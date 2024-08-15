Какие выплаты положены за ранение в КТО и семьям погибших в боях в Курской области

Какие выплаты положены военным, получившим ранение в КТО, и семьям погибших в Курской области военнослужащих, читайте в материале РИАМО.

Сколько заплатят в случае ранения и гибели при участии в КТО Фото - © РИА Новости Согласно статье 21 Федерального закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», в случае ранения, не повлекшего за собой наступления инвалидности, лицу, принимавшему участие в борьбе с терроризмом, выплачивается единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей. Если ранение привело к инвалидности, то размер пособия увеличивается до 300 тысяч рублей. В случае гибели участника КТО его семье полагается компенсация в размере 600 тысяч рублей. Нетрудоспособным членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его иждивении, назначается пенсия по случаю потери кормильца.

Сколько заплатят в случае ранения и гибели на СВО Фото - © Telegram-канал Минобороны России Размер выплат в случае ранения и гибели на СВО превышает размер компенсаций участникам КТО в несколько раз. Раненному участнику СВО в качестве единовременной помощи выплачивается 3 млн рублей, то есть в 30 раз больше, чем за ранение, полученное в КТО. Дополнительную страховку выплачивает страховая компания «Согаз», заключившее соглашение с Минобороны. В 2024 году размер пособий таков: 2 454 462 рубля при получении инвалидности I группы, в том числе в течение года после окончания службы;

1 636 338 рублей при получении инвалидности II группы (условия те же);

818 164 рубля при получении инвалидности III группы (условия те же);

327 265 рублей при получении тяжелого увечья на службе (ранение, травма, контузия);

81 816 рублей при получении легкого увечья на службе (ранение, травма, контузия);

81 816 рублей при увольнении, если признан негодным или ограниченно годным из-за увечья или заболевания, полученных на службе. Помимо президентских выплат и страховок участникам СВО выплачивается так называемое «выходное» пособие: не годный к дальнейшей службе из-за ранения военнослужащий получает 3 272 657 рублей, если служил по контракту, и 1 636 329 рублей, если проходил срочную службу или военные сборы. Семьи погибших участников СВО получают единовременную выплату в размере 5 млн рублей, то есть в 8 раз больше, чем в случае гибели участника КТО. Также им назначается ежемесячная компенсация, которая соответствует выплатам по инвалидности I группы для военных. С 1 января 2024 года выплачивают 22 908,62 рубля в месяц. Кроме того, существуют и региональные доплаты. Так, Москва, Московская, Владимирская, Тюменская, Магаданская, Новосибирская области и Югра выплачивают в случае гибели участника СВО по 3 млн рублей, а Брянская, Тульская, Архангельская, Ленинградская, Нижегородская области, Татарстан, и Краснодарский край — по 2 млн рублей.

Будет ли участие в КТО в Курской области приравнено к СВО Фото - © РИА Новости По мнению политолога и военного юриста Михаила Гацко, решение российских властей о введении режима КТО в Курской, Брянской и Белгородской областях говорит о том, что нынешние боевые действия ВСУ на российской территории считаются тактической, а не стратегической угрозой, провокацией, а не агрессией. «Почему на территории Курской и граничащих с ней областей не введен режим военного положения? Дело в том, что Украина не объявляла России войны и не выдвигала территориальных претензий относительно Курской, Брянской и Белгородской областей. Согласно статье 39 Устава ООН, признать вооруженное нападение актом военной агрессии может только Совет Безопасности ООН, который принимает решение, какие меры следует предпринять для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Ничего подобного в нынешней ситуации нет: акт агрессии Украины против Российской Федерации в соответствии с нормами международного права не установлен», – объяснил Гацко. Что же касается статуса СВО, то он еще не нашел своего законодательного закрепления и регулируется лишь на основании правовых актов Президента Российской Федерации, отметил эксперт. «СВО была объявлена на основании международных договоров и норм международного права, а именно: согласно статьи 51 части 7 устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля 2022 года договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Специальная военная операция предполагает ее проведение вне российских границ, а также на удерживаемой ВСУ части присоединенных к Российской Федерации территорий Донбасса», – подчеркнул юрист. Он полагает, что, пока вооруженное противостояние с ВСУ на территории приграничных регионов РФ носит локальный характер, Курская и прилегающие к ней Белгородская и Брянская области не будут объявлены зоной проведения СВО, но, если военный конфликт в российском пограничье разрастется до размеров широкомасштабной войны, это сделать придется.