Какой обогреватель выбрать для дома и квартиры: виды, функции, плюсы и минусы
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем о том, какими бывают обогреватели, о плюсах и минусах и на что обращать внимание при покупке.
На что обращать внимание при выборе обогревателя для квартиры и жилого дома
Фото - © Александр Поташев / Фотобанк Лори
Выбирая обогреватель, важно обращать внимание не только на его тип, но и на габариты, удобство эксплуатации, мощность и полезные функции.
Важные параметры:
- Площадь обогреваемого помещения и мощность модели. Важно учитывать, какую площадь будет обогревать прибор и от этого напрямую будет зависеть выбор его мощности. Максимальная площадь, которую отапливает обогреватель, указывается в технических характеристиках к каждой модели, поэтому перед покупкой нужно понимать, в каком помещении будет стоять прибор.
- Габариты обогревателя и способ установки. Учитывать это нужно, особенно если вы планируете ставить обогреватель в небольшом помещении: он не должен мешать, задевать вещи и мебель. Способ монтажа зависит от типа обогревателя. Обычные стоят на полу и у них могут быть колесики. Есть навесные обогреватели, которые устанавливают на стены или потолки. Тут нужно учитывать возможность такого монтажа и лучше доверить его мастеру.
- Тип управления. Современные обогреватели имеют и механическое, и электронное управление с сенсорными кнопками, и удаленное управление с помощью пультов или системы «умный дом». Этот параметр зависит от ваших личных предпочтений и возможностей. Обычно у обогревателей с электронным управлением больше возможностей: можно устанавливать таймер, составлять расписание его работы, поддерживать температуру и так далее. Приборы с дистанционным управлением через приложение могут нагревать комнату, когда хозяин находится далеко от дома.
- Функции нагревателя. Важно обращать внимание на то, может ли прибор отключаться при определенной температуре, есть ли у него отложенный старт, таймер – это поможет экономить электроэнергию. Также стоит посмотреть есть ли у обогревателя защита от влаги и пыли, защита от детей, модуль для увлажнения воздуха и прочее. Но стоит понимать, насколько это все вам необходимо, поскольку, чем больше допфункций, тем дороже прибор.
- Безопасность. Любой электрический или газовый прибор в доме – это потенциальный источник опасности. Поэтому к новому приобретению должны быть повышенные требования безопасности. И если на модуле для увлажнения воздуха можно сэкономить, то отсутствие датчика перегрева или отключения прибора во время падения могут в итоге стать причиной пожара. Также необходимы влагозащита, защита от детей и животных, чтобы они не получили ожог при случайном касании.
Какие бывают виды обогревателей
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Масляные обогреватели – бюджетные
Это один их самых популярных видов обогревателей благодаря приятным ценам и простоте в эксплуатации. Внешне они чаще всего похожи на батареи центрального отопления. Корпус из металла, а нагревательный элемент сделан в виде спирали, которая нагревает минеральное масло. Оно и отдает тепло. Масло герметично, и никаких посторонних запахов такой обогреватель не имеет. Кроме того, его работа вообще не слышна. Тепло он отдает после отключения еще долго, но об его корпус легко обжечься, поэтому в доме с маленькими детьми с ним нужно быть осторожнее.
Плюсы:
- бюджетная цена,
- простое обслуживание,
- низкий уровень шума,
- экологичность.
Минусы:
- риск обжечься,
- большие габариты,
- долгий разогрев,
- сухой воздух.
Сколько стоит: в среднем на рынке отдать за такой обогреватель в неплохой комплектации придется от 4 до 6 тысяч рублей. Есть модели дороже, но переплачивать нужно за бренд и допфункции.
Инфракрасные обогреватели – тратят меньше электроэнергии
Эти приборы обогревают не воздух, а предметы вокруг, которые отдают тепло в окружающее пространство. Такие обогреватели можно использовать даже на открытом воздухе. ИК-лучи не могут преодолевать препятствия, поэтому такие приборы хороши в больших помещениях без перегородок и с минимумом мебели. ИК-обогреватели делятся на световые, конвективные и пленочные, в которых разными способами воспроизводится тепло.
Плюсы:
- долговечность,
- легкий монтаж,
- экономия электроэнергии,
- бесшумная работа,
- сохранение влажности,
- быстрое прогревание,
- можно использовать как источник света.
Минусы:
- высокая стоимость,
- быстрое снижение температуры после отключения,
- неравномерный нагрев,
- прямое воздействие лучей на кожу.
Сколько стоит: небольшие варианты можно найти в среднем за две тысячи рублей, за варианты побольше нужно будет отдать в среднем от 4 до 6 тысяч рублей и больше, если нужно отапливать большие помещения.
Конвекторы – разные варианты монтажа
Конвекторы работают по принципу естественной циркуляции воздуха — теплый воздух вытесняет холодный и прогревает помещение. Таким образом, нагрев помещения занимает несколько минут. Внешне он тоже похож на плоскую батарею, а варианты монтажа самые разные – его можно ставить на пол, вешать на стену или потолок и даже встраивать. Некоторые модели оснащены термодатчиком, который отслеживает температуру в помещении.
Плюсы:
- разные варианты установок,
- бесшумность работы,
- наличие термостата,
- защита корпуса от ожогов,
- сохранение влажности.
Минусы:
- высокое энергопотребление,
- распространение пыли,
- большие габариты.
Сколько стоит: купить такой обогреватель можно в диапазоне от 4 до 13 тысяч рублей в зависимости от дополнительных функций и мощности.
Тепловентиляторы – быстро прогревают помещение
Обогреватели этого типа оснащены нагревательным элементом и вентилятором, который разгоняет нагретый воздух, благодаря чему комната быстро прогревается. Нагревательный элемент может быть в виде тонкой спирали из нихрома, керамической пластинки, графитовой или металлической трубки. Такие приборы, к слову, не только нагревают, но и охлаждают помещение.
У некоторых дорогих тепловентиляторов есть мотор, который вращает воздух горизонтально, за счет чего он лучше циркулирует и прогревает помещение более равномерно.
Плюсы:
- быстрый прогрев помещения,
- мобильность,
- возможность работать в режиме обогрева и охлаждения.
Минусы:
- большой расход энергии,
- высокий уровень шума,
- сухой воздух,
- появление запаха.
Сколько стоит: бюджетные модели можно найти за 800 рублей, в среднем цена колеблется от 1500 до 3 тысяч рублей.
Монолитные кварцевые обогреватели – долговечные и энергоэффективные
Эти обогреватели состоят из прессованного кварцевого песка (герметичный корпус) и нагревателя из нихромовой спирали. Они совмещают принцип работы двух типов приборов: конвекционного и инфракрасного. Прогреваются равномерно и очень долго (около двух часов) отдают тепло после выключения. Внешне они выглядят как плоская панель толщиной 25-30 миллиметров. Это помогает им красиво и органично вписываться в любой интерьер.
Плюсы:
- долговечность,
- очень высокая теплоемкость,
- защита от пыли,
- эстетичность,
- не сушат воздух.
Минусы:
- маломобильность,
- можно обжечься,
- нужно докупать терморегулятор.
Сколько стоит: в среднем такой обогреватель можно купить в диапазоне от 3 до 7 тысяч рублей. Терморегулятор обойдется в цену от 1 до 1500 тысяч рублей.
Газовые обогреватели – подходит для помещений без электричества
В помещениях, где сложно провести электричество, можно использовать газовые обогреватели, которые работают на природном или сжиженном газе. В них есть теплообменник, нагреватель и горелка. Модели могут быть мобильными и стационарными, они подключаются к магистральной сети или работают от баллонов.
Плюсы:
- экономичность потребления топлива,
- много моделей с разными габаритами, мощностью и возможностью установки,
- можно использовать на улице,
- быстро нагревает пространство.
Минусы:
- пожароопасны при неправильной эксплуатации,
- опасны для использования в помещениях с детьми,
- требуется периодическая профилактика и осмотр,
- необходимо проветривать помещение.
Сколько стоит: цена зависит от модели, размеров, мощности, способа монтажа и начинается от 2500 рублей.
Правила использования обогревателя в доме и квартире
Фото - © Аксенова Вера / Фотобанк Лори
Самое важное – соблюдать правила, чтобы исключить пожар. При работе обогревателя нужно:
- пользоваться только полностью исправным прибором;
- соблюдать инструкцию по установке;
- ориентироваться на датчики или самостоятельно регулировать работу;
- регулярно очищать от пыли решетку, панель управления, корпус;
- соблюдать требования о безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов и материалов;
- следить, чтобы кабель питания не соприкасался с накаленным корпусом;
- подключать прибор напрямую в розетку и не использовать переходники, удлинители и тройники.