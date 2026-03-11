Как защитить свой аккаунт в МАХ и что делать, если его взломали

Могут ли взломать МАХ

Фото - © Фотобанк Лори

Полностью безопасного мессенджера, конечно, не существует, всегда есть риски взломов и каждый пользователь рискует попасть на удочку мошенников. При этом мессенджер МАХ безопасен максимально. Использование открытого кода для ИТ-компаний – нормальная практика, и по этому пути идут Google, Apple, Microsoft, Amazon, WeChat, «Яндекс», Сбертех, Rutube и другие. Используемые в программном коде библиотеки не взаимодействуют с сетью и не передают данные вовне, а значит, на приватность данных это никак не влияет. Данные MАХ хранятся в российских дата-центрах и не передаются за пределы РФ.

Мошенники могут орудовать везде, и в МАХ в том числе. Всегда нужно проявлять осторожность и соблюдать элементарные правила – не сообщать никому никаких кодов доступа, не переходить по неизвестным ссылкам, пользоваться официальными сайтами и приложениями ведомств и банков. Интеграция мессенджера с «Госуслугами» не дает возможности никому совершать имущественные операции, поэтому нет рисков лишиться недвижимости онлайн.