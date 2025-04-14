Как ребенку поменять фамилию, имя или отчество, если один из родителей против

В материале РИАМО вместе с юристом разбираем реальное судебное дело о смене фамилии и отчества ребенка и рассказываем, что нужно делать, чтобы избежать ошибок.

Когда ребенок может поменять ФИО Фото - © Unsplash.com По законодательству РФ любой гражданин вправе изменить свои имя, фамилию и отчество по своему желанию и причиной может быть не только вступление в брак, но и просто желание получить более благозвучное имя или начать жизнь с чистого листа. Ограничений нет для людей старше 18 лет, а вот детям изменить ФИО не так просто. Во-первых, нужно согласие обоих родителей или опекунов, во-вторых, нужно получить согласие органов опеки, если ребенку меньше 14 лет. Для ребенка старше 14 лет достаточно решения родителей. Если условия соблюдены, то смело можно идти в ЗАГС и получать новое свидетельство о рождении. Но если между родителями согласия нет, то тут возникают сложности.

В каких случаях можно не спрашивать согласие второго родителя на смену фамилии ребенка Фото - © Unsplash.com Юрист Светлана Петрова объясняет, что закон предусматривает случаи, когда можно изменить фамилию, имя или отчество ребенку без согласия второго родителя. Согласие второго родителя можно не спрашивать в том случае, если: невозможно установить его место нахождения;

он лишен родительских прав;

он признан недееспособным;

он без уважительной причины уклоняется от воспитания и содержания ребенка. При этом любое из этих обстоятельств должно быть документально подтверждено справкой из МВД или решением суда. Если ни одно из этих условий не подходит, а ребенок очень хочет изменить фамилию, то нужно идти в суд.

Реальное судебное дело по смене фамилии и отчества Фото - © Adobe Stock Мы приводим реальное судебное разбирательство, не озвучивая конкретных имен. Итак, первопричиной подачи иска стало желание 15-летнего подростка сменить отцовские фамилию и отчество на девичью фамилию матери и отчество по дедушке. Желание продиктовано тем, что отца в его жизни никогда не было, а алименты он получал нерегулярно и в очень небольшом размере, чтобы можно было говорить о заботе и воспитании со стороны родителя. Ребенок обратился сначала к маме, потом в суд, где он и стал истцом №1, а мама – истцом №2, так как является его законным представителем. Иск был подан в мае 2024 года, а итоговое апелляционное решение было выдано только в январе 2025 года, с нарушениями. В своем иске истцы указали, что отец без уважительной причины уклоняется от воспитания и содержания ребенка и ребенок имеет полное право взять фамилию матери, даже если бы отец жил с ними. Были приложены все характеристики и справки, подтверждающие доводы подростка и его матери. На первое слушание отец прислал письмо в суд о том, что он «категорически против смены фамилии и отчества у сына» и написал о том, что ему ребенок важен. Это была единственная реакция ответчика. Он не явился ни на одно из шести судебных заседаний, живя не так далеко от места его проведения. В суд была приглашена представитель органов опеки, которая согласилась с иском, приняла доводы истцов и не была против смены фамилии. В итоге длительных заседаний, несмотря на все приведенные доказательства и согласие со сторон органов опеки, судья отказала в удовлетворении иска и подростку не удалось защитить свои права. Апелляционная жалоба также не была удовлетворена.

Почему суд не удовлетворил иск по смене фамилии для ребенка: мнение юриста Фото - © Adobe Stock С одной стороны, все логично – отец не участвует в жизни сына, ребенок выражает свой протест – не хочет иметь ничего общего с таким родителем. С другой – есть Семейный кодекс и судьи, которые не берут в расчет эмоции и могут в своем решении руководствоваться своими взглядами на жизнь. По словам юриста, в конкретном судебном процессе у судьи на руках был категорический отказ отца, который, правда, кроме слов, ничем не был подкреплен. «Судья исходила из того, что есть четкие основания для смены фамилии в случае отсутствия согласия второго родителя, и конкретный пример не подходит, к сожалению. Хотя и алименты копеечные, и отца в жизни сына нет больше 12 лет без уважительных причин, судья исходила из того, что он не лишен и не ограничен в правах, поэтому иск не был удовлетворен», - говорит Петрова. Суды, как правило, лояльны к тем, кто платит хоть что-то и получается так, как получается – несправедливо, и переломить эту ситуацию крайне сложно. Если отец не маргинал, то доказать, что он не исполняет своих родительских обязанностей, почти невозможно, нет четких пояснений, что можно считать такими доказательствами – справки, характеристики, выводы органов опеки… «Но лучше всегда все собирать максимально. Даже если нужна судебно-психологическая экспертиза, сделать и ее. Никогда не знаешь, что конкретно для судьи будет доказательством», - отмечает юрист.