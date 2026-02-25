Как защитить дачный участок от весенних паводков в 2026 году

Подробности о том, как защитить загородный участок от весеннего таяния снега, читайте в материале РИАМО.

Чего ждать от таяния снега в 2026 году жителям Москвы и Подмосковья Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори Весна 2026 года, согласно прогнозам, ожидается непривычно теплой — температура прогнозируется на 4-6 градусов выше нормы, а снег сойдет раньше Пасхи, ориентировочно до 12 апреля, говорит в беседе с РИАМО доцент Финансового университета при Правительстве РФ, садовод-любитель Лариса Микаллеф. При этом зима 2025-2026 выдалась снежной: с января сформировался высокий покров около 30 сантиметров. «В результате снег весной начнет быстро и обильно таять. Из-за сочетания теплой весны и большого объема снега будет риск подтоплений, особенно на участках в низинах», — рассказывает эксперт. Таяние снега, особенно при наличии температурных перепадов, может вызвать повышенный поверхностный сток и подъем уровня рек (Москвы, Оки, Протвы, Нары и других), дополняет инженер-гидротехник, заместитель технического директора в проектной компании «НПК Проектводстрой» Сусана Таскаева. При этом именно чередование заморозков и интенсивного снеготаяния формирует наибольшую нагрузку на участки в низинах. Дело в том, что почва не успевает полноценно оттаять и впитать влагу, формируется поверхностный сток, а уровень грунтовых вод кратковременно, но резко поднимается. «Стоит отметить, что вода, затекающая на участки с трасс, однозначно вредит состоянию почвы, так как в ней содержатся химические реагенты, тяжелые металлы и нефтепродукты», — предупреждает специалист.

Стоит ли вывозить снег с участка Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори Дачники часто задаются вопросом, есть ли смысл в такой ситуации оперативно заняться вывозом снега с участков. По словам экспертов, опрошенных РИАМО, такой массовый вывоз весной может привести к иссушению верхнего плодородного слоя, особенно если снег складировался равномерно. Гораздо важнее — не допускать образования плотных снежных валов у фундаментов и теплиц. Лучше оставить снег таять на месте либо разровнять его, а затем прорыхлить землю и внести торф.

Каковы признаки затопления участка Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори Тревожные признаки предстоящего затопления — это стремительный подъем воды в колодцах, длительно стоящие лужи более 2-3 суток, появление воды в подвальных помещениях и разжижение грунта вокруг фундамента, рассказывает Сусана Таскаева. «Признаки возможного крупного подтопления — это сырые участки даже в сухую погоду, быстрое нарастание снежного покрова, активное таяние при плюс пяти градусах в сочетании с дождем, а также появление воды в соседних низинах. Если совпадает несколько факторов, риск паводка высок», — предупреждает Лариса Микаллеф.

Как правильно защитить свой участок от весеннего подтопления Фото - © Кекяляйнен Андрей / Фотобанк Лори Для того, чтобы защитить свой загородный участок от весеннего подтопления, специалисты советуют минимизировать факторы, способствующие застою воды. Вот что поможет в этом: 1. Обустройство дренажа Отсутствие дренажа на участке, расположенном в низине, — это частая ошибка, провоцирующая подтопления. Смиряться с ней не стоит, особенно в случае суглинков: по словам Ларисы Микаллеф, они относятся к «пучинистым» почвам, а низина означает постоянную верховодку. Без дренажа фундамент будет подтапливаться, а растения погибать. В зависимости от фильтрационных свойств грунта можно рассматривать горизонтальные и вертикальные дренажи. «На тяжелых суглинках в низине траншеи глубиной 1–1,5 метров роются ниже уровня фундамента. В них укладываются перфорированные трубы с геотекстилем и щебнем с уклоном около восьми миллиметров на метр. Такая система отводит верховодку и грунтовые воды», — говорит Лариса Микаллеф. 2. Грамотный уклон Обыграть проблему подтоплений можно планировкой участка: вода побежит туда, где ниже. Уклон от дома должен составлять 2-3%, при этом не стоит забывать про водоотводные лотки от крыши, а каналы и рвы не должны быть засыпаны. 3. Высадка влаголюбивых деревьев Осушать землю помогают влаголюбивые деревья: береза, ива, сосна, ель, ольха, бузина. Например, береза может вытягивать влагу в радиусе 3-4 метров от себя. Такие деревья стоит высаживать по периметру низинных участков. Но в случае с суглинком их не рекомендуется сажать слишком глубоко. 4. Откачка воды Принудительную откачку воды насосами можно использовать в отдельных случаях, но это лишь временная мера во время паводка. Она энергозатратна и не решает проблему системно. 5. Страхование Если участок уже попадал в зону подтопления, страхование от паводка в Подмосковье имеет смысл — особенно для капитальных строений. Страховка покрывает ущерб дому и участку от паводка: фундамент, технику, растения. Полис лучше оформить заранее и выбирать лимит по кадастровой стоимости — компенсация в таком случае будет реальной, отмечает Лариса Микаллеф. «Борьба с весенней водой — это инженерная задача. Чем раньше участок будет спланирован с учетом гидрологии и рельефа, тем меньше весна будет похожа на стихийное бедствие», — заключает Сусана Таскаева.