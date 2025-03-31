Как узнать свою родословную: советы специалиста по генеалогии

Как и где узнать о прошлых поколениях своей семьи, РИАМО рассказал Максим Куркович, консультант Международного института генеалогических исследований.

Разбор семейного архива Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО Начинать составление генеалогического древа семьи стоит с разбора семейного архива. Получить базовый набор сведений помогут старые фотографии, а также любые документы: свидетельства о рождении, браке, смерти, трудовые книжки. Следующий источник первичной информации – общение с родственниками. Конечно, информация, которую сохраняет память поколений, не всегда точна, однако она поможет обозначить направление дальнейшего поиска.

Запросы в архивы Фото - © Пресс-служба Волоколамского городского округа Определившись с направлением работы, можно начинать обращаться в архивы. Например, если предок состоял в КПСС, и вам известен номер партийного билета, можно обратиться в Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Там находятся личные дела и документы всех членов Коммунистической партии. Зная номер партбилета, можно одним запросом охватить довольно большой объем информации. По закону, архивы обязаны предоставить запрашиваемые сведения, но на практике рассмотрение запроса может затянуться на неопределенный срок – не бойтесь показаться слишком настойчивыми, если вам кажется, что ваш запрос отложили в долгий ящик. Формы обращения в разные архивы могут быть разными. Запрос туда можно направить почтой либо через сайт. О том, как составить запрос, также можно узнать на сайте архива или, позвонив по телефону.

Личные дела по месту учебы или работы Фото - © Александр Манзюк/РИАМО Если известен университет, в котором учился родственник, или его место работы, можно запросить личное дело оттуда. Предприятия обязаны хранить документы от 50 до 75 лет, однако в большинстве случаев хранят и дольше, возможно даже найти документы 1930-х годов. Университеты хранят личные дела практически вечно, часто находятся и дореволюционные. Однако, в отличие от архивов, университеты и предприятия не обязаны предоставлять информацию. Но в подавляющем большинстве случаев государственные университеты и предприятия готовы к сотрудничеству и выдают личные дела, отмечает Максим Куркович. В идеале все решает звонок или личный визит. А вот если предприятие закрылось или было приватизировано, то все личные дела, скорее всего, уже уничтожены. Если в семье есть боевые награды, но вы не знаете, кому они могли принадлежать, полезно будет обратиться в Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО) в Подольске.

Если родственник был репрессирован Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО Если предок был репрессирован в период Большого террора, то его личное дело хранится в областном архиве ФСБ. «Обращаться нужно в областное отделение. Допустим, я знал, что мой прадед был репрессирован в городе Артеме Приморского края, поэтому я обращался в архив ФСБ во Владивостоке», – поясняет Максим Куркович. В перечень документов, хранящихся в архиве ФСБ, входят ордер на арест, протоколы обысков, личная карточка и анкета осужденного, протоколы допросов, документы о приговоре и реабилитации. По требованию все эти документы должны быть предоставлены исследователю, однако для того, чтобы получить сведения из архивов ФСБ, нужно подтвердить родство с человеком, дело которого вы запрашиваете.

Как подтвердить родство Фото - © Татьяна Коробейник/РИАМО Основные документы, отражающие рождение и смерть людей, есть в объединенном архиве загса, где в электронном виде находятся все документы о рождении, браке и смерти людей с 1927 года. У загсов имеется общая база электронных копий документов, так что запросить сведения из любого загса страны можно у себя по месту жительства. Выдача всего объема документов обычно занимает немного времени. Родство подтверждается цепочкой свидетельств о смерти, браке и рождении. Подтверждение родства с дальними родственниками потребует всей цепочки документов. Информация о предках, родившихся до Революции, находится в областных архивах тех областей, где родился предок. Например, если прадед был рожден в Рязанской губернии, поможет Рязанский областной архив. В областных архивах находятся метрические книги, в которые приходской священник записывал всех рожденных, крещеных, вступивших в брак и умерших прихожан. Любая деревня или хутор относились к приходу села, а там уже был свой священник, который и вел метрики своего прихода, вне зависимости от того, где проживал прихожанин, поясняет Максим. Строго говоря, это был своеобразный аналог загса. К сожалению, метрические книги практически не оцифрованы, но областные архивы сами выдают информацию по письменным запросам.

Сайты для поиска своей родословной Фото - © Пелагия Тихонова/РИАМО В сети можно обнаружить довольно много сайтов, посвященных биографиям людей прошлых поколений. Например, очень полезным может оказаться сайт «Память Народа», где собрана информация о наградах участников Великой Отечественной войны, а также о санитарных и боевых потерях. Помочь в поисках может сайт Союза возрождения родословных традиций, где есть похожая база данных по Первой Мировой войне. Также есть весьма информативный сайт Всероссийского генеалогического общества и его форум. На них много разрозненной, но полезной информации, советует Максим Куркович. Полезную информацию можно найти на сайтах Российской Государственной Библиотеки и Российской Национальной Библиотеки в сканах книг. Там можно обнаружить адрес-календари, то есть списки всех жителей Москвы, Петербурга и еще нескольких городов. На сайте РГБ содержатся сканы гильдейских книг, где есть списки всех купцов, получивших свидетельства и входивших в гильдии. Если вы знаете, в каком регионе (крае, области, губернии, городе) жили ваши предки, найти контакты архивной службы территориальной единицы можно на отраслевом портале «Архивы России». Если ваши предки служили в русской армии XVIII – начала XX веков, вы можете направить запрос в Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). При этом желательно указать полное ФИО родственника, по возможности – воинское звание и/или место службы. Если кто-то из предков служил в ВМФ, можно попробовать найти сведения о нем на сайте Российского государственного архива Военно-Морского Флота. В архиве содержатся материалы, собранные с 1696 по 1940 год включительно. Также существует возможность поиска предков с помощью портала «Яндекс. Поиск по архивам». Сервис располагает большим количеством архивных документов, в числе которых церковно-приходские и метрические книги, исповедные ведомости, юридические записи и упоминания в периодике XIX-XX веков.

Поиск родственников, погибших или пропавших во время Великой Отечественной войны В поиске родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, может помочь Обобщенный банк данных «Мемориал», здесь собраны сведения о погибших, умерших и пропавших без вести воинах Красной армии. Большой массив данных собрал портал «Бессмертный полк». С помощью портала можно найти сведения, которые могли разместить об общих предках ваши дальние родственники. Поиск пропавших без вести воинов, беженцев, эвакуированных граждан (в том числе детей) и людей, угнанных на работы в Германию во время Великой Отечественной войны доступен в «Центре розыска и информации Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (ЦРИ РКК). Стоит учитывать, что большинство услуг (в частности, поиск по некоторым архивам) в этой организации платные, при этом существует ряд критериев розыска.

Поездки по городам и селам Фото - © архив./Зарайское информагентство Ценным источником информации может стать поездка в то место, где жили предки. Удача для исследователя, если предок жил в небольшой деревне или поселке – там часто остаются родственники, пусть даже и дальние. Кроме того, могут найтись люди, помнившие семьи, которые жили в их деревне. Список потенциально полезных собеседников – бывшие председатели сельсоветов или иных народных органов управления, учителя в школе, одноклассники. Стоит помнить, что школы обязаны хранить документы, в том числе журналы, всего 25 лет, так что более давние сведения там найти вряд ли получится. Если вам неизвестен точный адрес проживания предков, то можно обратиться за этой информацией в сельсовет. Однако, отмечает Максим Куркович, в связи с тем, что в деревнях документы велись плохо, то найти дом и участок предков по ним может быть в принципе затруднительно, особенно если дом не сохранился. 5 способов найти человека в Москве>>

Составляем родословное древо Итог работы чаще всего оформляется в виде файловой папки, куда вложены все найденные документы. Используя эти документы, можно составить родословное древо – его можно как нарисовать от руки, так и воспользоваться специальными программами. Наиболее часто используемая из них – это MyHeritage.