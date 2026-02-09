Кто кого: как правильно и безопасно общаться с телефонными мошенниками
Фото - © Сергей Расторгуев / Фотобанк Лори
Четким алгоритмом, как надо действовать в разговоре с мошенником шаг за шагом, чтобы обезоружить злоумышленника, защитить данные и сберечь нервы, с РИАМО поделились эксперты ББР Банка.
Как распознать мошенника и не вступить с ним в диалог
Фото - © Башкирова Анна / Фотобанк Лори
Цель мошенника — зацепить вас, вызвать эмоцию (страх, любопытство, жадность) и вовлечь в сценарий. Ваша задача — не дать ему этого сделать. В первые секунды нужно понять, что это атака.
Не подтверждайте свою личность. Даже если звонящий правильно назвал ваше имя, откликаться на него фразами «Да, это я» или «Слушаю» опасно. Ваш голос может быть записан и использован.
Не вдавайтесь в подробности звонка. Вопросы «По какому вопросу?», «Что случилось?» уже означают, что вы вовлечены. Мошенник начнет отрабатывать свой скрипт.
Ключевые маркеры мошенников: звонок с незнакомого номера, сокрытие номера, срочность («ваш счет заблокируют через 10 минут»), представление сотрудником силовых структур или ЦБ по телефону.
Как правильно повесить трубку при разговоре с мошенником
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Самое эффективное действие — немедленно прекратить общение. Но просто бросить трубку может быть психологически сложно. Используйте один из алгоритмов разговора с телефонными мошенниками для нейтральных отговорок, которые не дают ему «зацепиться» для дальнейшей атаки.
- Вариант 1 (нейтральный): «Я занят(а) на важном совещании/за рулем/у врача. Перезвоню позже сам(а)».
- Вариант 2 (административный): «Для решения подобных вопросов я приезжаю лично в отделение. Назовите его адрес и номер вашего служебного удостоверения для моего юриста».
- Вариант 3 (технический): «У меня плохая связь, ничего не слышно. Перезвоните через 5 минут». После этого заблокируйте номер.
Чего делать нельзя:
- Оскорблять или троллить. Это продлит разговор. Мошенник может записать ваш голос или перейти к агрессивному сценарию с угрозами.
- Пытаться выяснять детали («А что за преступление?», «А какой именно счет?»). Это игра на его поле.
- Соглашаться на обратный звонок «для подтверждения». Ваш звонок могут перехватить.
Что делать, если диалог уже начался, какие фразы нельзя произносить
Фото - © KOSIM / Фотобанк Лори
Если вы по какой-то причине вступили в разговор, важно взять контроль и выйти из него с минимальными рисками. Действуйте спокойно и методично.
- Перенаправьте в официальный канал. Скажите: «Я не веду переговоры по телефону. Все официальные запросы направляйте в мой банк / в отделение полиции письменно. Я сам(а) позвоню в контактный центр / приду в отделение».
- Запросите официальные данные для проверки. «Назовите ваше полное ФИО, должность, звание, номер удостоверения и адрес отделения. Я сейчас сам(а) перезвоню на официальный номер, указанный на сайте, и все уточню».
- Не произносите ключевые слова. Избегайте четких «да», «нет», «подтверждаю», «согласен», кодовых слов из СМС. Используйте уклончивые фразы: «Понял(а) информацию», «Услышал(а) вас».
Что делать после звонка мошенника: 4 важных шага
Фото - © Медиасток.рф
Даже после завершения разговора есть несколько важных шагов, которые сведут все риски к нулю:
- Не перезванивайте по номеру, с которого звонили. Если есть сомнения, найдите официальный номер организации (на сайте, на оборотной стороне банковской карты) и позвоните туда.
- Заблокируйте номер. Добавьте его в черный список на телефоне.
- Предупредите уязвимых родственников. Расскажите пожилым родителям или родственникам об этой схеме. Договоритесь, что по любым «тревожным» звонкам они сначала связываются с вами.
- Проверьте счета. При сильном беспокойстве зайдите в мобильное приложение банка (не по ссылкам из СМС!) и проверьте баланс. Этого обычно достаточно.
Нужно помнить, что ваша безопасность в вашей сдержанности, поэтому главный принцип общения с телефонными мошенниками — минимизация контакта. Вы не обязаны никому ничего доказывать по телефону, вежливость в этой ситуации вторична. Настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов не решают критически важные вопросы в телефонном режиме с неидентифицированным абонентом.