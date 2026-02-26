Кому и на сколько повысят пенсию с 1 марта 2026 года

В марте 2026 года российских пенсионеров ждут некоторые изменения в выплатах. Для некоторых категорий прибавка будет существенной — более 10 тысяч рублей. О том, как изменится пенсия и для каких категорий граждан, читайте в материале РИАМО.

Какая пенсия будет у пенсионеров 80 лет с марта 2026 Фото - © Пенсионеры в Москве/Медиасток.рф Самая значительная прибавка с 1 марта 2026 года ожидает пенсионеров, чей 80-летний юбилей пришелся на февраль 2026 года. Для них государство предусмотрело сразу два вида увеличения пенсии. Первая часть прибавки — это удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. С учетом индексации, проведенной в январе 2026 года, размер фиксированной выплаты составляет 9 584,69 рубля. После удвоения пенсионер начнет получать фиксированную часть в размере 19 169,38 рубля. Таким образом, добавка составит ровно 9 584,69 рубля. Вторая часть прибавки — это компенсационная выплата по уходу. Она устанавливается неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за пенсионером старше 80 лет. Хотя выплачивается она человеку, осуществляющему уход, фактически эти деньги поступают в бюджет семьи пенсионера. Размер этой выплаты в 2026 году составляет 1 413,86 рубля. Итоговая прибавка для 80-летних пенсионеров с марта составит 10 998,55 рубля в месяц. Важно: перерасчет производится автоматически на основании данных Пенсионного фонда, поэтому обращаться с заявлением не нужно.

Как изменится пенсия по инвалидности 1 группы Фото - © Элина Гаревская / Фотобанк Лори Люди с инвалидностью I группы: перерасчет со дня установления Повышение пенсий в марте коснется и тех граждан, которым в феврале 2026 года была впервые установлена I группа инвалидности. Эта категория также имеет право на удвоение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Прибавка будет начислена автоматически с даты установления группы. С 1 марта эти пенсионеры начнут получать фиксированную выплату в двойном размере — те же 19 169,38 рубля. Размер добавки составит стандартные 9 584,69 рубля. Однако здесь есть важный нюанс: фиксированная выплата удваивается только один раз. Если пенсионер уже получает повышенную пенсию в связи с 80-летием, то при последующем установлении I группы инвалидности повторного удвоения не произойдет. Выплата и так уже находится на максимальном уровне.

Как изменится пенсия у работающих пенсионеров после увольнения с 1 марта Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори Для работающих пенсионеров март также станет месяцем перемен, но с небольшой отсрочкой. Тем, кто принял решение уволиться в феврале 2026 года, с 1 марта начнут начислять пенсию по новым правилам — с учетом всех пропущенных за время работы индексаций. Механизм здесь следующий. Хотя индексация пенсий работающим пенсионерам была возвращена с 2025 года, окончательный расчет производится только после прекращения трудовой деятельности. Сотрудники Социального фонда пересчитают пенсию, добавив все проценты индексации, которые не были применены за предыдущие периоды работы. Размер прибавки в этом случае индивидуален. Он напрямую зависит от общего стажа и количества накопленных пенсионных коэффициентов (баллов) за все годы трудовой деятельности. Стоит помнить, что процесс перерасчета и начисления занимает некоторое время: фактически проиндексированную пенсию в новом размере бывший работник получит не сразу в марте, а спустя два-три месяца, но зато с доплатой за прошедшее время.

Кому положен перерасчет пенсии с 1 марта Фото - © Павел Лисицын/РИА Новости Помимо перечисленных категорий, пенсии в марте могут вырасти и у других граждан, у которых в феврале появились основания для дополнительных выплат. Например, если у пенсионера на иждивении появились нетрудоспособные члены семьи (несовершеннолетние дети или студенты-очники), размер фиксированной выплаты также подлежит перерасчету в сторону увеличения.

Когда ждать выплат пенсии в марте Фото - © Кошелек с деньгами/Медиасток.рф Повышенные пенсии за март 2026 года будут выплачены в стандартные сроки — в самом марте. В России выплата пенсий за текущий месяц традиционно производится с 3-го по 25-е число. Точная дата зависит от региона проживания и выбранного способа доставки (почта или банк).