Как вести себя во время шторма и шквалистого ветра

19 апреля, в пятницу, в Московском регионе прогнозируют девятибалльный шторм с порывами ветра до 25 м/с. В материале РИАМО – инструкция на случай, если во время непогоды вы оказались на улице или в машине.

Как понять, что приближается шторм Фото - © Медиасток.рф Определить приближение шторма очень просто. Самые первые признаки – усиление скорости ветра до резких порывов. Шквальный ливень, падение атмосферного давления. Метеозависимые люди в этот период ощущают головокружение, сонливость, неважное самочувствие.

Что делать, если шторм застал вас на улице Фото - © Медиасток.рф Единственный правильный способ спасти себя от повреждений во время шквалистого ветра и грозы, если вы оказались на улице, – зайти в укрытие. Конечно же, будет ошибкой прятаться под деревьями, навесными конструкциями, под крышей остановок, торговыми палатками. Велика вероятность, что из-за сильного ветра в вас прилетят ветки деревьев, мусор, оторвавшиеся вывески и т.д. Под деревьями не стоит прятаться, потому что оно может вас раздавить поваленным стволом. Не стоит также находиться на возвышенности, рядом со станциями электропередач, заправками и другими легковоспламеняющимися объектами. Самое разумное решение – зайти в любое здание: ближайший магазин, подъезд или спуститься в метро и переждать. Если с вами ребенок, то позаботьтесь о его безопасности, не оставляйте его без присмотра.

Что делать, если шторм застал вас в машине Фото - © Медиасток.рф Если во время шторма вы оказались в машине, то следует по возможности остановиться и переждать бурю. Не стоит стараться скорее добраться до дома: обычно во время шторма на дороге заметно ухудшается видимость, а потому повышается риск аварий. Лучше всего будет остановиться, включить аварийную сигнализацию и переждать порывы ветра. Конечно, выбирать для остановки нужно такое место, чтобы оно было удалено от деревьев, рекламных конструкций или легко монтируемых сооружений. Если остановиться нет возможности и буря вас застигла в дороге, то стоит снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Не стоит баловаться внезапными маневрами – обгонять, опережать, резко перестраиваться на дороге между другими автомобилями.

Как подготовить дом перед штормом Фото - © Медиасток.рф Конечно, дом – самое безопасное место во время шторма. Однако даже здесь стоит быть осторожнее. Лучше всего снять с балконов белье, убрать легкую мебель в дом. При ухудшении погоды стоит закрыть форточки, поскольку сквозняки при сильном ветре могут быть опасны даже в закрытых помещениях. Также желательно отключить электрические приборы и перекрыть газ в квартире.

Где лучше всего припарковать автомобиль перед штормом Фото - © Медиасток.рф Парковать свой автомобиль во время шторма желательнее всего на открытой местности или вблизи прочных построек. Чем меньше вокруг машины растительности, рекламных щитов, автобусных остановок – тем лучше. Если речь идет о большой парковке, то занять стоит центральные места, подальше от билбордов. В таком случае можно избежать ситуации, когда машину заденет дерево или непрочные конструкции. В идеале, конечно, припарковать автомобиль в гараже или на подземной парковке, а в день штормового предупреждения не садиться за руль вообще. Стоит также подумать о том, не затопит ли ваш автомобиль ливневой водой. Для этого стоит выбирать места, которые не находятся в низине.