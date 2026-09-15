Как россияне будут отдыхать в 2027 году: сколько продлятся новогодние и майские праздники

Проект производственного календаря пока не утвержден правительством РФ.

с 4 по 7 ноября — выходные в связи с Днем народного единства;

с 12 по 14 июня — выходные в честь Дня России;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — майские праздники;

с 6 по 8 марта — выходные в связи с Международным женским днем;

с 21 по 23 февраля — выходные в честь Дня защитника Отечества;

с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027 года — новогодние каникулы;

Разработанный проект производственного календаря на 2027 год устанавливает следующие выходные дни:

Кроме того, субъекты РФ могут устанавливать дополнительные нерабочие дни — например, в честь религиозных праздников.

с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.

с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;

с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;

В Проекте Постановления Правительства РФ предусматривается перенос в 2027 году следующих выходных дней:

Короткие и длинные рабочие недели в 2027 году: все даты

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Короткая рабочая неделя ждет россиян в конце 2026-го года, работать предстоит с 28 по 30 декабря, а дальше страна уходит на новогодние каникулы.

В 2027 году короткой будет рабочая неделя:

в феврале — с 24 по 26,

в марте — с 9 по 12,

в мае — с 4 по 7 и с 11 по 14,

в июне - с 15 по 18 июня,

три дня отработаем в ноябре — с 1 по 3,

четыре рабочих дня в декабре 2027-го — с 27 по 30.

Длинная рабочая неделя предстоит только одна — в феврале: с 15 по 20.

В связи с праздничными днями короткими предпраздничными будут: 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. В эти дни рабочее время сокращается на один час.