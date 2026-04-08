Криптовалюта в России с 1 июля 2026 года: что известно о новом законопроекте
Что содержит законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах», который в случае принятия определит правила игры на крипторынке в России, читайте в материале РИАМО.
Статус имущества: что именно меняется с 1 июля 2026 года
До сих пор российский крипторынок существовал в режиме правовой неопределенности: был закон о цифровых финансовых активах, была легализация майнинга, был экспериментальный режим для внешнеторговых расчетов, но целостной системы не существовало. Теперь правительство предлагает разобрать эту конструкцию до основания.
Законопроект, внесенный в Госдуму 1 апреля 2026 года, вводит принципиально новый порядок: криптовалюта получает полноценный статус имущества со всеми вытекающими последствиями — от возможности ареста до принудительного взыскания через судебных приставов. Однако расчеты криптовалютой внутри страны остаются под запретом, и это принципиальная позиция разработчиков.
Исключение сделано только для внешнеторговых контрактов, причем теперь компании могут использовать крипту в таких расчетах без специального разрешения и без участия в экспериментальном режиме, который раньше был единственным окном для легальных валютных операций с цифровыми активами.
Как можно будет легализовать криптовалюту: 5 способов
Чтобы вывести криптовалюту из серой зоны, законопроект открывает ровно пять типов легальных входов на рынок, и все они требуют разрешения Банка России.
- Первый и самый главный — криптобиржи, которые должны иметь классическую лицензию организатора торговли по закону об организованных торгах; таких компаний в стране на сегодня всего восемь, включая Мосбиржу.
- Второй тип — цифровые депозитарии, которые будут учитывать права клиентов на криптоактивы и смогут выступать номинальными держателями; получить этот статус может только российское юридическое лицо, а работать они будут по аналогии с классическими депозитариями на фондовом рынке.
- Третий и четвертый типы — брокеры и управляющие компании, которые получают привычные лицензии и делают ровно то же самое, что и на обычном рынке ценных бумаг: одни проводят сделки по поручению клиентов, другие управляют активами.
- Наконец, пятый тип — криптообменники, которые смогут существовать легально, только если зарегистрированы в России, состоят в специальном реестре ЦБ и имеют ежемесячный оборот конверсионных операций выше 3,5 миллиона рублей, а также соответствуют требованиям к капиталу, которые установит регулятор. Все эти организации обязаны соблюдать антиотмывочное законодательство и сообщать о подозрительных операциях.
Кому разрешено майнить криптовалюту, а кому — нет
Майнинг после принятия закона перестает быть свободной стихией.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут добывать криптовалюту, только если их имя есть в специальном реестре Федеральной налоговой службы.
Физические люди без статуса ИП тоже не выброшены за борт — им разрешается майнить, но при двух жестких условиях: они должны быть гражданами России, а их энергопотребление не должно превышать лимитов, которые установит правительство.
При этом закон закрывает дорогу в майнинг для всех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за экономические преступления, преступления против государственной власти, а также за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Что грозит за нелегальный майнинг
Все майнеры, легальные и не очень, обязаны отчитываться перед налоговой службой о том, сколько и чего они накопали. За нелегальный майнинг — то есть за работу без включения в реестры — в Уголовном кодексе появится новая статья 171.6. По ней можно получить штраф от полумиллиона до двух с половиной миллионов рублей, обязательные или принудительные работы, а если ущерб признают особо крупным — до пяти лет лишения свободы, плюс конфискация всей незаконно добытой криптовалюты.
Какая криптовалюта сможет выйти на биржу
Не всякая криптовалюта сможет появиться на российских организованных торгах. Законопроект отдает Банку России право утверждать перечень разрешенных цифровых валют, и критерии для попадания в этот список настолько высоки, что большинство монет отсеются еще на подступах.
Для иностранной криптовалюты, чтобы ее рассмотрели, нужно выполнить три условия одновременно:
- Ее средняя рыночная капитализация за два года до включения в перечень должна превышать 5 триллионов рублей — это около 60 миллиардов долларов.
- Ее среднедневной объем торгов за те же два года должен быть не меньше 1 триллиона рублей, то есть примерно 12 миллиардов долларов.
- И наконец, данные о цене закрытия должны публиковаться какой-либо иностранной биржей не менее пяти лет, причем сама эта биржа должна иметь лицензию, а ее средний объем торгов — составлять не менее 100 миллиардов рублей.
По оценкам участников рынка, под эти параметры в настоящее время попадают только биткоин, эфириум и solana. Остальные монеты либо не наберут нужной капитализации, либо не покажут требуемого объема торгов, либо не имеют достаточной истории публичных котировок.
Что изменится для держателей крипты в России
Признание криптовалюты имуществом — это не просто декларация, а конкретные правовые механизмы, которые заработают для всех владельцев цифровых активов. Самый показательный пример — взыскание долгов. Если у человека есть криптовалюта на счете в российском цифровом депозитарии, кредитор сможет направить туда документы, и депозитарий будет обязан списать активы в счет долга или наложить на них арест. Процедура почти полностью копирует взыскание денег с обычного банковского счета.
Обратная сторона этой защиты — полная потеря анонимности. Анонимно купить крипту через российских посредников не получится: порог упрощенной идентификации составит 100 тысяч рублей, а выше этой суммы потребуется полная идентификация личности.
Неквалифицированные инвесторы столкнутся с дополнительными ограничениями: им придется проходить тестирование, результаты которого действительны один год, а также соблюдать лимит на операции — по предварительным данным, около 300 тысяч рублей.
И самый важный практический совет для держателей: криптовалюта, лежащая на «чужих» кошельках без идентификации владельца, не получит судебной защиты на территории России. Если такие активы украдут или пропадут, обращаться в суд будет бесполезно.
Сроки, переходный период и реальные горизонты
Законопроект вносится в Госдуму на текущей неделе, и, по прогнозам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, он будет принят в первой половине 2026 года. Но принятие закона и его реальное действие — не одно и то же. Законодатели установили каскад сроков: большинство положений вступают в силу 1 июля 2026 года, а полноценная работа всей инфраструктуры — бирж, депозитариев, брокеров и обменников — должна начаться к 1 июля 2027 года.
При этом административная и уголовная ответственность за нелегальные обменники начнет действовать тоже с июля 2027 года, то есть у теневого рынка есть год на то, чтобы либо легализоваться, либо уйти в подполье с гораздо большими рисками.
Эксперты, однако, смотрят на эти сроки с осторожным скепсисом: получение лицензий, создание технологической инфраструктуры и отладка взаимодействия между биржами, депозитариями и регулятором вряд ли уложатся в заявленные рамки. По их мнению, реальные торги в российском правовом контуре начнутся не раньше конца 2027 года. Но направление движения уже не изменится: криптовалютный рынок окончательно выходит из серой зоны, и всем участникам придется выбирать между легальностью с налогами и прозрачностью, с одной стороны, и риском уголовного преследования — с другой.