Какие медицинские услуги будут доступны для россиян бесплатно по ОМС в 2025 году

Правительством в конце 2024 года была утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2025–2027 годы. В программе уделено внимание поддержке участников СВО, повышена доступность санаторно-курортного лечения, увеличено финансирование программы.

Лечение можно проходить в любой медицинской организации, в том числе и в частных клиниках, если у них есть возможность оказывать помощь в рамках ОМС. Уточнить список клиник можно в своей страховой компании.

Реабилитация, в которую входят курсы массажа, лечебной физкультуры, физиопроцедур, мануальной терапии и другие методики, направленные на восстановление здоровья после перенесенных заболеваний или травм.

Паллиативная помощь. Она направлена на улучшение качества жизни пациентов с тяжелыми, хроническими или угрожающими жизни заболеваниями, а также их семей.

Специализированная медицинская помощь. Она оказывается в условиях стационара (дневного или круглосуточного), включая родовспоможение, лечение онкологических заболеваний, хирургию и другие сложные виды помощи, требующие специального оснащения и контроля.

Скорая помощь. Граждане имеют право на круглосуточные медицинские услуги, предоставляемые бесплатно даже при отсутствии полиса. Включают выезд медицинской бригады на место для оказания неотложной помощи при угрожающих жизни состояниях, таких как инфаркты, инсульты, травмы и другие острые состояния.

Первичная медицинская помощь. Базовые медицинские услуги, которые предоставляются пациентам при первом обращении. Сюда входят обследование пациентов для выявления заболеваний, постановка диагноза и предоставление необходимого лечения; вакцинация, скрининговые программы, медосмотры, диспансеризация; наблюдение хронических состояний, например, диабета, гипертонии или астмы; углубленное обследование с направлением к узким специалистам для более детальной диагностики и лечения; поддержка психического здоровья и защита здоровья матерей, детей и подростков, включая дородовую и педиатрическую помощь.

Больших изменений в утвержденной программе нет – по-прежнему все граждане России имеют право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках полиса ОМС. Перечень видов и условий предоставления такой помощи довольно широкий. Так, в рамках программы бесплатно предоставляются:

Список недоступной бесплатной медицинской помощи значительно меньше. Нельзя по полису ОМС получить помощь за рубежом, не получится сделать пластическую операцию, установить зубные импланты и слуховые аппараты (если нет специальных льгот), лечиться или рожать в палатах повышенной комфортности, получать медпомощь в нетрадиционной медицине.

Какие новые медицинские услуги будут доступны в России по ОМС с 2025 года

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Медицинская помощь для участников СВО

Вместе с новой программой бесплатной медпомощи в 2025 году начинает работать национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», который призван увеличить продолжительность жизни россиян и бороться в первую очередь с хроническими неинфекционными заболеваниями.

В утвержденной программе особое внимание уделено поддержке участников СВО. Они по-прежнему имеют право получать помощь вне очереди, в том числе высокотехнологичную медпомощь и проходить медицинскую реабилитацию.

Кроме того, предусмотрен проактивный порядок оказания им первичной медико-санитарной помощи и расширен перечень специалистов, проводящих диспансеризацию ветеранов СВО. Предусмотрено приоритетное прохождение ими санаторно-курортного лечения. Усилится взаимодействие медорганизаций с государственным фондом «Защитники Отечества». В программе этому вопросу уделен отдельный раздел, разъясняющий порядок оказания медицинской помощи ветеранам СВО.

Тестирование на гепатит С

С 2025 года граждане России в рамках диспансеризации смогут проходить дополнительное тестирование на хронический гепатит С. Это заболевание печени часто протекает бессимптомно, именно поэтому важно диагностировать его вовремя.

Такое обследование теперь смогут проходить мужчины и женщины старше 25 лет. Проходить его можно раз в 10 лет, анализ крови выявляет наличие или отсутствие антител к гепатиту С. При положительном результате будут проведены дополнительные исследования и определена тактика лечения. Финансирование увеличено в 2,5 раза, поэтому препараты для лечения смогут получить больше пациентов. Лекарства бесплатно выдают в дневном стационаре, при амбулаторном лечении препараты выдают для лечения на дому.

Санаторно-курортное лечение и реабилитация в 2025 году

Новой программой установлен порядок передачи выписных эпикризов пациентов, прошедших лечение в стационаре, в поликлинику по месту жительства. Это крайне важно для граждан, нуждающихся в продолжении лечения, медицинской реабилитации и динамическом наблюдении в амбулаторных условиях.

В целом система реабилитации развивается. Так, медицинская помощь полагается для восстановления после онколечения (например, установка имплантов при удалении груди), сложных операций на сердце, сосудах, других хирургических вмешательств. Вводится комплексная реабилитация после протезирования конечностей, которая включает в себя обучение пользованию протезами, адаптацию к повседневной жизни и медицинские процедуры. Направление на бесплатную восстановительную терапию выдается либо в больнице, откуда пациента выписывают после лечения, либо в районной поликлинике по месту жительства.

В отдельный раздел в программе выделено санаторно-курортное лечение. В частности, установлено право граждан в ходе такого лечения пройти обследование по выявлению факторов риска развития заболеваний и получить рекомендации по ведению здорового образа жизни и принципам здорового питания.

К тому же врачи и фельдшеры небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов смогут создавать стационары на дому, предоставляя необходимые препараты и давая рекомендации по их применению. Такие стационары будут организовывать работники медицинских организаций, к которым прикреплен пациент.

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Проведение процедуры ЭКО

Для бездетных пар повышаются возможности стать родителями. С 2025 года увеличено финансирование процедур ЭКО в рамках ОМС. Выделено на 13% больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в ходе диспансеризации можно оценить репродуктивное здоровье. Женщины при желании могут бесплатно получить консультацию акушера-гинеколога, пройти по медпоказаниям УЗИ молочных желез, органов малого таза, сдать ряд анализов. Мужчины могут обратиться к врачам-урологам и пройти исследования по медицинским показаниям.

Расширенный список бесплатных кардиологических операций

В кардиологии с 2025 года ряд операций при наличии медицинских показаний должны проводиться бесплатно независимо от существующих прежде таких оговорок, как «при наличии средств, возможностей у медучреждения».

Доступнее станут: стентирование коронарных артерий, имплантация частотно-адаптированного кардиостимулятора взрослым пациентам, операции на брахиоцефальных артериях – стентирование и эндартерэктомия, операция для лечения аритмии.

Помощь пациентам с онкозаболеваниями

В принятой программе актуализирован порядок назначения пациентам с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями незарегистрированных в России лекарств по решениям врачебных комиссий – врачебная комиссия сможет назначать такие препараты.

При лечении онкозаболеваний пациентам обязательно будут назначаться отдельные схемы противоопухолевой лекарственной терапии. То есть будут проводиться молекулярно-генетические и иммуногистохимические исследования до назначения вышеуказанной терапии.