Какие грибы можно собирать в Подмосковье в сентябре

Какие грибы можно собирать в Московской области в сентябре 2025 года

Фото - © Андрей Пустякин / Фотобанк Лори

Ранняя осень – самое время для сбора большого и разнообразного урожая грибов. Последний месяц лета выдался дождливым, в меру теплым, а это самые благоприятные условия для роста грибов.

Белые грибы (боровики)

Благородный гриб имеет несколько разновидностей и именно осенью можно найти дубовый белый гриб. Имеют крупную шляпку с многообразием оттенков (от темно-коричневого до бежевого) и губчатой структурой. Ножка у гриба толстая. Чаще всего он растет в лиственных и смешанных лесах, но встречается и в хвойных, предпочитает сухую почву.

Подберезовики и подосиновики

В Подмосковье чаще можно встретить желто-бурый подосиновик. Гриб имеет губчатую желто-коричневую шляпку на высокой ровной ножке. При срезе белая мякоть ножки сначала розовеет, а позже синеет до черно-фиолетового оттенка. Расте в сырых лиственных лесах, где больше осин и берез. Подберезовик имеет плотную шаровидную шляпку серо-коричневого цвета. Ножка толстая длинная ножку с серыми чешуйками, похожая на ствол березы. Растет в лиственных и смешанных лесах.

Маслята

Небольшой гриб со скользкой (как будто облитой маслом) шляпкой от рыжего до красно-коричневого оттенков. Растут среди молодых сосен или в высокой траве на опушках и полянках. Гриб очень ароматен, его солят, маринуют, варят и жарят.

Фото - © Андрей Иванов / Фотобанк Лори

Лисички

Рыжие грибы, которые растут группами. Тонкая ножка плавно переходит в шляпку, гриб больше похож на цветок. Лисички меньше всего подвержены поеданию насекомыми и лучше хранятся. Растут в хвойных и смешанных лесах, особенно в сосновых и еловых. Их можно найти на опушках, под опавшими листьями, среди мха и густой травы.

Шампиньоны

Шляпка у лесного шампиньона округлая, обычно толстая и плотная, как правило, белая или слегка коричневатая, может быть гладкой или покрытой небольшими чешуйками. Могут расти в лиственных, хвойных или смешанных лесах, а также на опушках и полянах, не заросших деревьями. Они могут обитать довольно большими «семьями», покрывая площадь в несколько квадратных метров.

Сыроежки

Имеют полую тонкую ножку. У молодых грибов шляпка выпуклая, позже появляется углубление, а цвет может быть абсолютно любым. Чаще всего в Подмосковье встречаются синие, зеленые и золотистые сыроежки. Растут они практически во всех лесах, могут расти и на садовых участках, где много деревьев, например.

Грузди

Грибы бывают белого или желтого цвета, шляпка напоминает воронку. Растут в лиственных и смешанных лесных зонах, чаще всего их обнаруживают под березами. Для приготовления подходит груздь настоящий. Желтый, а также осиновый грузди относят к условно съедобным.

Рыжики

Небольшие воронкообразные грибы оранжево-красного оттенка. Шляпка и ножка гриба имеют одинаковый цвет. Ножка на срезе с ярким ободком, а белая полая сердцевина выделяет млечный сок, который горчит, но при термической обработке исчезает. Растут в еловых и сосновых лесах.

Опята осенние

Маленькие грибы, растут колониями на поваленных деревьях, пнях и упавших ветках в сырых лесах. Имеют цвет от медового до оливкового. Грибы вкусны в любом виде, но чаще всего их солят и маринуют.