Кто кого: как правильно и безопасно общаться с телефонными мошенниками

Как распознать мошенника и не вступить с ним в диалог

Фото - © Башкирова Анна / Фотобанк Лори

Цель мошенника — зацепить вас, вызвать эмоцию (страх, любопытство, жадность) и вовлечь в сценарий. Ваша задача — не дать ему этого сделать. В первые секунды нужно понять, что это атака.

Не подтверждайте свою личность. Даже если звонящий правильно назвал ваше имя, откликаться на него фразами «Да, это я» или «Слушаю» опасно. Ваш голос может быть записан и использован.

Не вдавайтесь в подробности звонка. Вопросы «По какому вопросу?», «Что случилось?» уже означают, что вы вовлечены. Мошенник начнет отрабатывать свой скрипт.

Ключевые маркеры мошенников: звонок с незнакомого номера, сокрытие номера, срочность («ваш счет заблокируют через 10 минут»), представление сотрудником силовых структур или ЦБ по телефону.