Куда пожаловаться, если жарят шашлык во дворе, на детской площадке или балконе

Можно ли жарить шашлыки во дворе МКД и на балконе

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Жарить шашлыки во дворе многоквартирного дома можно, но для этого нужно соблюсти целый ряд условий. Для начала нужно получить согласие большинства собственников дома, что почти нереально. К тому же во дворе должно быть безопасное место для разведения огня в мангале, что тоже скорее всего трудно выполнимо, так как во дворах МКД все свободные места заняты детскими площадками, спортивными элементами и скамейками для тихого отдыха.

Кроме того, разжигание огня во дворе многоквартирного дома может попадать под действие нескольких статей Кодекса об административных правонарушениях. Например, любителей шашлыков могут оштрафовать за нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) или за нарушение общественного порядка (ст. 20.1 КоАП РФ). По ст. 20.4 нарушителю могут вынести предупреждение или оштрафовать на сумму от пяти до 15 тысяч рублей, по ст. 20.1 — оштрафовать на сумму от 500 до одной тысячи рублей или арестовать на срок до 15 суток.

На балконе и крыше МКД разводить костер нельзя ни при каких условиях — ни на мангале, ни в чашах, никак. Это прямое нарушение пожарной безопасности, за которое грозит штраф. А если такой отдых повлечет жертвы или нанесет ущерб, то грозить нарушителю будет уже уголовная ответственность.

Естественно, нельзя жарить шашлыки на детских и спортивных площадках, в местах отдыха соседей и других не предназначенных для этого местах.