупная доходность длинных ОФЗ в базовом сценарии 2026 года может составить 24-26% годовых, а в оптимистичном — до 34-36%.
Плюсы ОФЗ
- Фиксация доходности на 5-15 лет вперед: купив ОФЗ с купоном 12-13% сегодня, вы будете получать этот доход, даже когда вклады упадут до 8-9%.
- Высокая ликвидность: можно продать на бирже в любой торговый день.
- Эмитент — Минфин России, риск дефолта минимален.
- Потенциал роста цены при снижении ставки.
Риски ОФЗ: когда можно уйти в минус
- Ценовой риск: если ставка вырастет (проинфляционный сценарий ЦБ, вероятность 15-20%), цена ваших облигаций упадет.
- При досрочной продаже можете получить убыток.
- Нет страховки АСВ.
- Налог 13% на весь купонный доход без льготного порога (в отличие от вкладов).
- Нужен брокерский счет и минимальное понимание рынка.
Пример стратегии с ОФЗ на 1 млн рублей
Купить 5-7-летние ОФЗ с постоянным купоном (например, ОФЗ 26246, 26252, 26253 с доходностью 14,5-14,7% YTM) и держать 1-3 года. При базовом снижении ставки до 12-13% к концу 2026-го совокупная доходность может составить 20-26%.
Корпоративные облигации: как получить 17–19% годовых и не потерять деньги
Корпоративные облигации первого эшелона (рейтинг AA- и выше) сейчас дают 17-19% годовых, что на 3-4 п. п. выше ОФЗ. Для 1 миллиона рублей разница ощутима: дополнительные 30-40 тысяч в год.
Плюсы корпоративных облигаций
- Более высокая доходность по сравнению с ОФЗ.
- Широкий выбор эмитентов и сроков.
- Возможность собрать портфель с ежемесячными купонными выплатами.
Риски: где подвох
- Кредитный риск: эмитент может обанкротиться. Для бумаг первого эшелона (Газпром, РЖД, ГТЛК) риск минимален, но для второго-третьего эшелона с доходностью 22-26% — уже существенный.
- Меньшая ликвидность: продать на бирже можно, но спред шире.
- Налог 13% на купоны без льгот.
Пример: сколько можно заработать с 200–300 тыс. рублей
Если вы готовы к минимальному кредитному риску, выделите 200-300 тысяч на корпоративные облигации с рейтингом не ниже AA- и дюрацией (период времени до момента полного возврата инвестиций — прим. ред.) 1-1,5 года. Остальное — в ОФЗ или вклад.
Фонды денежного рынка: альтернатива вкладу с гибкостью
Что такое фонды денежного рынка и как они работают
Биржевые фонды денежного рынка (LQDT, AKMM и аналоги) — инструмент, который часто упускают из виду. Они инвестируют в однодневные операции РЕПО с ОФЗ и дают доходность, близкую к ключевой ставке: сейчас это около 14-14,5% годовых.
Преимущества фондов денежного рынка: ликвидность и стабильность
- Почти нулевая волатильность (стоимость пая растет каждый день).
- Мгновенная ликвидность: можно купить и продать в любой момент.
- Нет минимального срока вложения.
- Доходность выше, чем по большинству накопительных счетов.
Риски и ограничения: что важно учитывать инвестору
- Доходность будет снижаться вместе с ключевой ставкой.
- Нет страховки АСВ.
- Нужен брокерский счет.
- Налог 13% на прибыль при продаже.
Как использовать фонды денежного рынка в портфеле на 1 млн рублей
Отличный инструмент для временного размещения средств, пока вы думаете, куда инвестировать. Или как «подушка ликвидности» в составе портфеля: 100-200 тысяч в фонде денежного рынка обеспечат доступ к деньгам в любой момент.
Золото в 2026 году: стоит ли покупать и сколько можно заработать
Почему растет золото и какие прогнозы на 2026 год
Золото в 2025–2026 годах показало впечатляющую динамику: цена превысила $4500 за унцию, а в рублях грамм стоит около 11 500 рублей (учетная цена ЦБ на конец апреля 2026). С начала 2025 года рублевая цена выросла примерно на 40%. Аналитики (Финам, БКС, ВТБ) ожидают продолжения роста до $5000-5400 за унцию.
Преимущества инвестиций в золото: защита от инфляции и кризисов
- Защита от инфляции, девальвации и геополитических рисков.
- Долгосрочный растущий тренд.
- Высокая ликвидность через БПИФ (биржевой паевой инвестиционный фонд на золото).
- С 2024 года продажа золотых слитков освобождена от НДС.
Риски инвестиций в золото: волатильность и отсутствие дохода
- Золото не платит купонов и процентов — доход только от роста цены.
- Высокая волатильность: за последние три года среднегодовая доходность около 46%, но бывали коррекции на 15-20%.
- Физическое золото (слитки) — проблемы с хранением и большой спред при покупке/продаже в банках.
- БПИФ на золото имеют комиссию управляющей компании (0,5-1% в год).
Сколько золота держать в портфеле на 1 млн рублей
«Выделите 100-150 тысяч (10-15% портфеля) на БПИФ золота. Это не „инвестиция ради прибыли“, а страховка портфеля на случай обесценивания рубля или глобальной турбулентности», — советует эксперт.
Стоит ли инвестировать в акции с 1 млн рублей
Индекс Мосбиржи за 2025 год показал неоднозначную динамику. Рынок акций волатилен, зависит от геополитики, цен на нефть и настроений инвесторов.
«Для 1 миллиона рублей акции — рискованный инструмент. Если это ваши единственные накопления, вкладывать их в акции — финансовое самоубийство (звучит жестко, но статистика потерь розничных инвесторов жестче). Если это часть большего капитала — можно выделить 100-200 тысяч на дивидендные акции или БПИФ на индекс Мосбиржи. Но не более 20% от миллиона», — уверен эксперт.
Лучшая стратегия: как распределить 1 млн рублей в 2026 году*
Если бы передо мной сидел клиент с миллионом рублей и горизонтом от года, я бы предложил следующую структуру, говорит Тараповский:
- 400 000 рублей — вклад на 6-12 месяцев (13-14% годовых). Это база: застрахована АСВ, предсказуема, налог минимален или нулевой. Подушка безопасности.
- 350 000 рублей — ОФЗ с постоянным купоном, дюрация 5-7 лет (14,5% YTM + потенциал роста цены 10-15%). YTM (Yield to Maturity, доходность к погашению) — это показатель, который показывает ожидаемую годовую доходность от вложений в облигацию, если инвестор держит ее до срока погашения. Главный «рабочий» элемент портфеля. Фиксация высокой доходности на годы вперед. При базовом сценарии совокупная доходность — 20-25%.
- 150 000 рублей — корпоративные облигации первого эшелона, дюрация 1-1,5 года (17-18% YTM). Дополнительная доходность при контролируемом кредитном риске.
- 100 000 рублей — БПИФ на золото. Страховка портфеля от девальвации и геополитических шоков.
Итого ожидаемая доходность портфеля при базовом сценарии: 16-20% годовых. При текущей инфляции 5,7% реальная доходность — 10-14%. Это существенно лучше, чем просто вклад, и при этом без авантюрного риска.
«Главное правило: не существует „лучшего“ инструмента для всех. Существует правильная комбинация инструментов для конкретного человека, конкретной суммы и конкретного горизонта. Один миллион — это не про азарт и не про „обогнать рынок“. Это про сохранение и умеренный рост капитала», — резюмирует финансовый аналитик.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.*
Куда вложить 1 млн рублей в 2026 году: краткий ответ
- 1 млн рублей — это уже не вклад «на все», а старт для диверсификации.
- Вклад — самый надежный, но с падающей доходностью (12–14%).
- ОФЗ и облигации дают больше (до 20%+), но с умеренным риском.
- Золото — защита от кризисов, а не источник дохода.
- Оптимально: комбинировать инструменты и получать 16–20% годовых.