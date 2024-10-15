Какую криптобиржу выбрать для торговли монетами из экосистемы TON
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Какую криптобиржу выбрать, если в планах не упустить следующую волну интереса к TON-монетам, читайте в материале РИАМО.
Криптовалюты игровых проектов из экосистемы TON – основной тренд 2024 года
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Криптовалюты игровых проектов из экосистемы TON стали главным трендом 2024 года. Суммарная капитализация Notcoin, Catizen, DOGS и Hamster Kombat после их листинга на криптобиржах приблизилась к 1,5 млрд долларов.
Во многом благодаря успеху и популярности в экосистему TON хлынула ликвидность, а значит, можно ожидать появления новых громких проектов, у которых будут свои токены, которые, в свою очередь, рано или поздно появятся в листинге крупнейших криптобирж.
Какую криптобиржу выбрать, если в планах не упустить следующую волну интереса к TON-монетам?
Криптобиржа OKX
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Если вы следили за историей The Open Network, то знаете, что в ноябре 2021 года OKX стала первой криптобиржей, на которой были запущены спотовые торги токеном TON. С тех пор OKX неизменно остается в авангарде по внедрению новинок из экосистемы TON. В апреле 2024 именно OKX стала первой криптобиржей, которая добавила поддержку стейблкоина USDT, выпущенного на блокчейне TON.
OKX всегда оказывалась в числе первых криптобирж, объявлявших о листинге самых известных токенов экосистемы TON – Notcoin, DOGS, Catizen, Hamster Kombat. Учитывая партнерские отношения OKX с TON Foundation, которые проявляются в различных промокампаниях и образовательных квестах с призами в виде TON, можно ожидать, что следующие громкие новинки из экосистемы TON также будут появляться на OKX.
Плюсы торговли TON-токенами на OKX:
- всегда в числе первых бирж по листингу новых токенов TON;
- дополнительные возможности для получения токенов на лаунчпаде Jumpstart (лаунчпад – специальные платформы, на которых происходит привлечение капитала для начинающих криптовалютных проектов – прим. ред.) через стейкинг (стейкинг в криптовалюте – это способ получить доход за свои активы, не продавая их – прим. ред.) и майнинг;
- одновременное включение токенов из экосистемы TON и в спотовую (спотовая торговля – это заключение сделок на поставку товаров или финансовых активов в режиме реального времени – прим. ред.), и во фьючерсную торговлю;
- высокая ликвидность: в числе тройки лидеров по объему торгов фьючерсами и в топ-5 по объему торгов на споте;
- торговля с кредитным плечом (обычно небольшим) по парам с новыми токенами;
- обширный инструментарий для повышения эффективности торгов: копитрейдинг, торговля с помощью ботов, ИИ;
- надежная биржа с лицензиями в Сингапуре, Дубае и других странах.
Из минусов OKX стоит обратить внимание на отсутствие поддержки российского рубля на p2p-рынке. Никаких других ограничений для пользователей с российским гражданством биржа не вводила.
Криптобиржа Bybit
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Bybit – еще одна крупная криптобиржа, известная своей любовью к TON и его токенам. Начиная с дебюта Notcoin, Bybit не проигнорировала ни одну популярную игровую монету из экосистемы TON. И CATI, и HMSTR, и DOGS присутствуют в листинге Bybit с первого дня своих публичных торгов.
В рамках сотрудничества с TON Foundation Bybit предлагает 7% кэшбэка в Toncoin за каждую покупку, совершенную с Toncoin с использованием своей криптовалютной карты Bybit Card.
Торговый функционал Bybit похож на предыдущего участника рейтинга: также имеется копитрейдинг, торговля ботами, ликвидный спотовый и фьючерсный рынок с возможностью торговать с кредитным плечом. На Bybit также работает p2p-рынок с поддержкой сделок в российских рублях.
Есть у Bybit и лаунчпад, где обычно проходят акции по стейкингу новых монет в преддверии их листинга. Так, там можно было получить дополнительные токены HMSTR перед его появлением на спотовом и фьючерсном рынках.
Криптобиржа Binance
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Binance – это крупнейшая криптобиржа во многих смыслах: и по объему торгов на спотовом рынке, и по объему торгов фьючерсами, и по количеству пользователей.
Binance могла бы идти под номером №1 в списке бирж, где удобнее всего торговать TON-токенами, но ее медлительность в объявлении грядущих листингов не позволяет присудить ей победу и в этот раз. Хотя Binance и запускает торговлю TON-монетами в числе первых, она публикует объявления о грядущих листингах позднее своих основных конкурентов, OKX и Bybit. И эти мучительные часы ожидания, когда пользователь пребывает в смятении и думает, придется ли ему регистрироваться на другой криптобирже или нет, могут сильно омрачить радость от новости о листинге.
В остальном Binance ничем не уступает другим площадкам – все тот же обширный торговый функционал, высоколиквидные спотовый и фьючерсный рынки, дополнительные инструменты для эффективной торговли, лаунчпад с возможностью колл-аукционов в преддверии листинга.
Из самых главных минусов – Binance официально ушла с российского рынка и не работает с пользователями с российским гражданством. Исключение может быть сделано только для тех, кто живет не в России и может это доказать документально (ВНЖ, ПМЖ).
Криптобиржа STON.fi
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STON.fi – это самая крупная по объему торгов децентрализованная торговая площадка в экосистеме TON. Правда, несмотря на ее лидерские позиции в экосистеме, за ее пределами торговые объемы выглядят очень скромно, особенно если их сравнивать с крупнейшими централизованными криптобиржами, такими как Binance, OKX или Bybit – 8 миллионов долларов в сутки на STON.fi против 12 миллиардов долларов у Binance.
Однако не стоит спешить вычеркивать STON.fi из списка главных площадок для торговли TON-токенами. Дело в том, что часто новые TON-монеты появляются сначала на премаркете STON.fi, а уже затем уже на премаркете и в листинге крупных криптобирж. Такая возможность удобна тем, кто не хочет ждать листинга и хочет побыстрее продать натапанные токены.
Еще один плюс STON.fi – встроенность в экосистему TON и мессенджер Telegram. Нужно лишь зарегистрировать TON-кошелек Wallet или Tonkeeper, подключить его к STON.fi DEX и иметь на балансе некоторое количество TON для оплаты комиссий. Так как речь идет о децентрализованной бирже, пополнять баланс торговой площадки не нужно: все операции происходят через личный кошелек пользователя.