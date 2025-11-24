Как выбрать хурму

«Ромашка» («фую»). У «ромашки» слегка приплюснутая форма и светло-оранжевый цвет, плод поделен на «сектора» (обычно их четыре) и визуально напоминает маленькую тыкву. Хурму этого сорта также лучше покупать спелой: слишком твердые плоды могут быть слегка вяжущими.

«Бычье сердце». Хурма визуально напоминает крупный томат сорта «бычье сердце»: она имеет оранжево-красный цвет, размер около 9-10 см и слегка прозрачную кожицу. Косточек «бычье сердце» не содержит. Этот сорт не вяжет только в спелом состоянии, поэтому при покупке стоит проверить, что хурма мягкая и легко продавливается при нажатии. Недозрелое «бычье сердце» может обладать вяжущими свойствами, такой плод лучше положить на подоконник на несколько дней и дождаться полного созревания.

«Шарон». Эта хурма также округлая, небольшая, цвет кожицы от светло-оранжевого до темно-оранжевого. Как правило, хурма сорта «шарон» плотная, на ощупь похожа на яблоко или тепличный помидор, мякоть у нее ровного темно-апельсинового цвета.

«Королек» (шоколадная хурма). Хурма сорта «королек» имеет круглую форму, схожую с яблоком, небольшие размеры (чуть меньше кулака взрослого человека) и ярко-оранжевую кожицу. Внутри – темная мякоть коричневатого цвета и много небольших косточек. «Корольки» обладают сладким и не вяжущим вкусом, даже когда не совсем созрели. Обычно «королек» твердый, слегка проминается пальцами при нажатии.

Какие сорта хурмы можно купить в России

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

В России продается «королек», «шарон», «бычье сердце», «ромашка», инжирная хурма и египетская хурма. Самый ранний сорт – инжирный, он приходит на наши рынки уже в начале октября. Инжирная хурма довольно плотная, имеет темно-оранжевую мякоть и сладковато-вяжущий вкус. Примерно в это же время появляется на прилавках и египетская хурма – у нее оранжевая кожица и мякоть, вытянутая форма и довольно выраженный вяжущий вкус, который почти пропадает только при полной спелости плода.

В конце октября – начале ноября в продаже появляются «королек» и «шарон». К концу ноября начинают продавать и «бычье сердце», но в этот период такая хурма еще, как правило, еще не совсем зрелая. Лучшее время для покупки «бычьего сердца» начинается в первой декаде декабря.