Как самозанятой получить декретные выплаты в 2024 году и каков их размер

Положены ли самозанятым декретные выплаты, как их можно оформить и каков минимальный и максимальный размер пособия, читайте в материале РИАМО.

Положены ли самозанятым декретные выплаты Фото - © Freepik.com Декрет или декретный отпуск – это период, когда женщина временно не работает в связи с появлением ребенка. Его оплачивает Социальный фонд России (СФР) из зарплатных отчислений за время, проведенное женщиной в декретном отпуске: 70 дней до родов и 70 дней после. При осложненных родах этот срок могут увеличить до 16 дней, а при многоплодной беременности – до 194 дней. Соответственно, на декретные выплаты могут рассчитывать только те женщины, которые: трудоустроены официально по трудовому или гражданско-правовому договору;

проходят военную службу по контракту;

состоят на государственной или муниципальной службе;

работают в правоохранительных органах;

обучаются очно в учреждениях высшего или среднего образования;

уволены в связи с ликвидацией организации и в течение года встали на учет в службе занятости;

имеют статус ИП и уплачивают добровольные взносы в СФР;

занимаются частной практикой и платят взносы на обязательное социальное страхование (например, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие). Самозанятые же платят только налог на профессиональный доход (НПД) в размере 4% или 6%. Уплата взносов на социальное страхование для них не предусмотрена, а значит и отпускные, больничные и декретные выплаты самозанятым не положены.

Как самозанятой получить декретные выплаты Фото - © Freepik.com Чтобы получать декретные выплаты, самозанятой женщине нужно устроиться параллельно или перейти на работу по трудовому договору или ГПХ либо открыть ИП. Закон не запрещает совмещать работу по трудовому договору и самозанятость. За официально трудоустроенного сотрудника работодатель уплачивает обязательные взносы на социальное страхование в СФР, а значит декретные выплаты будут гарантированы. Предприниматели же обязаны платить только фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. В 2024 году это 49 500 рублей. Социальное же страхование для ИП добровольное. Если не платить дополнительные добровольные взносы, то декретные и больничные выплаты предпринимателям не положены. Хотя будущая мама может бесплатно наблюдаться в женской консультации, а потом бесплатно родить – по полису ОМС. Чтобы получить пособие по беременности и родам, самозанятой женщине, открывшей ИП, нужно: встать на учет в СФР как страхователь: сделать это можно онлайн на портале «Госуслуг» (услуга «Регистрация и снятие с учета страхователей – физических лиц по добровольному социальному страхованию» ) или обратившись лично в отделение СФР или МФЦ;

уплатить добровольные взносы за предыдущий год (за 2023 год – 5652,22 рубля, а за 2024-й – 6696,22 рубля). О выдаче женщине больничного листа на время декретного отпуска СФР узнает сам от медицинской организации, в которой наблюдается беременная. Пособие будет выплачено в течение десяти дней после того, как женщина передаст в СФР сведения о декрете. После окончания декретного отпуска ИП можно закрыть.