Как россиянам расплачиваться в Китае в 2024 году: 5 способов

Какими способами россияне могут оплатить покупки в Китае в 2024 году, читайте в материале РИАМО.

Наличными юанями Фото - © Фотобанк Лори Первое, что нужно сделать российскому туристу перед поездкой в Китай — это пойти в банк и купить наличные юани. Это обойдется дешевле, чем в Китае. До 20 тысяч юаней на одного человека можно перевезти с собой через границу беспошлинно, а сумму, превышающую этот лимит или лимит иностранной валюты в эквиваленте более 5 тысяч долларов, необходимо задекларировать. В Китае лучше всего обменивать валюту в аэропортах и банках. «В КНР преобладает использование местной валюты и мобильных приложений для покупок и оплаты различных услуг. Наличные доллары могут быть не приняты во многих магазинах и заведениях. Также у продавцов может не быть сдачи», — рассказала управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова.

Картой UnionPay российского банка Фото - © Фотобанк Лори В Китае также можно расплатиться картой UnionPay, выпущенной в Газпромбанке или Россельхозбанке. Ее принимают в банкоматах и торговых точках — магазинах, офисах мобильных операторов, супермаркетах, общепите, а также отелях. Однако, по словам Велибековой, карту UnionPay могут не принять в мелких частных магазинах и на рынках, где предпочитают наличные или электронные платежи, а в редких случаях туристы сталкиваются с тем, что не могут оплатить такими картами счета в отелях и ресторанах. Российский пластик также не принимают терминалы, банки-эквайеры которых не работают с РФ из-за риска вторичных американских санкций. Иногда оплата картой может не пройти в метро. «У меня был случай в метро, когда я не мог оплатить поездку телефоном через приложение, а карту терминал не принял. Пришлось звать охранника, тот достал кассу, положил мои наличные два юаня за проезд и пропустил меня через турникет сам», — вспоминает китаист, руководитель юридического бутика Chilaw Александр Быков.

Через приложение Alipay Фото - © Freepik.com Alipay — универсальное средство оплаты покупок в Китае. Этот способ расчетов более популярен, чем наличные или банковская карта. В магазине может не быть сдачи или разряжен платежный терминал, но QR-код для оплаты через приложение будет всегда, и этим может воспользоваться любой турист. Для того чтобы воспользоваться Alipay, необходимо иметь загранпаспорт. Без него невозможно пройти верификацию. Приложение Alipay доступно в магазинах AppStore и Google Play. Зарегистрировать аккаунт можно на российский номер телефона. В процессе верификации необходимо отсканировать свой загранпаспорт и активировать кошелек сканированием лица. В приложении доступны три опции: Scan – оплата покупок путем сканирования QR-кода;

Рау – показать личный QR-код для оплаты (обычно его запрашивают в крупных магазинах и кафе);

Collect – QR-код для принятия денег, по которому их может перевести вам любой человек. Пополнить баланс на Alipay можно с карты китайского банка через посредника (привязывать карту необязательно) или путем перевода из другого кошелька. Курс юаня при этом будет немного выше, чем в банке. Лимит пополнений Alipay в год составляет 200 тысяч юаней.

Через приложение WeChat Рау Фото - © Freepik.com В отличие от Alipay, приложение WeChat Рау требует привязки банковской карты, причем именно китайского банка. «Однако простым туристам банки КНР не оформляют пластик в 90% случаев. Для получения даже простой дебетовой карты нужно доказать более длительное и постоянное пребывание: предоставить рабочую/студенческую визу, регистрацию по месту пребывания, сведения о зарегистрированном на вас бизнесе и т. д.», — отметил владелец бутика Chilaw. С помощью приложения WeChat Рау можно оплачивать покупки в магазинах, ресторанах, отелях, метро, такси, кинотеатрах, а также покупать билеты на поезд, самолет и т. д.