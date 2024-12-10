Как вернуть товар на Lamoda: сроки, условия, нюансы
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В материале РИАМО – инструкция на случай, если вы приобрели товар на Lamoda и решили его вернуть.
Проверьте, можно ли вернуть товар
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Какие товары нельзя вернуть на Lamoda
На Lamoda есть категория товаров, которые вернуть нельзя. К ним, например, относятся предметы личной гигиены, парфюмерно-косметические товары, белье, чулки и носки и т.д. Полный список можно посмотреть по ссылке.
Если товар вернуть нельзя, то в описании к нему так и будет указано: «Товар возврату не подлежит».
Какой товар вернуть можно
Если ваш товар не входит в список тех, что не подлежат возврату, надо осмотреть вещь:
- У нее не должно быть следов эксплуатации и носки.
- Все вшивные ярлыки и бирки на месте.
Если же вы приобрели товар из категории невозвратных, но на товаре есть брак, его также можно вернуть.
Какие сроки возврата товара
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Товар надлежащего качества, приобретенный на Lamoda, можно вернуть в течение двух недель (14 дней) со дня покупки. День покупки при этом не учитывается.
Товар ненадлежащего качества можно вернуть в течение гарантийного срока или после его окончания для проведения экспертизы на брак.
Как вернуть товар от Lamoda
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- Зайдите в раздел «Заказы» в вашем профиле. Выберите заказ, в котором вы хотите вернуть товар.
- Нажав на «Оформить возврат», отметьте те товары, которые вы хотите вернуть.
- Для каждого товара выберите причину, по которой вы хотите его вернуть. Особенно важно отмечать, если товар пришел в ненадлежащем виде. В таком случае стоит указать «Брак, некомплект, следы примерки». В таком случае товар изымается из оборота, а процент вашего выкупа будет автоматически пересчитан.
- Далее нужно выбрать способ возврата. Учитывайте, что система предложит те варианты, которые доступны для вашего населенного пункта.
- Отметьте предпочитаемый метод возврата средств.
- Нажмите на «Оформить возврат».
- После этого вам на телефон придет SMS с кодом подтверждения, его нужно ввести в появившемся окошке.
- Если все действия выполнены, то в разделе «Возвраты» вы сможете следить за статусом и номером своего возврата.
- Когда вы будете передавать вещь на возврат, вам пригодится все тот же раздел «Возвраты»: там указан штрихкод, трек-номер и номер заявки.
- Передайте свой товар таким образом, который вы указали при оформлении заявки. Когда вещи прибудут на склад, в течение 10 дней денежные средства вернутся вам.
Учитывайте, что если доставка была платной, тогда сумма доставки будет удержана.
Как вернуть товар от партнеров Lamoda
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В вашем профиле, в разделе «Заказы», выберите тот заказ, в котором есть товары на возврат.
Нажмите на «Оформить возврат» и отметьте вещи, которые хотите вернуть.
Если это товар не от Lamoda, а от других поставщиков, то вы можете выбрать один из вариантов возврата:
- Через пункт выдачи заказов Lamoda обычным способом;
- Напрямую партнеру. Для этого на сайте Lamoda представлен список всех партнеров и рекомендации, как вернуть товар каждому из них. Список можно посмотреть по ссылке.
Как вернуть товар с браком на Lamoda
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Товар ненадлежащего качества, с браком можно вернуть – даже если вы обнаружили недостаток в процессе эксплуатации.
- Если гарантийный срок не закончился, то возврат товара оформляется как обычно. В причине возврата стоит лишь указать «Брак, некомплект, следы носки».
- Если же гарантийный срок подошел к концу, но еще не прошло 2 года, то можно поступить так:
- вернуть товар на проверку качества в Lamoda;
- провести независимую экспертизу качества, а если она подтвердит производственный брак, то вернуть товар в Lamoda вместе с копиями документов по экспертизе для компенсации расходов на нее. В таком случае, когда товар вернется в Lamoda, будет проведена проверка качества и брак подтвердится, вам вернут деньги в течение 10 дней.
Что меняется в возврате, если товар приобрели в рассрочку
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- Если вы оформили возврат на часть товаров, взятых в рассрочку, то ваша задолженность перед сервисом «Мокка» будет пересчитана на сумму возвращенных товаров.
- Если до оформления возврата вы уже выплатили часть суммы за них, то этот платеж вернется на вашу карту, а сумма задолженности перед «Мокка» уменьшится на сумму возвращенных товаров.
Что делать, если с возвратом возникли проблемы
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Если в процессе возврата вы столкнулись с какими-либо затруднениями, смело пишите об этом на почту claims@lamoda.ru