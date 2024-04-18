Как россиянам расплачиваться в Китае в 2024 году: 5 способов
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Какими способами россияне могут оплатить покупки в Китае в 2024 году, читайте в материале РИАМО.
Наличными юанями
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Первое, что нужно сделать российскому туристу перед поездкой в Китай — это пойти в банк и купить наличные юани. Это обойдется дешевле, чем в Китае.
До 20 тысяч юаней на одного человека можно перевезти с собой через границу беспошлинно, а сумму, превышающую этот лимит или лимит иностранной валюты в эквиваленте более 5 тысяч долларов, необходимо задекларировать.
В Китае лучше всего обменивать валюту в аэропортах и банках.
«В КНР преобладает использование местной валюты и мобильных приложений для покупок и оплаты различных услуг. Наличные доллары могут быть не приняты во многих магазинах и заведениях. Также у продавцов может не быть сдачи», — рассказала управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова.
Картой UnionPay российского банка
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В Китае также можно расплатиться картой UnionPay, выпущенной в Газпромбанке или Россельхозбанке. Ее принимают в банкоматах и торговых точках — магазинах, офисах мобильных операторов, супермаркетах, общепите, а также отелях.
Однако, по словам Велибековой, карту UnionPay могут не принять в мелких частных магазинах и на рынках, где предпочитают наличные или электронные платежи, а в редких случаях туристы сталкиваются с тем, что не могут оплатить такими картами счета в отелях и ресторанах. Российский пластик также не принимают терминалы, банки-эквайеры которых не работают с РФ из-за риска вторичных американских санкций.
Иногда оплата картой может не пройти в метро.
«У меня был случай в метро, когда я не мог оплатить поездку телефоном через приложение, а карту терминал не принял. Пришлось звать охранника, тот достал кассу, положил мои наличные два юаня за проезд и пропустил меня через турникет сам», — вспоминает китаист, руководитель юридического бутика Chilaw Александр Быков.
Через приложение Alipay
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Alipay — универсальное средство оплаты покупок в Китае. Этот способ расчетов более популярен, чем наличные или банковская карта. В магазине может не быть сдачи или разряжен платежный терминал, но QR-код для оплаты через приложение будет всегда, и этим может воспользоваться любой турист.
Для того чтобы воспользоваться Alipay, необходимо иметь загранпаспорт. Без него невозможно пройти верификацию.
Приложение Alipay доступно в магазинах AppStore и Google Play. Зарегистрировать аккаунт можно на российский номер телефона. В процессе верификации необходимо отсканировать свой загранпаспорт и активировать кошелек сканированием лица.
В приложении доступны три опции:
- Scan – оплата покупок путем сканирования QR-кода;
- Рау – показать личный QR-код для оплаты (обычно его запрашивают в крупных магазинах и кафе);
- Collect – QR-код для принятия денег, по которому их может перевести вам любой человек.
Пополнить баланс на Alipay можно с карты китайского банка через посредника (привязывать карту необязательно) или путем перевода из другого кошелька. Курс юаня при этом будет немного выше, чем в банке.
Лимит пополнений Alipay в год составляет 200 тысяч юаней.
Через приложение WeChat Рау
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В отличие от Alipay, приложение WeChat Рау требует привязки банковской карты, причем именно китайского банка.
«Однако простым туристам банки КНР не оформляют пластик в 90% случаев. Для получения даже простой дебетовой карты нужно доказать более длительное и постоянное пребывание: предоставить рабочую/студенческую визу, регистрацию по месту пребывания, сведения о зарегистрированном на вас бизнесе и т. д.», — отметил владелец бутика Chilaw.
С помощью приложения WeChat Рау можно оплачивать покупки в магазинах, ресторанах, отелях, метро, такси, кинотеатрах, а также покупать билеты на поезд, самолет и т. д.
Картой китайского банка
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Банковская система Китая является одной из самых строгих в мире. Банкиры КНР совместно с властями чутко следят за любыми трансграничными платежами, а также за тем, чтобы абы кому счета в банках не открывались. Связано это с жестким валютным регулированием, строгим миграционным законодательством и противодействием отмыванию денежных средств.
«Тем не менее, если вы постоянно проживаете в Китае, у вас есть рабочий или учебный ВНЖ, то проблем с открытием счетов в крупных банках Поднебесной у вас не возникнет. Достаточно лишь предъявить паспорт и долгосрочную (учебную или рабочую) визу и внятно изъясниться с сотрудником банка. Также не забудьте прихватить симкарту китайского оператора», — рассказал юрист компании Kityr Илья Добрынин.
В некоторых провинциях Китая — например, в Гуанчжоу — для выпуска пластика необходимо положить на счет определенную сумму денег.