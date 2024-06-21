Как выбрать безопасный аттракцион и что делать, если все-таки случилось ЧП

Как проверяют аттракционы в Подмосковье

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13 июня пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщила, что специалисты Гостехнадзора Минэкологии совместно с представителем Истринской городской прокуратуры провели проверку по соблюдению требований законодательства при эксплуатации аттракционов на территории городского округа Истра.

«В ходе проведения проверки было установлено, что в городе Дедовск на улице Гагарина на территории парка культуры и отдыха „Фабричный“ находятся четыре незарегистрированных аттракциона», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Установленные аттракционы принадлежат индивидуальному предпринимателю на правах аренды. На момент проведения проверки аттракционы не эксплуатировались, однако ведомство все равно предостерегло собственника во избежание несчастных случаев.

Также в ходе рейдовых мероприятий было проверено восемь аттракционов в истринском городском парке. Все развлекательные технические средства, в отличие от дедовских, были зарегистрированы в установленном порядке, прошли ежегодное техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации. При этом ранее проверки аттракционов Гостехнадзором прошли в городских округах Коломна, Воскресенский и других муниципалитетах.

У 28 аттракционов, которые специалисты Гостехнадзора Минэкологии проверили к середине июня в Московской области, не было выявлено нарушений законодательства, регулирующего их безопасную эксплуатацию.