Как сэкономить на отоплении в квартире и в частном доме: практические советы

Как сэкономить на отоплении в квартире

Установите индивидуальные счетчики тепла Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори Один из основных способов уменьшить платежи за отопление в квартире – это установка индивидуальных приборов учета тепла на радиаторы. Такие приборы позволяют жильцам при желании увеличивать или уменьшать подачу тепла в квартиру и таким образом контролировать объем потребляемой энергии. Для установки таких приборов необходимо, чтобы: В многоквартирном доме была обустроена горизонтальная разводка системы отопления (в каждую квартиру заходят свои трубы – заводящие и выводящие горячую воду).

Большая часть собственников жилья согласилась перейти на систему индивидуального учета тепла, и это было зафиксировано на собрании жильцов. Стоимость одного счетчика варьируется от 10 до 15 тысяч рублей, однако практика показывает, что эти расходы «отбиваются» в течение трех-четырех отопительных сезонов. Если на улице потеплело, можно уменьшить температуру батарей до приемлемого минимума, а если жильцы уезжают, скажем, в зимний отпуск на две недели – регулятор можно выставить на температуру в 12–15 градусов, что значительно уменьшит итоговые счета за отопление.

Обращайтесь в УК, если слишком жарко Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори В холодное время года температура в квартирах с центральным отоплением должна быть в диапазоне от 18 до 24 градусов. Однако нередко коммунальщики перебарщивают с отоплением настолько, что людям приходится постоянно держать форточки открытыми. При этом лишние гигакалории тепла, которые буквально «улетают в окно», оплачивать приходится самим жильцам. Особенно часто это происходит в домах старого жилого фонда, где стоимость «перетопа» может доходить до 15–20% от стоимости отопления в целом. Если в квартире в зимний период слишком жарко (температура поднимается до 28 градусов и выше) – жильцы вправе обратиться с жалобой в управляющую компанию и потребовать перерасчета платы за тепловую энергию. Жалобу лучше всего подавать коллективную, приложив к ней фото- и видеофиксацию доказательств перегрева квартиры.

Утеплите квартиру Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Довольно часто в квартирах даже при наличии раскаленных батарей все равно прохладно, и жильцам приходится включать обогреватели, тепловентиляторы и кондиционеры, чтобы довести температуру до комфортной. Счета за электричество при этом вырастают в полтора-два раза по сравнению с летним периодом. Чтобы не переплачивать за электрообогрев, имеет смысл позаботиться об утеплении квартиры. Замените старые окна. В последние годы на рынке появились современные энергосберегающие стеклопакеты, которые позволят уменьшить теплопотери на 15–20%. В камеры таких стеклопакетов закачивают инертный газ, а на стекла наносят теплоотражающее напыление (например, оксида серебра).

Если нет финансовой возможности заменить окна, перед каждой зимой имеет смысл проверять и при необходимости обновлять уплотнитель на стеклопакетах. Именно через мелкие щели в окнах в квартиру проникает холодный воздух с улицы. Также стоит осмотреть пространство под подоконниками, особенно в старых домах: часто со временем там также образуются незаметные щели, через которые квартиру покидает тепло.

Оклейте уплотнителем входные двери, особенно щели внизу и возле петель. В идеале, если дверь была установлена в 90-е годы или раньше, ее стоит заменить на современную – с одним или двумя термоизоляционными слоями и хорошим уплотнителем по всему периметру. Через старую дверь квартиру может покидать от 10 до 20 процентов тепла.

Замените старые чугунные батареи на биметаллические. Они эффективнее как в поддержании, так и в отдаче тепла.

Разместите теплоотражающие экраны за радиаторами отопления. Это позволит не нагревать стены, а перенаправлять все тепло в квартиру. Теплоэкран можно купить на маркетплейсе (цены начинаются от 180 рублей) либо соорудить самостоятельно из листа фанеры и алюминиевой фольги.

Перейдите на «залповое» проветривание: открывайте окно один-два раза в день на 3-5 минут во всю ширину, а затем снова плотно закрывайте. Такой тип проветривания, в отличие от постоянно приоткрытой форточки или фрамуги, эффективнее насыщает воздух кислородом и при этом не выстужает помещение.

Как сэкономить на отоплении в частном доме

Используйте современные отопительные системы Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори Современное энергоэффективное оборудование позволяет сильно уменьшить затраты на обогрев частного дома. В домовладениях, в которые проведен газ, можно установить конденсационный отопительный котел, который работает более экономично и эффективно в сравнении с конвекционным котлом. Если высота потолков позволяет, можно оборудовать дом аналогом центрального отопления – водяными теплыми полами. Они укладываются на толстый слой утеплителя, под напольное покрытие, и позволяют эффективно и с умеренными затратами поддерживать в доме комфортную температуру. Водяные теплые полы отлично работают «в связке» с конденсационным котлом. Также в число эффективных и экономичных устройств для отопления входят тепловые насосы – устройства, которые переносят тепло из окружающей среды (грунта, воздуха, воды) в тепловую систему дома. Это оборудование имеет довольно высокую стоимость, но в эксплуатации может обеспечить до 5 кВт тепла на каждый потребляемый 1 кВт электроэнергии. Кроме того, некоторые модели могут использоваться вместо бойлера – для подогрева воды на кухне или в ванной комнате.

Установите систему автоматизации отопления Фото - © Вячеслав Палес / Фотобанк Лори Система программного управления (автоматизации) – это набор электронных терморегуляторов, которые устанавливаются на котел отопления и/или теплые полы. Система настраивается так, чтобы увеличивать подачу тепла в дом, когда на улице холодает, и уменьшать во время оттепели. Можно также задать параметры включения и выключения отопления в различных помещениях – например, уменьшать обогрев комнат, которые временно не используются.