Какой обогреватель выбрать для дома и квартиры: виды, функции, плюсы и минусы

Безопасность. Любой электрический или газовый прибор в доме – это потенциальный источник опасности. Поэтому к новому приобретению должны быть повышенные требования безопасности. И если на модуле для увлажнения воздуха можно сэкономить, то отсутствие датчика перегрева или отключения прибора во время падения могут в итоге стать причиной пожара. Также необходимы влагозащита, защита от детей и животных, чтобы они не получили ожог при случайном касании.

Функции нагревателя. Важно обращать внимание на то, может ли прибор отключаться при определенной температуре, есть ли у него отложенный старт, таймер – это поможет экономить электроэнергию. Также стоит посмотреть есть ли у обогревателя защита от влаги и пыли, защита от детей, модуль для увлажнения воздуха и прочее. Но стоит понимать, насколько это все вам необходимо, поскольку, чем больше допфункций, тем дороже прибор.

Тип управления. Современные обогреватели имеют и механическое, и электронное управление с сенсорными кнопками, и удаленное управление с помощью пультов или системы «умный дом». Этот параметр зависит от ваших личных предпочтений и возможностей. Обычно у обогревателей с электронным управлением больше возможностей: можно устанавливать таймер, составлять расписание его работы, поддерживать температуру и так далее. Приборы с дистанционным управлением через приложение могут нагревать комнату, когда хозяин находится далеко от дома.

Габариты обогревателя и способ установки. Учитывать это нужно, особенно если вы планируете ставить обогреватель в небольшом помещении: он не должен мешать, задевать вещи и мебель. Способ монтажа зависит от типа обогревателя. Обычные стоят на полу и у них могут быть колесики. Есть навесные обогреватели, которые устанавливают на стены или потолки. Тут нужно учитывать возможность такого монтажа и лучше доверить его мастеру.

Площадь обогреваемого помещения и мощность модели. Важно учитывать, какую площадь будет обогревать прибор и от этого напрямую будет зависеть выбор его мощности. Максимальная площадь, которую отапливает обогреватель, указывается в технических характеристиках к каждой модели, поэтому перед покупкой нужно понимать, в каком помещении будет стоять прибор.

Выбирая обогреватель, важно обращать внимание не только на его тип, но и на габариты, удобство эксплуатации, мощность и полезные функции.

Какие бывают виды обогревателей

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Масляные обогреватели – бюджетные

Это один их самых популярных видов обогревателей благодаря приятным ценам и простоте в эксплуатации. Внешне они чаще всего похожи на батареи центрального отопления. Корпус из металла, а нагревательный элемент сделан в виде спирали, которая нагревает минеральное масло. Оно и отдает тепло. Масло герметично, и никаких посторонних запахов такой обогреватель не имеет. Кроме того, его работа вообще не слышна. Тепло он отдает после отключения еще долго, но об его корпус легко обжечься, поэтому в доме с маленькими детьми с ним нужно быть осторожнее.

Плюсы:

бюджетная цена,

простое обслуживание,

низкий уровень шума,

экологичность.

Минусы:

риск обжечься,

большие габариты,

долгий разогрев,

сухой воздух.

Сколько стоит: в среднем на рынке отдать за такой обогреватель в неплохой комплектации придется от 4 до 6 тысяч рублей. Есть модели дороже, но переплачивать нужно за бренд и допфункции.

Инфракрасные обогреватели – тратят меньше электроэнергии

Эти приборы обогревают не воздух, а предметы вокруг, которые отдают тепло в окружающее пространство. Такие обогреватели можно использовать даже на открытом воздухе. ИК-лучи не могут преодолевать препятствия, поэтому такие приборы хороши в больших помещениях без перегородок и с минимумом мебели. ИК-обогреватели делятся на световые, конвективные и пленочные, в которых разными способами воспроизводится тепло.

Плюсы:

долговечность,

легкий монтаж,

экономия электроэнергии,

бесшумная работа,

сохранение влажности,

быстрое прогревание,

можно использовать как источник света.

Минусы:

высокая стоимость,

быстрое снижение температуры после отключения,

неравномерный нагрев,

прямое воздействие лучей на кожу.

Сколько стоит: небольшие варианты можно найти в среднем за две тысячи рублей, за варианты побольше нужно будет отдать в среднем от 4 до 6 тысяч рублей и больше, если нужно отапливать большие помещения.

Конвекторы – разные варианты монтажа

Конвекторы работают по принципу естественной циркуляции воздуха — теплый воздух вытесняет холодный и прогревает помещение. Таким образом, нагрев помещения занимает несколько минут. Внешне он тоже похож на плоскую батарею, а варианты монтажа самые разные – его можно ставить на пол, вешать на стену или потолок и даже встраивать. Некоторые модели оснащены термодатчиком, который отслеживает температуру в помещении.

Плюсы:

разные варианты установок,

бесшумность работы,

наличие термостата,

защита корпуса от ожогов,

сохранение влажности.

Минусы:

высокое энергопотребление,

распространение пыли,

большие габариты.

Сколько стоит: купить такой обогреватель можно в диапазоне от 4 до 13 тысяч рублей в зависимости от дополнительных функций и мощности.

Тепловентиляторы – быстро прогревают помещение

Обогреватели этого типа оснащены нагревательным элементом и вентилятором, который разгоняет нагретый воздух, благодаря чему комната быстро прогревается. Нагревательный элемент может быть в виде тонкой спирали из нихрома, керамической пластинки, графитовой или металлической трубки. Такие приборы, к слову, не только нагревают, но и охлаждают помещение.

У некоторых дорогих тепловентиляторов есть мотор, который вращает воздух горизонтально, за счет чего он лучше циркулирует и прогревает помещение более равномерно.

Плюсы:

быстрый прогрев помещения,

мобильность,

возможность работать в режиме обогрева и охлаждения.

Минусы:

большой расход энергии,

высокий уровень шума,

сухой воздух,

появление запаха.

Сколько стоит: бюджетные модели можно найти за 800 рублей, в среднем цена колеблется от 1500 до 3 тысяч рублей.

Монолитные кварцевые обогреватели – долговечные и энергоэффективные

Эти обогреватели состоят из прессованного кварцевого песка (герметичный корпус) и нагревателя из нихромовой спирали. Они совмещают принцип работы двух типов приборов: конвекционного и инфракрасного. Прогреваются равномерно и очень долго (около двух часов) отдают тепло после выключения. Внешне они выглядят как плоская панель толщиной 25-30 миллиметров. Это помогает им красиво и органично вписываться в любой интерьер.

Плюсы:

долговечность,

очень высокая теплоемкость,

защита от пыли,

эстетичность,

не сушат воздух.

Минусы:

маломобильность,

можно обжечься,

нужно докупать терморегулятор.

Сколько стоит: в среднем такой обогреватель можно купить в диапазоне от 3 до 7 тысяч рублей. Терморегулятор обойдется в цену от 1 до 1500 тысяч рублей.

Газовые обогреватели – подходит для помещений без электричества

В помещениях, где сложно провести электричество, можно использовать газовые обогреватели, которые работают на природном или сжиженном газе. В них есть теплообменник, нагреватель и горелка. Модели могут быть мобильными и стационарными, они подключаются к магистральной сети или работают от баллонов.

Плюсы:

экономичность потребления топлива,

много моделей с разными габаритами, мощностью и возможностью установки,

можно использовать на улице,

быстро нагревает пространство.

Минусы:

пожароопасны при неправильной эксплуатации,

опасны для использования в помещениях с детьми,

требуется периодическая профилактика и осмотр,

необходимо проветривать помещение.

Сколько стоит: цена зависит от модели, размеров, мощности, способа монтажа и начинается от 2500 рублей.