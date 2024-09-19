На финансовом рынке не существует универсальной стратегии, подходящей для всех. Выбирайте ту стратегию, которая лучше всего соответствует вашим индивидуальным целям.

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Рост ключевой ставки ЦБ положило начало новой волне на рынке банковских вкладов, создавая дилемму, как действовать в условиях неопределенности. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рекомендует три основных стратегии для вкладчиков.

Что делать с вкладами: эффективные стратегии и горизонты планирования

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Управляющий партнер компании «+7 ПРОДАКШНЗ» Кривошеев Александр дал рекомендации, как можно выгодно разместить деньги на вкладах на данный момент.

Какой срок вклада выбрать

Прежде всего, в текущих реалиях следует определить горизонт планирования. Эксперт рекомендует остановиться на среднесрочном, что в микроэкономике составляет от года до трех лет.

«Итак, что происходит со ставками по депозитам после увеличения ставки ЦБ РФ до 19%. Обратимся к предложению одного из ведущих коммерческих банков — «Т-Банк». В краткосрочном периоде банк обещает около 16% годовых (в зависимости от условий обслуживания) — депозит до 3 месяцев. А вот при сроке до 12 месяцев обещает уже в среднем до 17,5% в зависимости от условий», — объясняет Кривошеев.

И добавляет, что при этом При этом банк страхует себя от больших процентов при дальнейшем изменении рыночной ситуации - вклад «непополняемый», то есть класть на него деньги можно только в первый месяц.

Среднесрочные и краткосрочные вклады: преимущества

Срок вклада должен определяться графиком поступлений денежных средств человека, говорит Кривошеев.

«Если крупных «вливаний» не предвидится, рекомендую взять «непополняемый» вклад на 12 месяцев. А локальные поступления размещать на краткосрочных депозитах до трех месяцев, которые не дотянут до вашего «локомотивного» вклада, но будут близко к нему», 2014ч советует эксперт.

Кроме того, они подстрахуют в случае «коллапса» рынка (а текущая геополитическая ситуация не исключает и такого развития) — краткосрочные депозиты будут реагировать на оперативную ситуацию и будут «взмывать» вверх при обвале рубля как в 2022 году, отмечает Кривошеев.

Оперативная наличность позволит человеку преодолеть кризисную ситуацию (например, проблемы со здоровьем) без закрытия основного вклада и потери процентов.

«Если же в ближайшее время вы ожидаете крупное поступление (продажа квартиры, машины и прочее) рекомендую текущие средства разместить на краткосрочном депозите и через 3 месяца закрыть свою сделку и разместить основную сумму на "непополняемом" вкладе на 12 месяцев. За 1 квартал такие "долгосрочные" ставки точно не поменяются», — уверен эксперт.

Долгосрочные вклады: когда лучше открывать

Если же цель человека — долгосрочный период, то тут однозначно надо рассматривать размещение не менее 70% суммы на годовом долгосрочном «непополняемом» депозите и далее пролонгировать его или выбирать новый банк на самых выгодных условиях по истечении срока вклада, говорит Кривошеев.

«За это время стоит «диверсифицировать» остальные активы по краткросрочным вкладам в зависимости от ставок, сроков и сопутствующих «преференций» в виде кэшбеков и акций, выгодных именно вам», — рекомендует эксперт.