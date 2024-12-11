Классические, комбинированные и коньковые: как правильно выбрать лыжи
Фото - © РИАМО
В материале РИАМО рассказываем о том, как выбрать свои первые (и не только) лыжи.
Виды лыж: классические и коньковые
Фото - © Unsplash.com
Существует два типа катания – классический и коньковый, который по-другому называется «свободным». От того, каким стилем вы предпочитаете кататься, зависит и выбор будущих лыж.
Классический стиль – тот самый, которому обучают на уроках в школе. Для такого типа катания нужна лыжня, то есть две параллельные линии, по которым, как по рельсам, вы двигаетесь. Именно с классического хода стоит начинать обучение этому виду спорта: он закладывает основы баланса на лыжах, его легко освоить и он не требует большой выносливости, а еще начинать кататься можно на любых трассах, даже неподготовленных.
Для конькового хода обычной лыжни уже недостаточно, она должна быть от 1,5 метром в ширину. В этом стиле траектории частично пересекаются, есть вероятность зацепиться лыжей о лыжу, поэтому для «конька» подходят короткие модели. В целом коньковый стиль подходит продвинутым спортсменам. Коньковый ход позволяет развить очень высокую скорость. Он называется именно так потому, что внешне движения лыжника при его использовании схожи с движениями конькобежца.
Соответственно, бывают лыжи классические и коньковые. Кроме того, выделяют еще комбинированные лыжи, которые могут подойти под оба стиля катания, но и у них есть свои нюансы.
Любые лыжи нужно подбирать, опираясь на свой рост, вес и уровень катания.
Как подобрать лыжи под свой вес
Фото - © Unsplash.com
Этот аспект при выборе лыж очень важен, ведь правильно подобранные лыжи дадут вам лучшее скольжение и управляемость. Некоторые производители пишут на лыжах диапазон веса спортсмена, под который они рассчитаны. Но многие новички стараются выбирать лыжи только по росту.
Если вам повезло и на лыжах есть диапазон, то отталкивайтесь от значения своего собственного веса, прибавив к нему 3 килограмма. Так, если вы весите 50 килограмм, то выбирайте лыжи с диапазоном 60-70 килограмм.
Как подобрать лыжи по росту
Фото - © Unsplash.com
Если вы выбираете коньковые лыжи, то они должны быть длиннее вашего роста на 5–15 сантиметров, а для классических лыж – на 15–30 сантиметров.
Если вы остановились на комбинированных лыжах, то можно прибавить к своему росту 10–20 сантиметров. Помните, что более короткие лыжи будут удобнее в управлении, чем длинные.
Как выбрать лыжи по их жесткости
Фото - © Unsplash.com
Не менее важной при выборе лыж является их жесткость. Это самый важный параметр для их правильной работы и хорошего скольжения. Даже длина лыж не так важна, как жесткость. Лыжи для классики – более мягкие, для конька – более жесткие.
Для начинающих лыжников и любителям лучше всего подбирать лыжи более мягкие. Определить мягкость довольно легко: возьмите пару лыж, прислоните их друг к друг скользящей поверхностью и попробуйте сжать руками в средней части так, чтобы лыжи прикоснулись друг к другу.
Если сжимаются легко – они для вас слишком мягкие и будут плохо скользить. Если вы их совсем не можете сжать – слишком жесткие, и вы не сможете правильно толкаться.
Оптимально, когда вы можете их сжать, но они не сходятся между собой до конца, остается примерно 0,5-1 сантиметр.
Жесткие модели подходят для опытных лыжников. Они надежнее держат поворот, гасят колебания при катании на неровных поверхностях.
Как выбрать лыжные палки
Фото - © Unsplash.com
Длина палок, как и другие показатели, зависит от вида лыж:
- Для классических – от роста лыжника нужно отнять 25–30 сантиметров. Палки должны упираться в подмышки.
- Для коньковых от роста нужно отнять 15–20 сантиметров. Они должны быть чуть выше плеча. Чем длиннее палки для коньковых лыж, тем больше амплитуда толчка, но при этом быстрее наступает усталость.