Как защитить свой аккаунт в МАХ и что делать, если его взломали
Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости
В материале РИАМО читайте о том, можно ли взломать МАХ и как защитить свой аккаунт.
Могут ли взломать МАХ
Фото - © Фотобанк Лори
Полностью безопасного мессенджера, конечно, не существует, всегда есть риски взломов и каждый пользователь рискует попасть на удочку мошенников. При этом мессенджер МАХ безопасен максимально. Использование открытого кода для ИТ-компаний – нормальная практика, и по этому пути идут Google, Apple, Microsoft, Amazon, WeChat, «Яндекс», Сбертех, Rutube и другие. Используемые в программном коде библиотеки не взаимодействуют с сетью и не передают данные вовне, а значит, на приватность данных это никак не влияет. Данные MАХ хранятся в российских дата-центрах и не передаются за пределы РФ.
Мошенники могут орудовать везде, и в МАХ в том числе. Всегда нужно проявлять осторожность и соблюдать элементарные правила – не сообщать никому никаких кодов доступа, не переходить по неизвестным ссылкам, пользоваться официальными сайтами и приложениями ведомств и банков. Интеграция мессенджера с «Госуслугами» не дает возможности никому совершать имущественные операции, поэтому нет рисков лишиться недвижимости онлайн.
Как мошенники могут «угнать» аккаунт в соцсетях
Фото - © Freepik.com
Мошенники могут «угнать» номер или взломать аккаунт с помощью фишинга. В первом случае они выпускают дубликат SIM-карты с помощью поддельных документов, например, и получают доступ ко всем сообщениям, в том числе и тем, в которых приходит код доступа к мессенджеру.
При фишинге преступники отправляют сообщения с просьбой перейти по подозрительной ссылке, просят передать код из смс и таким образом получают доступ к вашему аккаунту.
Что делать, если аккаунт в МАХ взломали
Фото - © Фотобанк Лори
Если вы заметили подозрительную активность у вашего профиля, нужно зайти в раздел «Профиль», далее выбрать «Устройства» и завершить все сессии, кроме текущей.
Если войти в аккаунт вы уже не можете, то авторизуйтесь снова по номеру телефона и коду из смс. После этого снова повторите процедуру завершения всех сессий, кроме текущей.
Как защитить свой аккаунт в МАХ: 7 эффективных способов
Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости
- Используйте двухфакторную аутентификацию. Для этого нужно установить облачный пароль для входа, его мессенджер будет запрашивать при входе на новом устройстве. Таким образом, зайти без вашего ведома на новом устройстве не получится.
- Активируйте безопасный режим. Для включения функции перейдите в «Профиль», выберите «Безопасность», включите безопасный режим и установите контакты в пункте «Найти меня по номеру». Таким образом, ваш аккаунт будет виден только тем, кто входит в список ваших контактов. Это снизит риски получения спама и мошеннических сообщений.
- Включите вход по биометрии, установите пин для входа. Это спасет переписку, если телефон попадет в чужие руки разблокированным.
- Проверьте устройства, с которых выполнен вход. В разделе «Настройки» перейдите в «Устройства» и, если видите незнакомое устройство, завершите на нем сеанс.
- Активируйте семейную защиту. Она позволяет обезопасить аккаунты ваших близких. Особенно актуально для пожилых родственников и для детей. Если родственнику позвонит потенциальный мошенник, вам придет уведомление. Эта же система запрещает добавление близких в подозрительные группы без доверенного лица. Подключить можно в разделе «Профиль» – «Семейная защита». Телефоны близких должны быть в доступе, на них нужно будет ввести код, который появится на вашем устройстве.
- Запретите пересылку сообщений. В настройках приватности нужно указать, что при пересылке ваших сообщений ссылка на ваш профиль будет неактивна.
- Проявляйте бдительность. В МАХе, как и в других мессенджерах, действуют простые правила: не сообщать никаких кодов, проверять сайты, проявлять бдительность и перезванивать знакомым, если они просят в долг в сообщениях, установите пароль на сим-карту.