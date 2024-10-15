Как сэкономить на еде без вреда для здоровья

В материале РИАМО рассказываем, как выгоднее покупать продукты питания и на чем можно сэкономить без вреда для здоровья.

Отказаться от доставки продуктов на дом Фото - © РИА Новости Ходить за покупками лучше самим и от доставки отказаться. В доставке чаще всего товары стоят дороже, даже если сама доставка якобы бесплатная. Да и выбор доверять можно не каждому сотруднику магазина. Но тут есть некоторые исключения. В сервисах доставки могут быть акции на конкретные виды продуктов и если это не то, что лучше выбирать самому – например, продукты в заводской упаковке – то можно воспользоваться доставкой.

Покупать сезонные фрукты и овощи Фото - © Медиасток.рф В сезон овощи и фрукты не только полезнее, но и дешевле. Поэтому на сезонность обязательно нужно обращать внимание. Понятно, что если зимой очень хочется съесть свежий помидор, то купить его никто не запрещает. Но нужно помнить, что регулярные такие покупки ударят по кошельку, а пользы для организма не будет. Кроме того, важно обращать внимание на страну-производителя – отечественные овощи и фрукты обычно дешевле зарубежных, а морковь и картофель немытые дешевле и хранятся дольше. Поэтому смотреть нужно на качество, а не на красоту продукта.

Расплачиваться картой и пользоваться кешбэком Фото - © Фотобанк Лори Расплачиваться в магазинах лучше банковской картой. Так можно получать кешбэк и участвовать в акциях. Расплачиваясь наличными или СБП, таких привилегий не получить.

Готовить дома и сэкономить на ресторанах Фото - © Unsplash.com Готовить дома – это не только дешевле, но и безопаснее. Во-первых, вы всегда знаете состав блюда, во-вторых, готовите их тех продуктов, которые выбрали сами, в-третьих, вы не оплачиваете работу других людей.

Брать на работу еду из дома Фото - © Freepik.com На работу стоит брать еду из дома. Тут те же причины – это точно полезнее и дешевле. Главное, не берите в офис блюда, которые слишком сильно пахнут, чтобы никого не раздражать, и разогревать и обедать стоит в специально отведенных местах, а не на рабочем месте.

Не покупать кофе в дорогу Фото - © Unsplash.com Любители по дороге на работу или на прогулке выпить стаканчик кофе, могут заранее приготовить его дома и брать с собой в термосе или специальном стакане с крышкой. И не придется в очереди стоять, и приятнее пить то, что сам приготовил.

Делать покупки по списку Фото - © Freepik.com Дисциплина важна во всем, особенно в финансах. Именно поэтому покупки стоит делать по списку. Составлять его стоит не на голодный желудок и не за 10 минут до похода в магазин. Крупные закупки нужно делать раз в одну-две недели – так можно избежать спонтанных покупок ненужных и не полезных продуктов. В список в первую очередь нужно включать те продукты, которые в вашей семье употребляют чаще всего и учитывать разнообразие питания, чтобы блюда каждый день содержали все необходимые микроэлементы.

Покупать часть продуктов впрок Фото - © РИА Новости Некоторые продукты можно и нужно покупать впрок. Это касается таких круп, сахара, масла, муки, некоторых консервов – продукты длительного хранения. Это могут быть продукты, которые в вашей семье часто употребляют или, если вы хлеб, например, решили печь сами. Или если вы любите готовить со сливками – их можно взять больше, чем одну пачку, так как хранить их можно около трех месяцев. Обычно магазины предлагают большие скидки на покупку товаров в большом количестве. Ту же муку или подсолнечное масло можно брать упаковками. Главное, решить вопрос с хранением, чтобы не превратить квартиру в склад, и обращать внимание на срок годности. Перед покупкой стоит оценить наличие таких продуктов дома. Акции проходят регулярно и всегда можно успеть.