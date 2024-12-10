Как вернуть товар на Lamoda: сроки, условия, нюансы

Проверьте, можно ли вернуть товар

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Какие товары нельзя вернуть на Lamoda

На Lamoda есть категория товаров, которые вернуть нельзя. К ним, например, относятся предметы личной гигиены, парфюмерно-косметические товары, белье, чулки и носки и т.д. Полный список можно посмотреть по ссылке.

Если товар вернуть нельзя, то в описании к нему так и будет указано: «Товар возврату не подлежит».

Какой товар вернуть можно

Если ваш товар не входит в список тех, что не подлежат возврату, надо осмотреть вещь:

У нее не должно быть следов эксплуатации и носки.

Все вшивные ярлыки и бирки на месте.

Если же вы приобрели товар из категории невозвратных, но на товаре есть брак, его также можно вернуть.