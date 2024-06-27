Как самозанятой получить декретные выплаты в 2024 году и каков их размер
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Положены ли самозанятым декретные выплаты, как их можно оформить и каков минимальный и максимальный размер пособия, читайте в материале РИАМО.
Положены ли самозанятым декретные выплаты
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Декрет или декретный отпуск – это период, когда женщина временно не работает в связи с появлением ребенка. Его оплачивает Социальный фонд России (СФР) из зарплатных отчислений за время, проведенное женщиной в декретном отпуске: 70 дней до родов и 70 дней после. При осложненных родах этот срок могут увеличить до 16 дней, а при многоплодной беременности – до 194 дней. Соответственно, на декретные выплаты могут рассчитывать только те женщины, которые:
- трудоустроены официально по трудовому или гражданско-правовому договору;
- проходят военную службу по контракту;
- состоят на государственной или муниципальной службе;
- работают в правоохранительных органах;
- обучаются очно в учреждениях высшего или среднего образования;
- уволены в связи с ликвидацией организации и в течение года встали на учет в службе занятости;
- имеют статус ИП и уплачивают добровольные взносы в СФР;
- занимаются частной практикой и платят взносы на обязательное социальное страхование (например, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие).
Самозанятые же платят только налог на профессиональный доход (НПД) в размере 4% или 6%. Уплата взносов на социальное страхование для них не предусмотрена, а значит и отпускные, больничные и декретные выплаты самозанятым не положены.
Как самозанятой получить декретные выплаты
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Чтобы получать декретные выплаты, самозанятой женщине нужно устроиться параллельно или перейти на работу по трудовому договору или ГПХ либо открыть ИП.
Закон не запрещает совмещать работу по трудовому договору и самозанятость. За официально трудоустроенного сотрудника работодатель уплачивает обязательные взносы на социальное страхование в СФР, а значит декретные выплаты будут гарантированы.
Предприниматели же обязаны платить только фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. В 2024 году это 49 500 рублей. Социальное же страхование для ИП добровольное. Если не платить дополнительные добровольные взносы, то декретные и больничные выплаты предпринимателям не положены. Хотя будущая мама может бесплатно наблюдаться в женской консультации, а потом бесплатно родить – по полису ОМС.
Чтобы получить пособие по беременности и родам, самозанятой женщине, открывшей ИП, нужно:
- встать на учет в СФР как страхователь: сделать это можно онлайн на портале «Госуслуг» (услуга «Регистрация и снятие с учета страхователей – физических лиц по добровольному социальному страхованию») или обратившись лично в отделение СФР или МФЦ;
- уплатить добровольные взносы за предыдущий год (за 2023 год – 5652,22 рубля, а за 2024-й – 6696,22 рубля).
О выдаче женщине больничного листа на время декретного отпуска СФР узнает сам от медицинской организации, в которой наблюдается беременная. Пособие будет выплачено в течение десяти дней после того, как женщина передаст в СФР сведения о декрете.
После окончания декретного отпуска ИП можно закрыть.
Каков размер декретных выплат в 2024 году
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Размер пособия зависит от того, к категории принадлежит беременная и в каком регионе она живет. Чтобы его узнать, нужно доходы за два последних года разделить на количество дней в этом периоде и умножить на число дней декретного отпуска.
Минимальный размер декретных выплат зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2024 году он составляет:
- 88 565 рублей за 140 дней отпуска;
- 98 687 рублей за 156 дней отпуска;
- 122 726 рублей за 194 дня отпуска.
Максимальная сумма пособия по беременности и родам зависит от предельной величины базы для начисления страховых взносов в СФР в расчетном периоде. В 2024 году она составляет:
- 565 562 рубля ― при одноплодной беременности (140 дней отпуска);
- 630 197 рублей ― при осложненных родах (156 дней отпуска);
- 783 707 рублей ― при многоплодной беременности (194 дня отпуска).
Если страховой стаж женщины меньше полугода, ей будет выплачиваться декретное пособие в размере не выше МРОТ за каждый полный месяц декрета.