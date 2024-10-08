Как заработать себе на безбедную старость и почему нужно начинать копить не позднее 30 лет

4 главных способа обеспечить себе безбедную старость: преимущества и риски

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал о четырех возможных способах обеспечения безбедной старости.

1. Банковский депозит

Основной плюс — простота. Здесь важно выбрать крупный банк из ТОП-10 и вклад с учетом процентов на сумму до 1 400 000 рублей, так как по действующему законодательству максимально именно эту сумму вам компенсирует Агентство по страхованию вкладов в случае банкротства банка, отмечает эксперт.

Если денежных средств больше вышеуказанной суммы, их нужно разложить по депозитам разных банков и контролировать начисление процентов и рейтинги организаций. При изменении рейтинга в худшую сторону нужно перезаключать договора и перекладывать сбережения в кредитную организацию с более высоким рейтингом, рекомендует Вавилов.

2. Инвестиции в фондовый рынок России

Основной плюс — легкость покупки акций, облигаций или любых других инновационных продуктов российских предприятий через мобильное приложение у выбранного брокера фондовой биржи. Уплату налоговых платежей контролирует и осуществляет налоговый агент — сам брокер. Однако нужно будет потратить время на получение хотя бы базовых знаний, чтобы случайно не приобрести активы с высокой степенью риска, к чему начинающий инвестор явно будет не готов, предупреждает эксперт.

3. Сдача в аренду недвижимости

Основной плюс — получение денежных средств от сдачи внаем, например, квартиры.

Риски — контроль съемщиков жилья, самого жилья, контроль уплаты налогов не только от получаемого дохода, но и от стоимости самого жилья, а также возможный ремонт квартиры после съезда проблемных жильцов и ремонт или докупка необходимого инвентаря (холодильник, телевизор, кухонные приборы и др.).

4. Открытие своего бизнеса

Основной плюс — практически гарантированное получение денежных средств в случае правильного ведения бизнеса. Однако необходимо понимать, что нужно будет полностью погрузиться в выбранную сферу деятельности, анализировать основные тренды и деятельность конкурентов, вести бухгалтерию предприятия. Имеет значение и возраст собственника — чем раньше, тем лучше.

«Как видно из вышеприведенного перечня, начинать готовиться к решению финансовых проблем в старости лучше молодым, примерно после 30 лет, так как снижение трудоспособности в связи с возрастом отмечается у каждого жителя нашей планеты независимо от региона проживания. Однако, если вы твердо решили выбрать пункт 2 или 4, то начинать их реализацию можно и ранее 30 лет, так как прежде чем нести финансовые затраты по выбранному направлению, вам придется смириться с затратами времени на собственное обучение и получение необходимого опыта», — комментирует специалист департамента стратегических исследований Total Research.