Кредитная зависимость: почему возникает и как от нее избавиться

Каковы признаки кредитной зависимости, как ее победить и что нужно делать, чтобы не попасть в долговую яму, читайте в материале РИАМО.

Как возникает кредитная зависимость Фото - © Adobe Stock По словам бизнес-психолога Елены Николаенко, кредитная зависимость относится к химическому виду зависимостей, за формирование которой отвечают лимбические структуры головного мозга или так называемая «зона подкрепления», а мотивом выступает фактор получения удовольствия. «Наш мозг запрограммирован природой на получение приятных ощущений и эмоций. Чем чаще в его арсенале есть привычные способы добиться результата быстро, тем чаще он ими пользуется. Поэтому легкий доступ к кредитным средствам подкупает. Такие траты вызывают привыкание, и отказываться от того инструмента, который всегда под рукой и работает, не хочется. Привычка тратить больше, чем есть в наличии, может легко перерасти в зависимость», – объяснила психолог. Она отметила, что кредитные карты используются заемщиками, чтобы временно улучшить качество жизни или показать окружению, что они не хуже других. Кроме того, кредиты служат способом неконструктивного снятия стресса и тревоги, связанных с финансовыми проблемами, добавила Николаенко. Психолог, бизнес-консультант, член Международной ассоциации позитивной психологии Андрей Зубенко выделяет несколько причин возникновения кредитной зависимости: доступность кредитов – постоянная и навязчивая реклама кредитных карт и займов создает ощущение легкости и безопасности получения денег;

эмоциональное удовлетворение – покупки в кредит могут временно улучшить настроение и создать иллюзию контроля и благополучия, что особенно важно для людей, испытывающих стресс, тревогу и депрессию;

импульсивность – люди с повышенной импульсивностью и слабым самоконтролем легко поддаются соблазну воспользоваться кредитными средствами для немедленного удовлетворения своих желаний;

социальное сравнение – постоянное сравнение себя с другими, особенно в социальных сетях, стремление соответствовать определенному социальному статусу и высоким стандартам могут побуждать к постоянному использованию кредитных средств.

Каковы признаки кредитной зависимости Фото - © Adobe Stock К признакам кредитной зависимости Андрей Зубенко относит: эмоциональную зависимость от покупок;

нежелание признавать масштабы долгов и избегание обсуждения финансовых проблем с близкими людьми;

чувство вины и стыда, частые переживания из-за долгов, но неспособность изменить финансовое поведение;

снижение качества жизни, негативное влияние долгов на отношения, работу или здоровье.

Как побороть кредитную зависимость Фото - © Freepik, Drazen Zigic Чтобы побороть кредитную зависимость, нужно в первую очередь осознать и признать ее как проблему, считает Елена Николаенко. «Далее следует выяснить, какую потребность вы закрываете с помощью кредитов. Часто такое поведение связано не с материальными вопросами, а с чем-то более глубоким и важным. Вам нужно выяснить, что движет вами», – советует психолог. Следующий шаг – ограничение использования кредитных карт или полный отказ от них. «Так вы сможете избежать соблазна потратить больше и оградить себя от спонтанных покупок. Осознанное потребление помогает пересмотреть свой подход к тратам», – пояснила эксперт. Далее нужно обратиться за профессиональной помощью к психологу и финансовому консультанту, чтобы разработать план выхода из долговой зависимости, рекомендует Николаенко. По мнению основателя и генерального директора юридической компании «Банкрот-Сервис» Антона Михайлова, универсальных методов борьбы с кредитной зависимостью не существует, поскольку критическое мышление присуще далеко не всем, а противостоять маркетинговым уловкам финансовых организаций очень сложно. «Золотые, платиновые карты, ВИП-привилегии – все это направлено на то, чтобы дать понять человеку, что он уникальный клиент, хотя по факту таких десятки тысяч. Если чувствуете, что не справляетесь, попросите совета у близких, не принимайте решений в одиночку, берите пару дней на раздумья перед тем, как взять очередной кредит», – советует руководитель компании.