Как выбрать хурму
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
В материале РИАМО рассказываем о правилах выбора вкусной, спелой и не терпкой хурмы.
Какие сорта хурмы не вяжут
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Если вы хотите выбрать хурму, которая не вяжет, имеет смысл спросить продавца о сорте лакомства.
Сорта хурмы, которые не обладают вяжущими свойствами:
- «Королек» (шоколадная хурма). Хурма сорта «королек» имеет круглую форму, схожую с яблоком, небольшие размеры (чуть меньше кулака взрослого человека) и ярко-оранжевую кожицу. Внутри – темная мякоть коричневатого цвета и много небольших косточек. «Корольки» обладают сладким и не вяжущим вкусом, даже когда не совсем созрели. Обычно «королек» твердый, слегка проминается пальцами при нажатии.
- «Шарон». Эта хурма также округлая, небольшая, цвет кожицы от светло-оранжевого до темно-оранжевого. Как правило, хурма сорта «шарон» плотная, на ощупь похожа на яблоко или тепличный помидор, мякоть у нее ровного темно-апельсинового цвета.
- «Бычье сердце». Хурма визуально напоминает крупный томат сорта «бычье сердце»: она имеет оранжево-красный цвет, размер около 9-10 см и слегка прозрачную кожицу. Косточек «бычье сердце» не содержит. Этот сорт не вяжет только в спелом состоянии, поэтому при покупке стоит проверить, что хурма мягкая и легко продавливается при нажатии. Недозрелое «бычье сердце» может обладать вяжущими свойствами, такой плод лучше положить на подоконник на несколько дней и дождаться полного созревания.
- «Ромашка» («фую»). У «ромашки» слегка приплюснутая форма и светло-оранжевый цвет, плод поделен на «сектора» (обычно их четыре) и визуально напоминает маленькую тыкву. Хурму этого сорта также лучше покупать спелой: слишком твердые плоды могут быть слегка вяжущими.
Какие сорта хурмы можно купить в России
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
В России продается «королек», «шарон», «бычье сердце», «ромашка», инжирная хурма и египетская хурма. Самый ранний сорт – инжирный, он приходит на наши рынки уже в начале октября. Инжирная хурма довольно плотная, имеет темно-оранжевую мякоть и сладковато-вяжущий вкус. Примерно в это же время появляется на прилавках и египетская хурма – у нее оранжевая кожица и мякоть, вытянутая форма и довольно выраженный вяжущий вкус, который почти пропадает только при полной спелости плода.
В конце октября – начале ноября в продаже появляются «королек» и «шарон». К концу ноября начинают продавать и «бычье сердце», но в этот период такая хурма еще, как правило, еще не совсем зрелая. Лучшее время для покупки «бычьего сердца» начинается в первой декаде декабря.
Как определить спелую хурму, которая не вяжет
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
Признаки спелой хурмы:
- поверхность плода гладкая, без зеленоватых или бледных участков, допустим легкий белый налет;
- листья на плодоножке подсохли, стали твердыми и плотно прилегают к плоду;
- хурма пахнет сладостью и свежестью (отсутствие запаха говорит о том, что плод еще не созрел);
- при легком нажатии поверхность хурмы слегка продавливается (если плод крепкий, как картофелина, покупать его еще рано).
Также о том, что хурма созрела, могут свидетельствовать коричневые полоски на кожуре, напоминающие тонкие трещинки. Однако такие полоски появляются не всегда – скорее это дополнительный признак спелости.
Не совсем созревшую хурму нужно оставить дозревать на подоконнике или кухонном столе, для ускорения процесса можно положить рядом с ней яблоко или банан: эти фрукты вырабатывают этилен, который ускоряет созревание.
Чем полезна хурма
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
- Хурма богата кальцием и железом, что предупреждает малокровие и повышает гемоглобин, а большое количество калия укрепляет сосуды.
- Бета-каротин улучшает зрение и состояние кожи, замедляет процесс старения и уменьшает вероятность возникновения онкологических заболеваний.
- Хурма полезна против заболеваний сердечно-сосудистой системы, так как содержит калий.
- Йод обеспечивает хорошую работу щитовидной железы, а содержание магния улучшает работу нервной системы.
- Благодаря содержанию пектина хурма – незаменимый продукт при желудочных заболеваниях. Именно пектин делает хурму желеобразной.
- Хурма также обладает хорошим мочегонным свойством. Она выводит соль из организма и предупреждает развитие мочекаменной болезни.
- Хурма очень питательна и является диетическим продуктом, поэтому это отличная замена десертам для тех, кто хочет похудеть, и хороша в качестве перекусов.