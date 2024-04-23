Как россиянину открыть счет в Казахстане в 2024 году: перечень банков и необходимые документы

Иностранцы, имеющие штамп о пересечении границы Казахстана, могут открыть карту в течение 30 дней с момента въезда в страну. Другие документы, подтверждающие право находиться в стране, не понадобятся.

На сайте правительства Казахстана указан перечень документов , которые понадобятся россиянину для открытия счета в казахстанском банке. Конкретный их список зависит от выбранного банка, но, как правило, при себе нужно иметь:

В Казахстане ИИН оформляют в Центре обслуживания населения (ЦОН) только при личном обращении. Для его получения необходимо предоставить загранпаспорт и иметь при себе SIM-карту местного оператора мобильной связи. ИИН оформляется один раз на всю жизнь.

Чтобы оформить ИИН в Москве, нужно записаться на получение услуги на сайте посольства Казахстана, дождаться приглашения и прийти в назначенный день с загранпаспортом. ИИН оформляют в течение десяти рабочих дней. Помимо Москвы, ИИН можно также получить в консульствах РК в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Астрахани и Омске.

Получить индивидуальный идентификационный номер можно двумя способами: онлайн в России и очно в Казахстане.

Как россиянину открыть счет в банках Казахстана

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Перечень необходимых документов и требования к иностранцам для открытия счета отличаются в зависимости от банка.

Freedom Bank

Для открытия счета в казахстанском отделении банка Freedom Finance Global понадобятся загранпаспорт, ИИН и казахстанский номер телефона (или любая сим-карта с кодом +7). Нерезиденты могут получить мультивалютную карту, на которой можно открыть четыре счета: в казахстанских тенге, долларах, евро и рублях.

Срок изготовления карты составляет 10 рабочих дней.

Открыть счет и забрать карту в Freedom Finance можно только при личном присутствии.

В Алматы есть также возможность получить пластик через картоматы. Срок изготовления карты — одна минута.

Kaspi Bank

Нерезиденты могут оформить карту в отделении банка только при личном присутствии. При этом счет нерезидентам открывается только в одной валюте — казахстанских тенге.

Для открытия счета понадобятся:

загранпаспорт;

ИИН;

документ, подтверждающий право находиться на территории республики (справка о временной регистрации или разрешение на трудовую деятельность);

SIM-карта местного оператора мобильной связи. Иногда банк может запросить информацию о фактическом адресе проживания в России.

Карту оформляют быстро, в день обращения.

Home Credit Bank

Банк открывает счета россиянам в тенге. При оплате услуг или товаров за пределами РК тенге автоматически конвертируется в нужную валюту.

Для открытия счета понадобятся загранпаспорт, ИИН, а также любой документ, подтверждающий право находиться в стране (см. выше).

Jusan Bank

В этом банке можно оформить пластиковую карту как лично, так и через доверенное лицо (при наличии доверенности, подтвержденной нотариусом). Счет открывается в трех валютах: тенге, долларах и евро. В мобильном приложении банка можно добавить российский рубль для быстрой и удобной конвертации.

Для открытия счета необходимо предоставить загранпаспорт, ИИН, миграционную карту и анкету, которая заполняется в отделении банка. Получить миграционную карту можно на пропускных пунктах при въезде в Казахстан, которые работают в логистических центрах.

Bereke Bank

Банк открывает счета россиянам в любой из четырех валют: в тенге, долларах, евро и рублях. Для оформления карты понадобятся загранпаспорт и ИИН. Выдается пластик сразу же в день обращения.

Евразийский банк

В Евразийском банке Казахстана можно получить мультивалютную карту при личном обращении через отделение банка. Счет открывается в долларах США, евро и тенге. Для этого понадобятся загранпаспорт, ИИН, SIM-карта местного оператора мобильной связи и документ, подтверждающий право пребывания на территории страны.

Halyk Bank (Народный банк)

Оформить карту в Halyk Bank можно только при личном обращении в отделении банка.

Для открытия счета необходимо предоставить загранпаспорт, ИИН и заявление-анкету (заполняется в отделении), в которой нужно указать следующие сведения:

цель открытия счета в Halyk Bank;

местный номер телефона;

адрес регистрации в РК;

информацию о наличии счетов в других банках Казахстана;

источник происхождения средств;

являетесь ли публичным должностным лицом.

ForteBank

Открыть счет в банке можно только при личном посещении. Для этого необходимо предоставить загранпаспорт, ИИН, казахстанский номер телефона и один из следующих документов, подтверждающих деятельность в стране:

трудовой договор с местным работодателем;

договор на обучение с казахстанской образовательной организацией;

другой документ, свидетельствующий о цели пребывания в стране.

Открывают счет не сразу, поскольку проверка документов занимает 10 рабочих дней.

Банк «ЦентрКредит»

Оформить карту можно только при личном обращении в банк. Счет открывается в одной из четырех валют: тенге, долларах, евро или рублях.

Для этого потребуются загранпаспорт, ИИН, SIM-карта местного оператора мобильной связи, сведения о месте проживания или регистрации в стране и один из трех документов:

трудовой договор с местным работодателем;

студенческий билет или справка из учебного заведения Казахстана;

документ, выданный медицинским учреждением Казахстана и подтверждающий лечение.

Премиальные банковские карты выдаются через 2-5 дней после обращения, а обычные могут оформляться до 10 суток.

Altyn Bank

Открыть счет в долларах, евро или тенге можно только при личном посещении банка. Россияне могут оформить карту при предъявлении загранпаспорта, ИНН и ВНЖ. Кроме того, получить пластик могут сотрудники организации, которая является участником зарплатного проекта банка. Срок изготовления карты — 2-5 рабочих дней.