Какие налоги нужно успеть заплатить до 2 декабря 2024 года

Какие налоги нужно оплатить до 2 декабря 2024 года

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В этом году налогоплательщики оплачивают налоги за 2023 год. До 2 декабря нужно оплатить имущественный, земельный и транспортный налоги, а также налог на вклады. Если имущество было приобретено в 2024 году, то налог на него нужно будет оплачивать до 2 декабря 2025 года.

Имущественный налог

В 2024 году для расчета налога за налоговый период 2023 года применена кадастровая стоимость объектов недвижимости и использованы следующие коэффициенты:

10% ограничения роста налога по сравнению с предшествующим налоговым периодом — для регионов, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий и последующие годы;

по 0,6% в отношении объекта налогообложения, образованного начиная с четвертого налогового периода, и для Севастополя, где кадастровая стоимость применяется в качестве налоговой базы третий год.

Кадастровую стоимость можно узнать с помощью сервиса Росреестра — «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

Также в этом году применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с нормативными правовыми актами муниципальных образований (законами городов федерального значения) по месту нахождения объектов налогообложения. Подробнее об этом можно почитать по ссылке.

Земельный налог

Налоговая ставка на земельные участки рассчитывается и устанавливается в каждом субъекте. Но при этом ставка все же не может превышать 0,3% кадастровой стоимости объекта. Это правило действует в отношении участков для сельскохозяйственного назначения, жилищно-коммунального фонда, личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, индивидуального жилищного строительства и исключает случаи, когда земля куплена для предпринимательской деятельности. Для всех остальных участков, не входящих в перечень, ставка составит 1,5% кадастровой стоимости объекта.

Сумма налога может измениться по сравнению с прошлым годом из-за изменения кадастровой стоимости участка или поступления уточняющих сведений из Росреестра, например. А на сайте ФНС можно рассчитать размер налога на земельный участок.

Транспортный налог

В этом году относительно транспортного налога при расчете налога применен перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов рублей за 2023 год. Перечень размещен на сайте Минпромторга России. Кроме того, применены изменения в системе налоговых ставок и льгот в соответствии с законами субъектов Российской Федерации по месту нахождения транспортных средств.

В целом, по-прежнему размер налога зависит от мощности транспортного средства (автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, автобусов, спецтехники, снегоходов, водных и воздушных транспортных средств и самоходных машин), его возраста, стоимости, экологического класса, региона регистрации транспортного средства.

Рассчитать налог поможет калькулятор.

Налог на вклады физических лиц

В 2024 году россиянам впервые нужно будет заплатить налог с доходов, полученных по вкладам за 2023 год. При этом сами средства на вкладах налогом не облагаются, налог нужно будет платить только с полученных процентов. Подоходный налог должны платить те вкладчики, у которых процентный доход по вкладам за год превысит определенный лимит. Он зависит от ключевой ставки ЦБ РФ за год, в котором получен доход. То есть в этом году учитывается ставка 2023 года.

При расчете налога учитываются не только вклады, но и все продукты, по которым гражданин получает проценты. Полученный по всем банковским инструментам процентный доход за год суммируется, и полученная сумма сравнивается с установленным лимитом, зависящим от ключевой ставки ЦБ. Если сумма процентных доходов меньше необлагаемого дохода или равна ей, налог не взимается. Если же сумма процентных доходов по всем депозитам и счетам превышает установленный законом уровень, с суммы сверх этого лимита уплачивается НДФЛ. Ставка налога составляет 13% (или 15%, если годовой доход гражданина превышает пять миллионов рублей).

Не облагаемая налогом сумма дохода от вкладов рассчитывается по формуле: один миллион рублей умножается на максимальный размер ключевой ставки ЦБ РФ. Так, с учетом того, что максимальная ставка составляла 15%, в этом году необлагаемая сумма составит 150 тысяч рублей. Таким образом, с этой суммы налог не взимается. В случае большего дохода налог будет считаться из суммы, которая составляет разницу между полученным доходом и необлагаемой суммой. То есть, если вы получили доход в 200 тысяч рублей, то налог заплатите с 50 тысяч рублей, а не с двухсот.