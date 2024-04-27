Куда пожаловаться, если жарят шашлык во дворе, на детской площадке или балконе
Фото - © Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем, какое наказание ждет тех, кто жарит шашлыки во дворе МКД и куда жаловаться на таких соседей.
Можно ли жарить шашлыки во дворе МКД и на балконе
Фото - © Фотобанк Лори
Жарить шашлыки во дворе многоквартирного дома можно, но для этого нужно соблюсти целый ряд условий. Для начала нужно получить согласие большинства собственников дома, что почти нереально. К тому же во дворе должно быть безопасное место для разведения огня в мангале, что тоже скорее всего трудно выполнимо, так как во дворах МКД все свободные места заняты детскими площадками, спортивными элементами и скамейками для тихого отдыха.
Кроме того, разжигание огня во дворе многоквартирного дома может попадать под действие нескольких статей Кодекса об административных правонарушениях. Например, любителей шашлыков могут оштрафовать за нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ) или за нарушение общественного порядка (ст. 20.1 КоАП РФ). По ст. 20.4 нарушителю могут вынести предупреждение или оштрафовать на сумму от пяти до 15 тысяч рублей, по ст. 20.1 — оштрафовать на сумму от 500 до одной тысячи рублей или арестовать на срок до 15 суток.
На балконе и крыше МКД разводить костер нельзя ни при каких условиях — ни на мангале, ни в чашах, никак. Это прямое нарушение пожарной безопасности, за которое грозит штраф. А если такой отдых повлечет жертвы или нанесет ущерб, то грозить нарушителю будет уже уголовная ответственность.
Естественно, нельзя жарить шашлыки на детских и спортивных площадках, в местах отдыха соседей и других не предназначенных для этого местах.
В каких случаях можно жарить шашлык во дворе
Фото - © Фотобанк Лори
Просто поставить мангал во дворе и начать жарить шашлыки, конечно, нельзя. Но получить голоса на общем собрании жильцов, заручиться поддержкой большинства можно. Зона отдыха для приготовления пищи на огне, например, беседка и жаровня, является элементом благоустройства территории. После голосования можно обратиться в свою управляющую компанию и обустроить такое место отдыха.
Если же все-таки удастся заручиться поддержкой соседей, то нужна специально оборудованная площадка. На ней должен быть установлен стационарный мангал, а около нее — ящик с песком, урна для мусора и информационный щит с правилами ее безопасного использования. Также желательно, чтобы площадка была дополнена навесом из несгораемого материала, который давал бы тень от прямых солнечных лучей и защищал бы от дождя.
Кроме того, доступ к ней должен быть у всех жителей, даже у тех, кто был не согласен. Установка любых заграждений на общедомовой территории означает сокращение площади общего имущества. А им должны пользоваться все жители.
Штрафы за разведение огня на балконах и во дворах МКД
Фото - © Фотобанк Лори
Разжигание огня на балконах, верандах, во дворах МКД трактуется как нарушение требований пожарной безопасности. Таким образом, если костер разожгли, но при этом ничего не произошло, штраф составит до 15 тысяч рублей и возрастет до 20 тысяч, если нарушение произошло в период действия особого противопожарного режима.
Если оказалось повреждено чужое имущество или причинен легкий или средней тяжести вред здоровью, штраф возрастет до 50 тысяч рублей. Плюс придется возмещать ущерб и выплачивать суммы за причинение вреда здоровью по решению суда. А за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти грозит уже уголовная ответственность.
Куда жаловаться на соседей, которые жарят шашлык во дворе
Фото - © Фотобанк Лори
Составлением протокола об административном правонарушении и привлечением к ответственности занимаются либо сотрудники МЧС, либо полицейские. Поэтому вызвать нужно своего участкового, который составит протокол, либо позвонить в территориальный орган МЧС https://50.mchs.gov.ru/
Полицейские в любом случае смогут привлечь к ответственности любителей шашлыков за нарушение общественного порядка — распитие спиртных напитков, шум и нарушение режима тишины, установленного в Московской области.
Обратиться можно и в свою управляющую компанию. Правда там могут только провести профилактическую беседу с нарушителем и привлечь к ней сотрудников полиции. Но этого в большинстве случаев бывает достаточно, чтобы пресечь желание нарушать закон.
Если принятые меры не помогают и сосед продолжает нарушать закон, нужно обращаться в прокуратуру с жалобой на бездействие правоохранительных органов или в суд.