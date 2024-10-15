Какую криптобиржу выбрать для торговли монетами из экосистемы TON

Какую криптобиржу выбрать, если в планах не упустить следующую волну интереса к TON-монетам, читайте в материале РИАМО.

Криптовалюты игровых проектов из экосистемы TON – основной тренд 2024 года

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Криптовалюты игровых проектов из экосистемы TON стали главным трендом 2024 года. Суммарная капитализация Notcoin, Catizen, DOGS и Hamster Kombat после их листинга на криптобиржах приблизилась к 1,5 млрд долларов.

Во многом благодаря успеху и популярности в экосистему TON хлынула ликвидность, а значит, можно ожидать появления новых громких проектов, у которых будут свои токены, которые, в свою очередь, рано или поздно появятся в листинге крупнейших криптобирж.

Какую криптобиржу выбрать, если в планах не упустить следующую волну интереса к TON-монетам?

Криптобиржа OKX Фото - © Unsplash.com Если вы следили за историей The Open Network, то знаете, что в ноябре 2021 года OKX стала первой криптобиржей, на которой были запущены спотовые торги токеном TON. С тех пор OKX неизменно остается в авангарде по внедрению новинок из экосистемы TON. В апреле 2024 именно OKX стала первой криптобиржей, которая добавила поддержку стейблкоина USDT, выпущенного на блокчейне TON. OKX всегда оказывалась в числе первых криптобирж, объявлявших о листинге самых известных токенов экосистемы TON – Notcoin, DOGS, Catizen, Hamster Kombat. Учитывая партнерские отношения OKX с TON Foundation, которые проявляются в различных промокампаниях и образовательных квестах с призами в виде TON, можно ожидать, что следующие громкие новинки из экосистемы TON также будут появляться на OKX. Плюсы торговли TON-токенами на OKX: всегда в числе первых бирж по листингу новых токенов TON;

дополнительные возможности для получения токенов на лаунчпаде Jumpstart (лаунчпад – специальные платформы, на которых происходит привлечение капитала для начинающих криптовалютных проектов – прим. ред.) через стейкинг (стейкинг в криптовалюте – это способ получить доход за свои активы, не продавая их – прим. ред.) и майнинг;

одновременное включение токенов из экосистемы TON и в спотовую (спотовая торговля – это заключение сделок на поставку товаров или финансовых активов в режиме реального времени – прим. ред.), и во фьючерсную торговлю;

высокая ликвидность: в числе тройки лидеров по объему торгов фьючерсами и в топ-5 по объему торгов на споте;

торговля с кредитным плечом (обычно небольшим) по парам с новыми токенами;

обширный инструментарий для повышения эффективности торгов: копитрейдинг, торговля с помощью ботов, ИИ;

надежная биржа с лицензиями в Сингапуре, Дубае и других странах. Из минусов OKX стоит обратить внимание на отсутствие поддержки российского рубля на p2p-рынке. Никаких других ограничений для пользователей с российским гражданством биржа не вводила.

Криптобиржа Bybit Фото - © Freepik.com Bybit – еще одна крупная криптобиржа, известная своей любовью к TON и его токенам. Начиная с дебюта Notcoin, Bybit не проигнорировала ни одну популярную игровую монету из экосистемы TON. И CATI, и HMSTR, и DOGS присутствуют в листинге Bybit с первого дня своих публичных торгов. В рамках сотрудничества с TON Foundation Bybit предлагает 7% кэшбэка в Toncoin за каждую покупку, совершенную с Toncoin с использованием своей криптовалютной карты Bybit Card. Торговый функционал Bybit похож на предыдущего участника рейтинга: также имеется копитрейдинг, торговля ботами, ликвидный спотовый и фьючерсный рынок с возможностью торговать с кредитным плечом. На Bybit также работает p2p-рынок с поддержкой сделок в российских рублях. Есть у Bybit и лаунчпад, где обычно проходят акции по стейкингу новых монет в преддверии их листинга. Так, там можно было получить дополнительные токены HMSTR перед его появлением на спотовом и фьючерсном рынках.

Криптобиржа Binance Фото - © Freepik.com Binance – это крупнейшая криптобиржа во многих смыслах: и по объему торгов на спотовом рынке, и по объему торгов фьючерсами, и по количеству пользователей. Binance могла бы идти под номером №1 в списке бирж, где удобнее всего торговать TON-токенами, но ее медлительность в объявлении грядущих листингов не позволяет присудить ей победу и в этот раз. Хотя Binance и запускает торговлю TON-монетами в числе первых, она публикует объявления о грядущих листингах позднее своих основных конкурентов, OKX и Bybit. И эти мучительные часы ожидания, когда пользователь пребывает в смятении и думает, придется ли ему регистрироваться на другой криптобирже или нет, могут сильно омрачить радость от новости о листинге. В остальном Binance ничем не уступает другим площадкам – все тот же обширный торговый функционал, высоколиквидные спотовый и фьючерсный рынки, дополнительные инструменты для эффективной торговли, лаунчпад с возможностью колл-аукционов в преддверии листинга. Из самых главных минусов – Binance официально ушла с российского рынка и не работает с пользователями с российским гражданством. Исключение может быть сделано только для тех, кто живет не в России и может это доказать документально (ВНЖ, ПМЖ).