Как заработать себе на безбедную старость и почему нужно начинать копить не позднее 30 лет
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Об основных способах накопления денег на дальнюю перспективу, их плюсах и минусах читайте в материале РИАМО.
4 главных способа обеспечить себе безбедную старость: преимущества и риски
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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал о четырех возможных способах обеспечения безбедной старости.
1. Банковский депозит
Основной плюс — простота. Здесь важно выбрать крупный банк из ТОП-10 и вклад с учетом процентов на сумму до 1 400 000 рублей, так как по действующему законодательству максимально именно эту сумму вам компенсирует Агентство по страхованию вкладов в случае банкротства банка, отмечает эксперт.
Если денежных средств больше вышеуказанной суммы, их нужно разложить по депозитам разных банков и контролировать начисление процентов и рейтинги организаций. При изменении рейтинга в худшую сторону нужно перезаключать договора и перекладывать сбережения в кредитную организацию с более высоким рейтингом, рекомендует Вавилов.
2. Инвестиции в фондовый рынок России
Основной плюс — легкость покупки акций, облигаций или любых других инновационных продуктов российских предприятий через мобильное приложение у выбранного брокера фондовой биржи. Уплату налоговых платежей контролирует и осуществляет налоговый агент — сам брокер. Однако нужно будет потратить время на получение хотя бы базовых знаний, чтобы случайно не приобрести активы с высокой степенью риска, к чему начинающий инвестор явно будет не готов, предупреждает эксперт.
3. Сдача в аренду недвижимости
Основной плюс — получение денежных средств от сдачи внаем, например, квартиры.
Риски — контроль съемщиков жилья, самого жилья, контроль уплаты налогов не только от получаемого дохода, но и от стоимости самого жилья, а также возможный ремонт квартиры после съезда проблемных жильцов и ремонт или докупка необходимого инвентаря (холодильник, телевизор, кухонные приборы и др.).
4. Открытие своего бизнеса
Основной плюс — практически гарантированное получение денежных средств в случае правильного ведения бизнеса. Однако необходимо понимать, что нужно будет полностью погрузиться в выбранную сферу деятельности, анализировать основные тренды и деятельность конкурентов, вести бухгалтерию предприятия. Имеет значение и возраст собственника — чем раньше, тем лучше.
«Как видно из вышеприведенного перечня, начинать готовиться к решению финансовых проблем в старости лучше молодым, примерно после 30 лет, так как снижение трудоспособности в связи с возрастом отмечается у каждого жителя нашей планеты независимо от региона проживания. Однако, если вы твердо решили выбрать пункт 2 или 4, то начинать их реализацию можно и ранее 30 лет, так как прежде чем нести финансовые затраты по выбранному направлению, вам придется смириться с затратами времени на собственное обучение и получение необходимого опыта», — комментирует специалист департамента стратегических исследований Total Research.
Начинать копить на пенсию желательно до 30 лет
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Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров перечислил основные способы обеспечить себе безбедную старость:
- Инвестиции: диверсификация портфеля в акции, облигации, недвижимость, фонды — это важный шаг для приумножения капитала.
- Недвижимость: инвестирование в жилье для сдачи в аренду или перепродажи может приносить пассивный доход.
- Пенсионные сбережения: для накопления дополнительной пенсии можно использовать программы добровольного пенсионного страхования или личных пенсионных счетов.
«Чем раньше начнете накапливать, тем больше времени у вас будет для приумножения капитала. К тому же в молодости в рамках бюджета легче выделить небольшую сумму на накопления. В идеале начинать следует как можно раньше, желательно до 30 лет, но не позднее 35 лет», — считает Сидоров.
Как накопить на пенсию: с какого возраста и сколько нужно откладывать
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Если говорить о том, как копить на пенсию, то сейчас у молодежи крайне популярна концепция FIRE, отмечает управляющий партнер компании «+7 ПРОДАКШНЗ» Александр Кривошеев.
«Это про то, чтобы с молодых лет мало тратить, все откладывать и инвестировать. Затем лет в 40 выйти на стабильный пассивный доход и начать жить — путешествовать, радоваться. Мне эта концепция не нравится. Получится как в той притче, когда люди первую половину жизни тратят здоровье, чтобы получить деньги. Вторую — тратят деньги, чтобы получить здоровье. В итоге не имеют ни того, ни другого», — говорит эксперт.
По его мнению, начинать копить стоит с 25 лет, почти сразу после окончания вуза. Разумно откладывать небольшую сумму до 10-20% от дохода за вычетом всех накладных расходов.
«И если пока у тебя нет квартиры, загородного дома, машины — то есть всего того, что нужно в моменте — то цену кредитов этих благ (если вы их оформили и купили) или же процент от дохода, отложенный на эти важные нужды, стоит тоже заложить отдельно. В итоге — откладываем 10-20% от чистой прибыли. И дальше последовательно распределяем капитал между консервативными активами (золото, недвижимость, ценности), вкладами и инвестированием», — рекомендует Кривошеев.