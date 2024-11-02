Как зарегистрировать блог или канал в РКН через «Госуслуги»

В материале РИАМО рассказываем о том, кому нужна регистрация на «Госуслугах» и как ее оформить.

Кому нужно регистрироваться в Роскомнадзоре Фото - © Фотобанк Лори С 1 ноября блогеры и каналы аудиторией более 10 тысяч подписчиков должны предоставлять в Роскомнадзор информацию, позволяющую их идентифицировать. Это касается в числе прочего профилей компаний и ИП в соцсетях. Форма для регистрации таких каналов заработала на Госуслугах. Свои каналы и страницы должны регистрировать владельцы на следующих платформах: Likee, TikTok, Twitter, YouTube, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Rutube, «Дзен», Twich, Discord, Yappy. Роскомнадзор ведет реестр соцсетей и перечень блогов и каналов с аудиторией более 10 тысяч пользователей. А вот Facebook*, Х и Instagram* (*компания Meta признана экстремистской и запрещена в России) это требование не касается, так как они не включены в реестр соцсетей Роскомнадзора.

Что нужно для регистрации своего канала или блога в Роскомнадзоре через «Госуслуги» Фото - © Freepik.com Для регистрации в Роскомнадзоре через Госуслуги понадобится в первую очередь подтвержденная учетная запись. При подаче заявления нужно предоставить: название соцсети, страницы или канала;

ссылку на страницу или канал;

номер телефона и электронную почту, к которым привязаны страница или канал;

номер телефона и электронную почту администраторов. В зависимости от того, кто подает заявление, может понадобиться дополнительная информация: гражданам понадобится указать ФИО, номер телефона и электронную почту;

организациям — полное и сокращенное наименование, ОГРН, номер телефона и электронную почту организации;

ИП — ФИО, данные ИП, ОГРНИП, номер телефона и электронную почту;

иностранцам — ФИО, номер телефона, электронную почту, страну и адрес проживания.

Как зарегистрировать свой канал или блог в Роскомнадзоре через «Госуслуги» Фото - © Фотобанк Лори Нужно зайти на «Госуслуги», выбрать действие и указать сведения о странице или канале. Нужно будет сообщить название соцсети, страницы или канала, ссылку на страницу или канал, номер телефона и электронную почту, к которым привязаны страница или канал, номер телефона и электронную почту администраторов. После отправки заявления владелец страницы получить уникальный номер, который нужно разместить в описании страницы или канала в течение трех рабочих дней и не удалять до принятия решения по заявлению. Если номер не будет указан, в регистрации откажут. Заявление рассмотрят в течение 10 рабочих дней. Этот срок может быть продлен по решению Роскомнадзора, но не более чем на семь рабочих дней. Такое бывает, когда ведомству нужно дополнительно проверить указанную в заявлении информацию. Подтверждение о регистрации и внесении в перечень Роскомнадзора придет на электронную почту и в личный кабинет в течение трех рабочих дней. После включения в перечень владелец страницы должен разместить в ее описании уникальную ссылку на запись в реестре Роскомнадзора, по которой другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне.

Что будет, если не зарегистрировать страницу или канал на «Госуслугах» Фото - © Фотобанк Лори Если не соблюдать требование и не зарегистрировать свой блог или страницу, то с 1 января 2025 года владельцев таких каналов ждут ограничения — им запретят размещать рекламу, а другие каналы не смогут репостить их сообщения. Заявление на регистрацию нужно подать в течение 10 рабочих дней с момента достижения указанного числа подписчиков. Это могут сделать граждане России, организации и ИП, а также иностранцы. Иностранные организации подать заявление не могут.