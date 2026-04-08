Криптовалюта в России с 1 июля 2026 года: что известно о новом законопроекте

Что содержит законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который в случае принятия определит правила игры на крипторынке в России, читайте в материале РИАМО.

Статус имущества: что именно меняется с 1 июля 2026 года Фото - © Mark Agnor / Фотобанк Лори До сих пор российский крипторынок существовал в режиме правовой неопределенности: был закон о цифровых финансовых активах, была легализация майнинга, был экспериментальный режим для внешнеторговых расчетов, но целостной системы не существовало. Теперь правительство предлагает разобрать эту конструкцию до основания. Законопроект, внесенный в Госдуму 1 апреля 2026 года, вводит принципиально новый порядок: криптовалюта получает полноценный статус имущества со всеми вытекающими последствиями — от возможности ареста до принудительного взыскания через судебных приставов. Однако расчеты криптовалютой внутри страны остаются под запретом, и это принципиальная позиция разработчиков. Исключение сделано только для внешнеторговых контрактов, причем теперь компании могут использовать крипту в таких расчетах без специального разрешения и без участия в экспериментальном режиме, который раньше был единственным окном для легальных валютных операций с цифровыми активами.

Как можно будет легализовать криптовалюту: 5 способов Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори Чтобы вывести криптовалюту из серой зоны, законопроект открывает ровно пять типов легальных входов на рынок, и все они требуют разрешения Банка России. Первый и самый главный — криптобиржи, которые должны иметь классическую лицензию организатора торговли по закону об организованных торгах; таких компаний в стране на сегодня всего восемь, включая Мосбиржу.

Второй тип — цифровые депозитарии, которые будут учитывать права клиентов на криптоактивы и смогут выступать номинальными держателями; получить этот статус может только российское юридическое лицо, а работать они будут по аналогии с классическими депозитариями на фондовом рынке.

Третий и четвертый типы — брокеры и управляющие компании, которые получают привычные лицензии и делают ровно то же самое, что и на обычном рынке ценных бумаг: одни проводят сделки по поручению клиентов, другие управляют активами.

Наконец, пятый тип — криптообменники, которые смогут существовать легально, только если зарегистрированы в России, состоят в специальном реестре ЦБ и имеют ежемесячный оборот конверсионных операций выше 3,5 миллиона рублей, а также соответствуют требованиям к капиталу, которые установит регулятор. Все эти организации обязаны соблюдать антиотмывочное законодательство и сообщать о подозрительных операциях.

Кому разрешено майнить криптовалюту, а кому — нет Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори Майнинг после принятия закона перестает быть свободной стихией. Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут добывать криптовалюту, только если их имя есть в специальном реестре Федеральной налоговой службы. Физические люди без статуса ИП тоже не выброшены за борт — им разрешается майнить, но при двух жестких условиях: они должны быть гражданами России, а их энергопотребление не должно превышать лимитов, которые установит правительство. При этом закон закрывает дорогу в майнинг для всех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за экономические преступления, преступления против государственной власти, а также за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.

Что грозит за нелегальный майнинг Все майнеры, легальные и не очень, обязаны отчитываться перед налоговой службой о том, сколько и чего они накопали. За нелегальный майнинг — то есть за работу без включения в реестры — в Уголовном кодексе появится новая статья 171.6. По ней можно получить штраф от полумиллиона до двух с половиной миллионов рублей, обязательные или принудительные работы, а если ущерб признают особо крупным — до пяти лет лишения свободы, плюс конфискация всей незаконно добытой криптовалюты.

Какая криптовалюта сможет выйти на биржу Фото - © Sergey Grishin / Фотобанк Лори Не всякая криптовалюта сможет появиться на российских организованных торгах. Законопроект отдает Банку России право утверждать перечень разрешенных цифровых валют, и критерии для попадания в этот список настолько высоки, что большинство монет отсеются еще на подступах. Для иностранной криптовалюты, чтобы ее рассмотрели, нужно выполнить три условия одновременно: Ее средняя рыночная капитализация за два года до включения в перечень должна превышать 5 триллионов рублей — это около 60 миллиардов долларов. Ее среднедневной объем торгов за те же два года должен быть не меньше 1 триллиона рублей, то есть примерно 12 миллиардов долларов. И наконец, данные о цене закрытия должны публиковаться какой-либо иностранной биржей не менее пяти лет, причем сама эта биржа должна иметь лицензию, а ее средний объем торгов — составлять не менее 100 миллиардов рублей. По оценкам участников рынка, под эти параметры в настоящее время попадают только биткоин, эфириум и solana. Остальные монеты либо не наберут нужной капитализации, либо не покажут требуемого объема торгов, либо не имеют достаточной истории публичных котировок.

Что изменится для держателей крипты в России Фото - © Андрей Кузьмин / Фотобанк Лори Признание криптовалюты имуществом — это не просто декларация, а конкретные правовые механизмы, которые заработают для всех владельцев цифровых активов. Самый показательный пример — взыскание долгов. Если у человека есть криптовалюта на счете в российском цифровом депозитарии, кредитор сможет направить туда документы, и депозитарий будет обязан списать активы в счет долга или наложить на них арест. Процедура почти полностью копирует взыскание денег с обычного банковского счета. Обратная сторона этой защиты — полная потеря анонимности. Анонимно купить крипту через российских посредников не получится: порог упрощенной идентификации составит 100 тысяч рублей, а выше этой суммы потребуется полная идентификация личности. Неквалифицированные инвесторы столкнутся с дополнительными ограничениями: им придется проходить тестирование, результаты которого действительны один год, а также соблюдать лимит на операции — по предварительным данным, около 300 тысяч рублей. И самый важный практический совет для держателей: криптовалюта, лежащая на «чужих» кошельках без идентификации владельца, не получит судебной защиты на территории России. Если такие активы украдут или пропадут, обращаться в суд будет бесполезно.