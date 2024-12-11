Классические, комбинированные и коньковые: как правильно выбрать лыжи

Виды лыж: классические и коньковые

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Существует два типа катания – классический и коньковый, который по-другому называется «свободным». От того, каким стилем вы предпочитаете кататься, зависит и выбор будущих лыж.

Классический стиль – тот самый, которому обучают на уроках в школе. Для такого типа катания нужна лыжня, то есть две параллельные линии, по которым, как по рельсам, вы двигаетесь. Именно с классического хода стоит начинать обучение этому виду спорта: он закладывает основы баланса на лыжах, его легко освоить и он не требует большой выносливости, а еще начинать кататься можно на любых трассах, даже неподготовленных.

Для конькового хода обычной лыжни уже недостаточно, она должна быть от 1,5 метром в ширину. В этом стиле траектории частично пересекаются, есть вероятность зацепиться лыжей о лыжу, поэтому для «конька» подходят короткие модели. В целом коньковый стиль подходит продвинутым спортсменам. Коньковый ход позволяет развить очень высокую скорость. Он называется именно так потому, что внешне движения лыжника при его использовании схожи с движениями конькобежца.

Соответственно, бывают лыжи классические и коньковые. Кроме того, выделяют еще комбинированные лыжи, которые могут подойти под оба стиля катания, но и у них есть свои нюансы.

Любые лыжи нужно подбирать, опираясь на свой рост, вес и уровень катания.