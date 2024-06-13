Специалисты Гостехнадзора проверили аттракционы в Истре

Специалисты гостехнадзора Минэкологии совместно с представителем Истринской городской прокуратуры провели проверку по соблюдению требований законодательства при эксплуатации аттракционов на территории городского округа Истра. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе проведения проверки было установлено, что в городе Дедовск на улице Гагарина на территории парка культуры и отдыха «Фабричный» находятся 4 незарегистрированных аттракциона», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Установленные аттракционы принадлежат индивидуальному предпринимателю на правах аренды. На момент проведения проверки аттракционы не эксплуатировались, однако ведомство все равно предостерегло собственника во избежание несчастных случаев.

Также в ходе рейдовых мероприятий было проверено 8 аттракционов в истринском городском парке. Все развлекательные технические средства, в отличие от дедовских, были зарегистрированы в установленном порядке, прошли ежегодное техническое освидетельствование и допущены к эксплуатации.

На прошлой неделе проверки аттракционов гостехнадзором прошли в городских округах Коломна, Воскресенский и других муниципалитетах. Всего было проверено 28 развлекательных технических средств.

По результатам проведенных контрольных мероприятий, нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию развлекательных технических средств выявлено не было.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.