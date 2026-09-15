Как россияне будут отдыхать в 2027 году: сколько продлятся новогодние и майские праздники
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В материале РИАМО читайте о том, сколько дней россияне будут отдыхать в новогодние праздники, какие выходные будут перенесены и сколько коротких рабочих недель планируется в 2027 году.
Выходные и праздники в 2027 году: как будем отдыхать по месяцам
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Статья 112 Трудового кодекса устанавливает праздники на следующие даты:
- 1-6 и 8 января — новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Кроме того, субъекты РФ могут устанавливать дополнительные нерабочие дни — например, в честь религиозных праздников.
Разработанный проект производственного календаря на 2027 год устанавливает следующие выходные дни:
- с 31 декабря 2026-го по 10 января 2027 года — новогодние каникулы;
- с 21 по 23 февраля — выходные в честь Дня защитника Отечества;
- с 6 по 8 марта — выходные в связи с Международным женским днем;
- с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая — майские праздники;
- с 12 по 14 июня — выходные в честь Дня России;
- с 4 по 7 ноября — выходные в связи с Днем народного единства;
- 31 декабря 2027-го — выходной перед Новым годом.
Проект производственного календаря пока не утвержден правительством РФ.
Перенос выходных в 2027 году: какие рабочие дни изменятся
Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори
В Проекте Постановления Правительства РФ предусматривается перенос в 2027 году следующих выходных дней:
- с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;
- с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
- с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Короткие и длинные рабочие недели в 2027 году: все даты
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Короткая рабочая неделя ждет россиян в конце 2026-го года, работать предстоит с 28 по 30 декабря, а дальше страна уходит на новогодние каникулы.
В 2027 году короткой будет рабочая неделя:
- в феврале — с 24 по 26,
- в марте — с 9 по 12,
- в мае — с 4 по 7 и с 11 по 14,
- в июне - с 15 по 18 июня,
- три дня отработаем в ноябре — с 1 по 3,
- четыре рабочих дня в декабре 2027-го — с 27 по 30.
Длинная рабочая неделя предстоит только одна — в феврале: с 15 по 20.
В связи с праздничными днями короткими предпраздничными будут: 20 февраля, 30 апреля, 11 июня и 3 ноября. В эти дни рабочее время сокращается на один час.
Норма рабочего времени в 2027 году: сколько рабочих дней и часов
Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори
В 2027 году рабочих дней будет 247, а выходных и праздничных — 118. Таким образом, норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит 1 972 часа, при 36-часовой неделе — 1 774,40 часа, а при 24-часовой — 1 181,60 часа.
Когда выгодно брать отпуск в 2027 году: лучшие месяцы для отдыха и зарплаты
Фото - © Наталья Осипова / Фотобанк Лори
В этом вопросе все зависит от того, хотите вы подольше отдохнуть или меньше потерять в зарплате. Увеличить отпуск можно за счет праздников, соответственно, брать отпуск в этом случае лучше в январе и мае, которые финансово будут самыми невыгодными, но зато можно сэкономить дни отпуска. Прибавят пару дней к отдыху праздники в июне и ноябре.
В финансовом плане лучшими для отпуска считаются апрель, июль, август, сентябрь, октябрь. В этом году в марте будет 22 рабочих дня, несмотря на праздничный день. Также 22 рабочих дня будет в апреле, июле, августе, сентябре и декабре.
При оплате отпуска праздничные дни учтены не будут. В случае, если на отпуск приходятся праздничные дни, продолжительность отпуска увеличивается на количество этих дней. Но только на сами праздники — выходные, присоединенные к праздникам, не учитываются.