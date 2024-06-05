Какие выплаты положены беременным женщинам и кормящим матерям в 2024 году и как их оформить

Какие пособия можно получить по беременности и родам и каков их размер в 2024 году, читайте в материале РИАМО.

Единое пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки Фото - © Adobe Stock Данная выплата назначается при одновременном соблюдении следующих условий: срок беременности составляет не менее шести недель;

постановка на медицинский учет осуществлена в первые 12 недель беременности;

среднедушевой доход семьи – не больше прожиточного минимума на душу населения в регионе;

беременная женщина имеет гражданство РФ и постоянно проживает в России;

имущество семьи соответствует установленным критериям. Размер единого пособия зависит от дохода семьи и может составлять: 50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе;

75% от прожиточного минимума, если с учетом базовый выплаты достаток семьи не превысил прожиточного минимума на человека;

100% от прожиточного минимума, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 75% меньше прожиточного минимума на человека. После назначения пособия беременная женщина должна наблюдаться у своего врача в следующие сроки: 10-14 недель;

18-22 недели;

30-32 недели. Если в течение указанных периодов беременная женщина не посещала женскую консультацию, то выплату пособия приостановят до того момента, пока женщина не возобновит наблюдение у врача.

Единовременное пособие по беременности женам военнослужащих по призыву Фото - © Дмитрий Макеев/РИА Новости Право на выплату единовременного пособия имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней. Оно выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных пособий. С 1 февраля 2024 года размер пособия составляет 38 963,47 рубля. Если женщина проживает на Севере, сумма выплаты может быть увеличена. Согласно статье 17.2 Федерального закона №81-ФЗ от 19.05.1995 г., данное пособие назначается не позднее шести месяцев со дня окончания военнослужащим военной службы по призыву. Читайте также: «Много заботы и очень много любви»: многодетные мамы о материнстве и семейной жизни>>

Пособие по беременности и родам Фото - © Александр Манзюк/РИАМО Пособие по беременности и родам еще часто называют декретными выплатами. Его назначают за время, проведенное женщиной в декретном отпуске: 70 дней до родов и 70 дней после. При осложненных родах этот срок могут увеличить до 16 дней, а при многоплодной беременности – до 194 дней. Декретные выплаты положены: студенткам очной формы обучения;

официально трудоустроенным;

государственным и муниципальным служащим;

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту;

сотрудницам правоохранительных служб;

ИП, членам КФХ, адвокатам, нотариусам, арбитражным управляющим и другим лицам, занимающимся частной практикой, если они добровольно платят взносы на обязательное социальное страхование;

безработным, которые уволились в результате ликвидации организации и в течение года встали на учет в службе занятости. Размер пособия зависит от того, к категории принадлежит беременная и в каком регионе она живет. Чтобы его узнать, нужно доходы за два последних года разделить на количество дней в этом периоде и умножить на число дней декретного отпуска. Минимальный размер декретных выплат составляет в 2023 году 74 757 рублей, максимальный при обычных родах – 565 562 рублей, при осложненных – 630 197 рублей, а при многоплодной беременности – 783 707 рублей. Если страховой стаж женщины меньше полугода, ей будет выплачиваться декретное пособие в размере не выше МРОТ за каждый полный месяц декрета. Неработающим беременным женщинам выплачивается пособие в размере 923 рублей. Если беременная женщина оформила больничный лист, но продолжила работать, пособие по беременности ей не выплатят. Оно положено только в том случае, если женщина вышла в декретный отпуск.

Единовременная выплата при рождении ребенка Фото - © Александр Манзюк/РИАМО Пособие выплачивается родителям, опекунам, усыновителям или приемным родителям после рождения ребенка вне зависимости от семейного положения, уровня дохода и наличия работы. Единовременную выплату могут получить как граждане РФ, так и иностранцы, лица без гражданства, а также беженцы. Иностранные граждане или лица без гражданства могут получить пособие, если они: проживают в России по виду на жительство (ВНЖ);

находятся в РФ по разрешению на временное проживание (РВП) и официально работают. Единовременная выплата назначается только одному из родителей. При рождении двух и более детей пособие положено на каждого ребенка отдельно. При этом важно помнить, что подать заявление на выплату можно не позднее шести месяцев с момента рождения ребенка. Размер единовременной выплаты в 2024 году составляет 24 604,30 рубля. При этом выплата может быть увеличена в соответствии с региональным коэффициентом. Для оформления пособия необходимы следующие документы: заявление;

документ, удостоверяющий личность родителя;

реквизиты банковского счета платежной системы «Мир» для перечисления пособия;

справка о рождении ребенка по форме №1 (выдается в отделе ЗАГС вместе со свидетельством о рождении);

копия свидетельства о рождении ребенка;

справка с места работы (службы) или из Социального фонда России (СФР) (для безработных) другого родителя о том, что пособие не назначалось и не выплачивалось (не потребуется, если брак между родителями расторгнут);

свидетельство о расторжении брака и копия решения суда с записью об определении места жительства ребенка с заявителем – если брак между родителями расторгнут;

СНИЛС ребенка и родителей. Подать заявление на выплату пособия можно по месту работы, в МФЦ, клиентскую службу СФР или через портал Госуслуг.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет Фото - © Adobe Stock После декретного отпуска у женщины начинается отпуск по уходу за ребенком. Длиться он может до трех лет в зависимости от желания матери выйти на работу. При этом пособие по уходу за ребенком выплачивается только до достижения ребенком полутора лет. Выплата назначается одному из родителей, опекуну, усыновителю или другому лицу, которое оформило отпуск по уходу за ребенком – например, бабушке или дедушке. Размер пособия составляет 40% от среднего заработка, рассчитанного за последние два года, однако суммарно он не может превышать 100% среднего заработка. Минимальная сумма выплаты в 2024 году – 9 227,24 рубля, максимальная – 49 123,12 рубля. Оформить пособие могут проживающие в России граждане России, иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы, работники и служащие российских воинских частей за границей. Для оформления пособия по уходу за ребенком до полутора лет нужно обратиться после рождения ребенка: работающим – к работодателю;

служащим – по месту службы;

ИП, адвокатам и занимающимся другой частной практикой – в любую клиентскую службу СФР. Для оформления пособия потребуются: заявление;

документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его копия либо выписка из решения об установлении над ребенком опеки;

справка с места работы (службы) второго родителя ребенка о том, что он не использует отпуск по уходу за ребенком и не получает пособия, а если пособие оформляет другой родственник – с места работы обоих родителей;

сведения из территориальных органов СФР по месту жительства второго родителя о неполучении им пособия по уходу за ребенком – если один из родителей не работает либо обучается по очной форме, а если пособие оформляет другой родственник – от того родителя, который не работает либо обучается по очной форме. Работающим и служащим пособие выплачивается со дня начала отпуска по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, а ИП, адвокатам и занимающимся другой частной практикой – со дня рождения ребенка до полутора лет.