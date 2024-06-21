Как выбрать безопасный аттракцион и что делать, если все-таки случилось ЧП
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Каким требованиям безопасности должны соответствовать аттракционы и куда жаловаться на причиненный ущерб, читайте в материале РИАМО.
Как проверяют аттракционы в Подмосковье
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13 июня пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщила, что специалисты Гостехнадзора Минэкологии совместно с представителем Истринской городской прокуратуры провели проверку по соблюдению требований законодательства при эксплуатации аттракционов на территории городского округа Истра.
«В ходе проведения проверки было установлено, что в городе Дедовск на улице Гагарина на территории парка культуры и отдыха „Фабричный“ находятся четыре незарегистрированных аттракциона», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Установленные аттракционы принадлежат индивидуальному предпринимателю на правах аренды. На момент проведения проверки аттракционы не эксплуатировались, однако ведомство все равно предостерегло собственника во избежание несчастных случаев.
Также в ходе рейдовых мероприятий было проверено восемь аттракционов в истринском городском парке. Все развлекательные технические средства, в отличие от дедовских, были зарегистрированы в установленном порядке, прошли ежегодное техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации. При этом ранее проверки аттракционов Гостехнадзором прошли в городских округах Коломна, Воскресенский и других муниципалитетах.
У 28 аттракционов, которые специалисты Гостехнадзора Минэкологии проверили к середине июня в Московской области, не было выявлено нарушений законодательства, регулирующего их безопасную эксплуатацию.
Каким требованиям безопасности должны отвечать аттракционы
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Как говорит в беседе с РИАМО кандидат юридических наук, ведущий эксперт Научно-учебного центра противодействия коррупции Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте РФ Тимур Тухватуллин, в отношении технического состояния и эксплуатации аттракционов, введенных в эксплуатацию до октября 2016 года, применяются требования, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1732 от 20 декабря 2019 года.
Если же аттракцион был введен в эксплуатацию позднее, к нему применимы требования технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии № 114 от 18 октября 2016 года.
При этом, как поясняет эксперт, именно тем аттракционам, которые были введены в эксплуатацию до октября 2016 года, стоит уделять особое внимание с учетом наибольшей вероятности физического износа оборудования. Тухватулин перечислил следующие требования безопасности к таким аттракционам:
- поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов, доступных посетителям, должны быть нескользкими при любых погодных условиях, а также без прогибов и смещений жестких несущих поверхностей под воздействием веса посетителей аттракциона;
- на поверхности платформ, трапов, полов, лестниц и проходов не должно быть выступов, заостренных частей и неровностей, а также отверстий более 1,5 сантиметра;
- двери аттракционов должны быть оборудованы исправными запорными устройствами, предотвращающими случайное открывание во время поездки, запираемыми и отпираемыми только снаружи. При этом двери не должны самопроизвольно открываться во время работы аттракциона, а также в аварийных ситуациях;
- сиденья должны быть надежно закреплены на конструкции пассажирского модуля для обеспечения безопасной эксплуатации аттракциона;
- система подвески сидений на стальных проволочных канатах или цепях из звеньев должна обеспечивать безопасную эксплуатацию аттракциона и иметь страхующие устройства в местах крепления подвесок;
- аттракционы, которыми могут пользоваться пассажиры-инвалиды, должны иметь средства для их безопасного размещения, а также фиксирующие устройства для обеспечения их безопасности;
- при аварийной высадке с аттракциона должны быть обеспечены средства безопасной эвакуации пассажиров, застрявших вне зоны штатной высадки — например, аварийные лестницы и спасательные фалы (канаты);
- расположение аттракциона должно обеспечивать безопасный вход (выход) посетителей и отсутствие давки в опасных ситуациях.
Как выбрать безопасный аттракцион
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Чтобы убедиться в том, что аттракцион действительно безопасен для катания, любой человек может попросить у оператора для ознакомления эксплуатационные документы на аттракцион, которые включают в себя:
- паспорт (формуляр) аттракциона с отметками о регистрации;
- руководство по эксплуатации аттракциона и руководство по техническому обслуживанию аттракциона;
- журнал ежедневного допуска аттракциона к работе и журнал учета технического обслуживания и ремонта аттракциона;
- сведения о назначенных лицах, ответственных за безопасную эксплуатацию аттракциона и за техническое состояние аттракциона в эксплуатирующей организации.
Помимо обязанности выполнять требования указанных документов и вести журналы, оператор аттракциона обязан:
- разместить перед входом на аттракцион правила его использования, а также государственный регистрационный знак развлекательного технического средства;
- разместить перед входом на аттракцион информацию об ограничениях пользования аттракционом по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу, а также иметь средства для измерения роста и веса пассажиров, если это предусмотрено эксплуатационными документами (ЭД);
- разместить перед входом на каждый аттракцион информационную табличку, содержащую сведения о дате последней ежегодной проверки и о дате ближайшей ежегодной проверки.
Куда жаловаться в случае ЧП на аттракционе
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По словам адвоката Адвокатской палаты Москвы Марии Ворониной, если при катании на аттракционе произошло ЧП и был причинен вред здоровью человека либо его имуществу, важно действовать по определенному алгоритму.
- Прежде всего нужно зафиксировать посредством фото и (или) видео факт нанесения ущерба — при этом не важно, пользовался ли услугами пострадавший или просто проходил мимо и стал жертвой ЧП.
- Затем необходимо вызвать сотрудников полиции, чтобы они составили протокол осмотра места происшествия, и написать заявление в полицию, даже если ущерб незначительный. Это поможет документально зафиксировать происшествие.
- При причинении вреда здоровью необходимо вызвать скорую помощь, либо самостоятельно обратиться в медицинское учреждение, описать все имеющиеся телесные повреждения и указать, при каких обстоятельствах они возникли.
- Далее и моральный вред, и материальный ущерб, если он не был компенсирован пострадавшему добровольно, возможно взыскать в судебном порядке с владельца аттракциона. Аттракционы относятся к источнику повышенной опасности, и их владельцы несут ответственность за причиненный ущерб в соответствии со статьей 1079 Гражданского кодекса РФ.