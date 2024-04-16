Какие выплаты и льготы получит бизнес, пострадавший от паводка в Оренбуржье
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На какие выплаты и льготы может рассчитывать бизнес, пострадавший от паводка в Оренбургской области, читайте в материале РИАМО.
Субсидия на возобновление предпринимательской деятельности
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Размер субсидии на возобновление предпринимательской деятельности начинается от 100 тысяч рублей.
Средства субсидии могут быть направлены на:
- на приобретение основных средств, которые будут поставлены на баланс субъектов малого и среднего бизнеса;
- на ремонт или восстановление зданий, нежилых помещений, оборудования;
- на уплату арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, зданий, сооружений.
Для подачи заявки на получение субсидии необходимо самостоятельно оценить ущерб и зафиксировать его при помощи фото- и видеофиксации. Для получения выплат в дальнейшем понадобится отчет об оценке.
Оформить заявку на субсидию можно здесь, указав сведения об организации, сумму и вид причиненного ущерба (с подтверждающими фотографиями) и номер телефона.
После оформления заявки с предпринимателем свяжутся и согласуют дату выезда на объект для проведения осмотра. На основании результатов осмотра комиссия примет решение о признании объекта пострадавшим.
После этого можно подать заявку на получение субсидии в МФЦ или в министерство экономического развития Оренбургской области.
Выплата работодателям на расходы по заработной плате
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Работодатель, который находился в зоне подтопления, имеет право на получение гранта из регионального бюджета в размере начисленной за март 2024 года заработной платы и страховых взносов.
Более подробно о выплате можно узнать в министерстве труда и занятости населения Оренбургской области в рабочее время по телефону: 8(800)234-06-42.
Льготный заем «Специальный ЧС»
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Льготный заем «Специальный ЧС» могут получить действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, пострадавшие от паводка.
Сумма займа – до 5 миллионов рублей по ставке 1% с отсрочкой основного платежа.
Потратить деньги можно на приобретение оборотных средств, основных средств, строительство, ремонт и реконструкцию, оплату услуг по ремонту техники, оборудования и транспортных средств, используемых в производственном процессе.
Оставить заявку на льготный заем или узнать о нем подробнее можно по телефонам: 8(3532)68-53-12 или 8(3532)99-96-81.
Налоговые льготы
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Бизнесу, пострадавшего вследствие паводка, положены следующие налоговые льготы и преференции:
- освобождение от уплаты транспортного налога;
- освобождение от уплаты земельного налога по объектам, используемым для бизнеса;
- освобождение от уплаты на имущество физических лиц по объектам, используемым для бизнеса.
Для пострадавших вследствие чрезвычайной ситуации предприятий, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН), предусмотрен пониженный налог:
- УСН «доходы» 1% вместо 6%;
- УСН «доходы – расходы» 5% вместо 10%.
Чтобы получить налоговые льготы, нужно оформить заявку здесь.
Кредитные каникулы
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С 1 января 2024 года заемщики, пострадавшие от чрезвычайной ситуации, имеют право оформить кредитные каникулы по потребительским кредитам, включая автокредиты. Наличие просрочки на это право не влияет.
Максимальный срок, на который можно оформить кредитные каникулы, составляет шесть месяцев. При этом заемщик может возобновить платежи по кредиту в любой момент. Во время кредитных каникул продолжают начисляться проценты, которые нужно выплатить к концу срока кредита.
Обратиться в банк за кредитными каникулами необходимо в течение 60 дней с момента объявления режима чрезвычайной ситуации. Банку необходимо предоставить документы, подтверждающие факт его проживания на территории, где произошла ЧС, нарушения условий проживания и ущерб имуществу. Такой документ выдают органы местного самоуправления.
Если кредит оформлялся под залог, предоставленный не самим заемщиком, а другим человеком, то потребуется согласие залогодателя. Если же кредит был получен под поручительство третьего лица, то нужно предоставить и согласие поручителя.
Оповестить банк о необходимости предоставления кредитных каникул можно несколькими способами:
- лично, посетив офис банка;
- через форму обратной связи на сайте кредитной организации;
- позвонив в свой банк по номеру горячей линии:
АО «Альфа-Банк» 8(800)200-00-00,
АО «Газпромбанк» 8(800)100-07-01,
ПАО «Сбербанк» 8(800)555-55-50 или 900 (с мобильного телефона),
Банк «ВТБ» 8(800)100-24-24 или 1000 (с мобильного телефона),
АКБ «Форштадт» 8(800)100-22-08,
ПАО «Нико-Банк» 8(961)942-56-54,
АО «БАНК ОРЕНБУРГ» 8(800)101-43-43,
АО «Россельхозбанк» 8(800)100-01-00,
ПАО «Промсвязьбанк» 8(800)333-03-03,
ПАО «АК БАРС» БАНК 8(800)200-53-031.
Телефон горячей линии центра «Мой Бизнес» по Оренбургской области для бизнеса и самозанятых: 8(800)200-14-45.