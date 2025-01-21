Какие новые доплаты получат пенсионеры в 2025 году: индексация пенсий и изменение коэффициентов

В материале РИАМО рассказываем, как и какие пенсии проиндексируют в 2025 году, сколько будут получать работающие пенсионеры и что изменится в формате выплат по уходу за пожилыми людьми.

Повышение требований для выхода на пенсию по старости Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори По данным Соцфонда России, 2025 год станет последним, когда изменятся требования по величине индивидуального пенсионного коэффициента для назначения страховой пенсии по старости, в том числе устанавливаемой досрочно. «Начиная со следующего года его величина будет установлена не менее 30 и перестанет изменяться. В 2024 году аналогичным образом перестало изменяться требование к страховому стажу. Теперь его минимальная величина составляет 15 лет и останется на этом уровне», – говорится на сайте ведомства. Продолжится и переходный период по повышению пенсионного возраста. В 2025 году на страховую пенсию на общих основаниях могут выйти женщины не моложе 1966 года рождения и мужчины не моложе 1961 года рождения. Если пенсионеры имеют льготы, например, за работу на Крайнем Севере, то пенсию могут назначить раньше.

Индексация страховых пенсий в 2025 году Фото - © Мастепанов Павел / Фотобанк Лори С января 2025 года в России на 7,3% проиндексированы страховые пенсии. При этом размер получаемой в итоге суммы зависит от размера получаемой пенсии, для каждого пенсионера она рассчитывается индивидуально. Получать проиндексированную пенсию с этого года начали и работающие пенсионеры. Индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой механизм позволит пенсионерам получить более существенную прибавку в результате перерасчета.

Индексация пенсий работающих россиян Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори Индексации коснутся не только действующих пенсионеров – увеличатся и будущие пенсии работающих граждан России. На 7,3% увеличится стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Стоимость одного коэффициента будет повышена с 133,05 до 142,76 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии увеличится с 8 134,88 до 8 728,73 рубля.

Индексация социальных пенсий в 2025 году Фото - © Медиасток.рф Увеличатся и выплаты социальной пенсии. Ее выплачивают людям, которые не могут работать и обеспечивать себя в силу разных причин. Социальная пенсия может назначаться по старости, по инвалидности, по потере кормильца. От типа социальной пенсии зависит ее размер и срок, на который назначат меру поддержки. Чтобы назначить социальную пенсию, нужно обратиться с заявлением через портал «Госуслуг», в МФЦ либо в отдел Соцфонда. Перерасчет уже назначенной пенсии производится автоматически, и заявлений подавать не нужно. Индексируют соцпенсию ежегодно с 1 апреля, в этом году размер ее увеличится на 14,75%, согласно Федеральному закону от 30 ноября 2024 г. N 423-ФЗ «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». В 2025 году размер социальной пенсии составит: по старости ― 8 824,08 рубля,

инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам — 21 177,59 рубля,

инвалидам I группы и инвалидам с детства II группы — 17 648,24 рубля,

инвалидам II группы (кроме инвалидов с детства) — 8 824,08 рубля,

инвалидам III группы — 7 500,53 рубля,

по потере кормильца — 8 824,08 рубля,

при потере обоих родителей — 17 648,24 рубля,

для детей, оба родителя которых неизвестны ― 17 648,24 рубля. Конечно, пенсия складывается из страховой и социальной, но и те, кто совсем не работал, не останутся без средств. Кроме того, при назначении социальной пенсии учитывается районный (региональный) коэффициент. Это показатель, на который увеличивают размер заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и компенсаций в регионах со сложными климатическими условиями. Размер коэффициента может составлять от 1,1 до 2 в зависимости от сложности климатических условий. Полную таблицу районных коэффициентов можно посмотреть на сайте.

Доплаты до прожиточного минимума Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори Дополнительной финансовой поддержкой для пенсионеров, чьи доходы от пенсий и других социальных выплат меньше регионального прожиточного минимума пенсионера, станут социальные доплаты. У нее нет фиксированной цифры, так как это сумма, которую государство доплачивает, чтобы в итоге получаемая пенсия не была ниже прожиточного минимума в регионе. В 2025 году размер прожиточного минимума в Московской области составляет 16 600 рублей, в Москве – 17 897 рублей. Для оформления социальной доплаты никуда обращаться не нужно. Ее назначат автоматически на основании данных Социального фонда России. Мера поддержки положена только неработающим пенсионерам.

Выплаты по уходу за пожилым человеком в 2025 году Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори С 2025 года установлены надбавки к пенсиям инвалидов I группы и граждан старше 80 лет, которым нужен уход. Размер надбавки составит 1200 рублей, индексироваться она будет ежегодно вместе с пенсией. Если человек получает две пенсии, то Соцфонд назначит доплату к одной из них. Надбавка с этого года будет зачисляться на счет самого пенсионера, а не будет выплачиваться тому, кто осуществляет уход. Таким образом, размер доплаты можно будет индексировать каждый год и не нужно будет обращаться с заявлениями. Также будет выплачиваться доплата по уходу за инвалидом с детства I группы (за исключением родителей и попечителей, осуществляющих уход за инвалидами с детства I группы). Выплаты в размере 10 тысяч рублей родителям и опекунам, ухаживающим за инвалидами с детства I группы, будут сохранены, изменения их не затрагивают, а в отношении детей с инвалидностью сохраняется прежний порядок предоставления таких выплат в размере 10 тысяч рублей.