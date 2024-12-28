Как россияне будут работать и отдыхать в 2025 году

В материале РИАМО рассказываем о том, сколько рабочих и выходных дней будет в 2025 году и какие выходные будут перенесены.

Нерабочие дни в 2025 году Фото - © Freepik, Drazen Zigic Согласно статье 112 Трудового кодекса, праздничными днями считаются: 1–8 января — новогодние каникулы, включая Рождество Христово,

23 февраля — День защитника Отечества,

8 марта — Международный женский день,

1 мая — Праздник Весны и Труда,

9 мая — День Победы,

12 июня — День России,

4 ноября — День народного единства. По производственному календарю в 2025 году из 365 дней будет 247 рабочих и 118 — выходных (праздничных) дней. Итак, с учетом выходных и праздничных дней, отдыхать россияне будут в следующие даты: с 1 по 8 января,

22 и 23 февраля,

8 и 9 марта,

с 1 по 4 мая,

с 8 по 11 мая,

с 12 по 15 июня,

с 2 по 4 ноября,

31 декабря.

Рабочие дни в 2025 году Фото - © Unsplash.com Рабочими будут все остальные дни кроме выходных. Если за рабочим днем следует праздничный, то работать положено на час меньше. Это же правило действует, если работать приходится в выходные дни. Перед выходными днями рабочий день не сокращается, даже если выходной присоединен к праздничному дню. В 2025 году будет четыре сокращенных дня — 7 марта, 30 апреля, 11 июня и 1 ноября.

Перенос выходных дней в 2025 году Фото - © Сергей Федулов / Фотобанк Лори Для более эффективного распределения рабочего времени и использования свободного в производственном календаре учтены переносы выходных дней. 4 января (суббота) перенесут на 2 мая (пятница),

5 января (воскресенье) — на 31 декабря (среда),

23 февраля (воскресенье) — на 8 мая (четверг),

8 марта (суббота) — на 13 июня (пятница),

1 ноября (суббота) — на 3 ноября (понедельник).

Как лучше брать отпуск в 2025 году Фото - © Adobe Stock Лучшими месяцами для отпуска в финансовом плане считаются те, в которых меньше всего праздничных дней. В 2025 году июль и октябрь будут самыми длинными по количеству рабочих дней месяцами: 23 из 31 дня месяца будут рабочими. Соответственно, в эти месяцы отпуск брать выгоднее всего. Самыми невыгодными будут январь, май, июнь и ноябрь. Но если хочется увеличить не количество отпускных, а количество дней для отдыха, то стоит действовать наоборот — брать отпуск сразу до или после праздников. Стоит учитывать, что при оплате отпуска праздничные дни учтены не будут, а увеличиться отпуск только на сами праздничные дни, а выходные, присоединенные к праздникам, не учитываются. То есть, если отпуск попадает на выходные с 8 по 11 мая, например, то увеличится он на один день, за счет 9 мая, который считается праздничным.