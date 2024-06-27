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Как самозанятой получить декретные выплаты в 2024 году и каков их размер

Шпаргалки

Фото - © Freepik.com

Положены ли самозанятым декретные выплаты, как их можно оформить и каков минимальный и максимальный размер пособия, читайте в материале РИАМО.

Положены ли самозанятым декретные выплаты

Фото - © Freepik.com

Декрет или декретный отпуск – это период, когда женщина временно не работает в связи с появлением ребенка. Его оплачивает Социальный фонд России (СФР) из зарплатных отчислений за время, проведенное женщиной в декретном отпуске: 70 дней до родов и 70 дней после. При осложненных родах этот срок могут увеличить до 16 дней, а при многоплодной беременности – до 194 дней. Соответственно, на декретные выплаты могут рассчитывать только те женщины, которые:

  • трудоустроены официально по трудовому или гражданско-правовому договору;
  • проходят военную службу по контракту;
  • состоят на государственной или муниципальной службе;
  • работают в правоохранительных органах;
  • обучаются очно в учреждениях высшего или среднего образования;
  • уволены в связи с ликвидацией организации и в течение года встали на учет в службе занятости;
  • имеют статус ИП и уплачивают добровольные взносы в СФР;
  • занимаются частной практикой и платят взносы на обязательное социальное страхование (например, адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие).

Самозанятые же платят только налог на профессиональный доход (НПД) в размере 4% или 6%. Уплата взносов на социальное страхование для них не предусмотрена, а значит и отпускные, больничные и декретные выплаты самозанятым не положены.

Как самозанятой получить декретные выплаты

Фото - © Freepik.com

Чтобы получать декретные выплаты, самозанятой женщине нужно устроиться параллельно или перейти на работу по трудовому договору или ГПХ либо открыть ИП.

Закон не запрещает совмещать работу по трудовому договору и самозанятость. За официально трудоустроенного сотрудника работодатель уплачивает обязательные взносы на социальное страхование в СФР, а значит декретные выплаты будут гарантированы.

Предприниматели же обязаны платить только фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование. В 2024 году это 49 500 рублей. Социальное же страхование для ИП добровольное. Если не платить дополнительные добровольные взносы, то декретные и больничные выплаты предпринимателям не положены. Хотя будущая мама может бесплатно наблюдаться в женской консультации, а потом бесплатно родить – по полису ОМС.

Чтобы получить пособие по беременности и родам, самозанятой женщине, открывшей ИП, нужно:

О выдаче женщине больничного листа на время декретного отпуска СФР узнает сам от медицинской организации, в которой наблюдается беременная. Пособие будет выплачено в течение десяти дней после того, как женщина передаст в СФР сведения о декрете.

После окончания декретного отпуска ИП можно закрыть.

Каков размер декретных выплат в 2024 году

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Размер пособия зависит от того, к категории принадлежит беременная и в каком регионе она живет. Чтобы его узнать, нужно доходы за два последних года разделить на количество дней в этом периоде и умножить на число дней декретного отпуска.

Минимальный размер декретных выплат зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ). В 2024 году он составляет:

  • 88 565 рублей за 140 дней отпуска;
  • 98 687 рублей за 156 дней отпуска;
  • 122 726 рублей за 194 дня отпуска.

Максимальная сумма пособия по беременности и родам зависит от предельной величины базы для начисления страховых взносов в СФР в расчетном периоде. В 2024 году она составляет:

  • 565 562 рубля ― при одноплодной беременности (140 дней отпуска);
  • 630 197 рублей ― при осложненных родах (156 дней отпуска);
  • 783 707 рублей ― при многоплодной беременности (194 дня отпуска).

Если страховой стаж женщины меньше полугода, ей будет выплачиваться декретное пособие в размере не выше МРОТ за каждый полный месяц декрета.