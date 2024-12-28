Как россияне будут работать и отдыхать в 2025 году
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В материале РИАМО рассказываем о том, сколько рабочих и выходных дней будет в 2025 году и какие выходные будут перенесены.
Нерабочие дни в 2025 году
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Согласно статье 112 Трудового кодекса, праздничными днями считаются:
- 1–8 января — новогодние каникулы, включая Рождество Христово,
- 23 февраля — День защитника Отечества,
- 8 марта — Международный женский день,
- 1 мая — Праздник Весны и Труда,
- 9 мая — День Победы,
- 12 июня — День России,
- 4 ноября — День народного единства.
По производственному календарю в 2025 году из 365 дней будет 247 рабочих и 118 — выходных (праздничных) дней. Итак, с учетом выходных и праздничных дней, отдыхать россияне будут в следующие даты:
- с 1 по 8 января,
- 22 и 23 февраля,
- 8 и 9 марта,
- с 1 по 4 мая,
- с 8 по 11 мая,
- с 12 по 15 июня,
- с 2 по 4 ноября,
- 31 декабря.
Рабочие дни в 2025 году
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Рабочими будут все остальные дни кроме выходных. Если за рабочим днем следует праздничный, то работать положено на час меньше. Это же правило действует, если работать приходится в выходные дни. Перед выходными днями рабочий день не сокращается, даже если выходной присоединен к праздничному дню.
В 2025 году будет четыре сокращенных дня — 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября.
Перенос выходных дней в 2025 году
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Для более эффективного распределения рабочего времени и использования свободного в производственном календаре учтены переносы выходных дней.
- 4 января (суббота) перенесут на 2 мая (пятница),
- 5 января (воскресенье) — на 31 декабря (среда),
- 23 февраля (воскресенье) — на 8 мая (четверг),
- 8 марта (суббота) — на 13 июня (пятница),
- 1 ноября (суббота) — на 3 ноября (понедельник).
Как лучше брать отпуск в 2025 году
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Лучшими месяцами для отпуска в финансовом плане считаются те, в которых меньше всего праздничных дней. В 2025 году июль и октябрь будут самыми длинными по количеству рабочих дней месяцами: 23 из 31 дня месяца будут рабочими. Соответственно, в эти месяцы отпуск брать выгоднее всего. Самыми невыгодными будут январь, май, июнь и ноябрь.
Но если хочется увеличить не количество отпускных, а количество дней для отдыха, то стоит действовать наоборот — брать отпуск сразу до или после праздников. Стоит учитывать, что при оплате отпуска праздничные дни учтены не будут, а увеличиться отпуск только на сами праздничные дни, а выходные, присоединенные к праздникам, не учитываются. То есть, если отпуск попадает на выходные с 8 по 11 мая, например, то увеличится он на один день, за счет 9 мая, который считается праздничным.
Как оплачивается работа в праздничные дни
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Работа в праздничные и выходные дни может быть только по согласованию с работником ( статья 113 Трудового кодекса ). При выплате зарплаты не учитывается количество праздничных дней в месяце — оплата труда каждый месяц должна производиться в полном объеме. А во время отпуска должна быть сохранена средняя оплата труда.
Без письменного согласия сотрудника возможна работа в праздничные и выходные дни в следующих случаях:
- Предотвращение или устранение последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия.
- Предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества.
- Выполнение работ, необходимость которых обусловлена чрезвычайным или военным положением, неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств: пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии, эпизоотии или угрозы их возникновения, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.
Спортсмены, представители творческих профессий (работники СМИ, театров, цирков, сферы кино и других ) могут быть вызваны на работу в праздничные и выходные дни в порядке, установленном коллективным договором или другими локальными документами.
Согласно статье 153 Трудового кодекса, работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном объеме либо в стандартном объеме с предоставлением дополнительного выходного. Выбор делает сам сотрудник.