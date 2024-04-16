Какие выплаты и льготы получит бизнес, пострадавший от паводка в Оренбуржье

Субсидия на возобновление предпринимательской деятельности

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Размер субсидии на возобновление предпринимательской деятельности начинается от 100 тысяч рублей.

Средства субсидии могут быть направлены на:

на приобретение основных средств, которые будут поставлены на баланс субъектов малого и среднего бизнеса;

на ремонт или восстановление зданий, нежилых помещений, оборудования;

на уплату арендных платежей по договорам аренды нежилых помещений, зданий, сооружений.

Для подачи заявки на получение субсидии необходимо самостоятельно оценить ущерб и зафиксировать его при помощи фото- и видеофиксации. Для получения выплат в дальнейшем понадобится отчет об оценке.

Оформить заявку на субсидию можно здесь, указав сведения об организации, сумму и вид причиненного ущерба (с подтверждающими фотографиями) и номер телефона.

После оформления заявки с предпринимателем свяжутся и согласуют дату выезда на объект для проведения осмотра. На основании результатов осмотра комиссия примет решение о признании объекта пострадавшим.

После этого можно подать заявку на получение субсидии в МФЦ или в министерство экономического развития Оренбургской области.