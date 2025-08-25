Какие грибы можно собирать в Подмосковье в сентябре
Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори
В материале РИАМО читайте, какие грибы можно собирать в лесах Подмосковья в сентябре и что делать при отравлении.
Какие грибы можно собирать в Московской области в сентябре 2025 года
Фото - © Андрей Пустякин / Фотобанк Лори
Ранняя осень – самое время для сбора большого и разнообразного урожая грибов. Последний месяц лета выдался дождливым, в меру теплым, а это самые благоприятные условия для роста грибов.
Белые грибы (боровики)
Благородный гриб имеет несколько разновидностей и именно осенью можно найти дубовый белый гриб. Имеют крупную шляпку с многообразием оттенков (от темно-коричневого до бежевого) и губчатой структурой. Ножка у гриба толстая. Чаще всего он растет в лиственных и смешанных лесах, но встречается и в хвойных, предпочитает сухую почву.
Подберезовики и подосиновики
В Подмосковье чаще можно встретить желто-бурый подосиновик. Гриб имеет губчатую желто-коричневую шляпку на высокой ровной ножке. При срезе белая мякоть ножки сначала розовеет, а позже синеет до черно-фиолетового оттенка. Расте в сырых лиственных лесах, где больше осин и берез. Подберезовик имеет плотную шаровидную шляпку серо-коричневого цвета. Ножка толстая длинная ножку с серыми чешуйками, похожая на ствол березы. Растет в лиственных и смешанных лесах.
Маслята
Небольшой гриб со скользкой (как будто облитой маслом) шляпкой от рыжего до красно-коричневого оттенков. Растут среди молодых сосен или в высокой траве на опушках и полянках. Гриб очень ароматен, его солят, маринуют, варят и жарят.
Фото - © Андрей Иванов / Фотобанк Лори
Лисички
Рыжие грибы, которые растут группами. Тонкая ножка плавно переходит в шляпку, гриб больше похож на цветок. Лисички меньше всего подвержены поеданию насекомыми и лучше хранятся. Растут в хвойных и смешанных лесах, особенно в сосновых и еловых. Их можно найти на опушках, под опавшими листьями, среди мха и густой травы.
Шампиньоны
Шляпка у лесного шампиньона округлая, обычно толстая и плотная, как правило, белая или слегка коричневатая, может быть гладкой или покрытой небольшими чешуйками. Могут расти в лиственных, хвойных или смешанных лесах, а также на опушках и полянах, не заросших деревьями. Они могут обитать довольно большими «семьями», покрывая площадь в несколько квадратных метров.
Сыроежки
Имеют полую тонкую ножку. У молодых грибов шляпка выпуклая, позже появляется углубление, а цвет может быть абсолютно любым. Чаще всего в Подмосковье встречаются синие, зеленые и золотистые сыроежки. Растут они практически во всех лесах, могут расти и на садовых участках, где много деревьев, например.
Грузди
Грибы бывают белого или желтого цвета, шляпка напоминает воронку. Растут в лиственных и смешанных лесных зонах, чаще всего их обнаруживают под березами. Для приготовления подходит груздь настоящий. Желтый, а также осиновый грузди относят к условно съедобным.
Рыжики
Небольшие воронкообразные грибы оранжево-красного оттенка. Шляпка и ножка гриба имеют одинаковый цвет. Ножка на срезе с ярким ободком, а белая полая сердцевина выделяет млечный сок, который горчит, но при термической обработке исчезает. Растут в еловых и сосновых лесах.
Опята осенние
Маленькие грибы, растут колониями на поваленных деревьях, пнях и упавших ветках в сырых лесах. Имеют цвет от медового до оливкового. Грибы вкусны в любом виде, но чаще всего их солят и маринуют.
Где в Подмосковье собирать грибы осенью 2025 года
Фото - © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори
Искать грибы в Подмосковье можно в лесах у Красногорска, Истры, в Пушкинском городском округе, в Раменском, недалеко от Воскресенска, Ногинском горокруге, в лесах под Одинцовом, в Волоколамске, на Ленинградском на правлении в Солнечногорске, в Сергиевом Посаде, Мытищах, Щелково, Дзержинском, Балашихе, Бронницах и Люберцах.
Где-то хорошо растут лисички, например, в Шатуре, Коломне, Раменском, а где-то легче охотиться за белыми грибами – в Звенигороде, Серпухове, Бронницах, Балашихе. Но грибов разных видов во всех лесах Подмосковья достаточно.
Какие грибы собирать нельзя
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Нельзя собирать грибы, занесенные в Красную книгу Московской области и России. За сбор таких грибов может грозить наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет и штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Согласно федеральному законодательству, грибы разрешено собирать только для собственных нужд. Под эту статью попадает всего два вида растений и один вид грибов — рядовка мацутакэ, который не растет в Московском регионе.
В Подмосковье и Москве за сбор краснокнижных грибов есть административная ответственность – до пяти тысяч рублей для граждан. В Красную книгу Московской области занесены 27 видов грибов, из которых два вида также находятся в Красной книге России: саркосома шаровидная и спарассис курчавый. В Красную книгу Москвы занесены более 30 видов грибов.
Перед походом в лес лучше ознакомиться с актуальными справочниками, чтобы не собрать запрещенные грибы.
Что делать при отравлении грибами
Фото - © Медиасток.рф
Кроме того, любители тихой охоты могут набрать ядовитых грибов или условно съедобных и неправильно их приготовить. Важно соблюдать меры предосторожности – не собирать грибы, которых вы не знаете, не «охотиться» за ними у дорог и трасс, не брать сухие и червивые грибы, не есть их слишком много, внимательно относиться к консервам из грибов (не употреблять в пищу мутные, с пеной или из вздутых банок).
При первом же подозрении на возможное отравление грибами нужно незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи, и принять следующие меры:
- промыть желудок пострадавшего большим количеством воды (выпить не менее 1 литра, затем нажав на корень языка вызвать рвоту, повторить до появления чистых промывных вод);
- принять сорбент (активированный уголь и т. п.);
- обеспечить пострадавшему покой и тепло, положив у его ног грелку;
- обеспечить доступ свежего воздуха;
- сохранить образцы блюда из грибов, которые употребляли в пищу.