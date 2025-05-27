В материале РИАМО рассказываем, какие сезонные фрукты и ягоды можно смело покупать в магазинах и как их правильно выбрать.

Какие ягоды можно собирать в лесу в июне Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори В конце июня в лесу можно будет собирать землянику. Земляника начинает цвести в конце апреля, и в середине июня она уже растет на полянах и опушках лесов, на лугах и склонах, поросших травой. В Подмосковье найти ягоду можно около Ногинска, Серпухова, Егорьевска, Воскресенска, Мытищ и Сергиева Посада. Земляника богата витаминами С, В1, В2, железом. Также собирают и листья, которые заваривают для лечебных целей или ароматного чая.

Какие сезонные ягоды и фрукты покупать в июне Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори В июне можно смело продолжать радовать себя клубникой и черешней. Если в мае большая часть клубники и черешни была привозной, то в июне они становятся все больше местными, значит, до прилавков ягоды доезжают более свежими и достаточно созревшими. В меню в июне можно включать вишню, чернику, землянику, красную смородину, крыжовник, а также абрикосы, нектарины и персики.

Как выбрать вишню и смородину и когда покупать Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Всегда стоит помнить, что в любой торговой точке (на рынке и в магазине) должны быть в наличии накладные, карантинные сертификаты и декларации соответствия на каждую партию ягод. У продавцов должны быть медицинская книжка и договор аренды торгового места. По вашей просьбе вам должны показать документы или их заверенные копии. Отказ продавца это сделать может косвенно рассматриваться как введение в заблуждение. Ягоды красной смородины лучше выбирать те, которые собраны вместе с веточками. На таких гроздях нежная ягода сохраняется лучше. Естественно, сами ягоды должны быть в меру блестящими, упругими, без трещин и вмятин. Смородину в Московском регионе можно начинать собирать с середины июня. Раньше ее привозят из более теплых регионов. Первой созревает обычно красная смородина, сезон черной полноценно начинается в июле. Вишню тоже лучше покупать с черенками зеленого цвета. Сами ягоды должны быть чистыми, не липкими и без запаха брожения. Вишню в начале июня в европейскую часть России везут из Узбекистана, а в конце месяца появляются ранние подмосковные сорта, например, «десертная», «малышка» (ее сезон продлится вплоть до августа).

Чем полезны вишня и смородина Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Вишня богата бактерицидными веществами, а кумарин в ее составе понижает свертываемость крови. К тому же сочетание в вишне магния, железа, кобальта и витаминов В1, В6 и С позволяет использовать ее для профилактики и лечения малокровия. Не стоит ее много употреблять людям с повышенной кислотностью желудочного сока, с сахарным диабетом, язвой, ожирением или хроническими воспалительными процессами в легких. Смородину отличает высокое содержание витамина С, лимонной, яблочной, янтарной, салициловой, фосфорной кислоты, калия, натрия, кальция, фосфора, железа, йода, пектина, витаминов К, Е, В1, В2, В6, РР. Черная ягода содержит больше сахаров. А красную смородину не стоит есть при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острых гастритах и гепатитах.

Как выбрать персики и абрикосы Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Абрикосы на прилавках появляются раньше персиков. Покупая персик, нектарин или абрикос, нужно соблюдать правило «золотой середины» и выбирать не слишком жесткие и не слишком мягкие плоды. Но помните, что не нужно трогать все фрукты подряд и сжимать их слишком сильно — они быстро испортятся, а следующие покупатели рискуют взять некрасивые и мятые плоды. Поверхность плодов должна быть без трещин и вмятин, иначе можно отравиться, даже если тщательно вымыть фрукты. Кожица не должна быть слишком блестящей — это говорит о том, что плоды натерли парафином. Спелые плоды абрикосов и персиков имеют ярко выраженный аромат. У абрикоса кожица должна быть сухой, возможно, с красными бочками. Персики крупнее, в зависимости от сорта они могут иметь цвет от почти белого до ярко-оранжевого и красного, кожица у них может быть с пушком, а может — без. Такой персик и называется нектарин.