Как ребенку поменять фамилию, имя или отчество, если один из родителей против
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В материале РИАМО вместе с юристом разбираем реальное судебное дело о смене фамилии и отчества ребенка и рассказываем, что нужно делать, чтобы избежать ошибок.
Когда ребенок может поменять ФИО
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По законодательству РФ любой гражданин вправе изменить свои имя, фамилию и отчество по своему желанию и причиной может быть не только вступление в брак, но и просто желание получить более благозвучное имя или начать жизнь с чистого листа.
Ограничений нет для людей старше 18 лет, а вот детям изменить ФИО не так просто. Во-первых, нужно согласие обоих родителей или опекунов, во-вторых, нужно получить согласие органов опеки, если ребенку меньше 14 лет. Для ребенка старше 14 лет достаточно решения родителей. Если условия соблюдены, то смело можно идти в ЗАГС и получать новое свидетельство о рождении. Но если между родителями согласия нет, то тут возникают сложности.
В каких случаях можно не спрашивать согласие второго родителя на смену фамилии ребенка
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Юрист Светлана Петрова объясняет, что закон предусматривает случаи, когда можно изменить фамилию, имя или отчество ребенку без согласия второго родителя.
Согласие второго родителя можно не спрашивать в том случае, если:
- невозможно установить его место нахождения;
- он лишен родительских прав;
- он признан недееспособным;
- он без уважительной причины уклоняется от воспитания и содержания ребенка.
При этом любое из этих обстоятельств должно быть документально подтверждено справкой из МВД или решением суда.
Если ни одно из этих условий не подходит, а ребенок очень хочет изменить фамилию, то нужно идти в суд.
Реальное судебное дело по смене фамилии и отчества
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Мы приводим реальное судебное разбирательство, не озвучивая конкретных имен. Итак, первопричиной подачи иска стало желание 15-летнего подростка сменить отцовские фамилию и отчество на девичью фамилию матери и отчество по дедушке. Желание продиктовано тем, что отца в его жизни никогда не было, а алименты он получал нерегулярно и в очень небольшом размере, чтобы можно было говорить о заботе и воспитании со стороны родителя.
Ребенок обратился сначала к маме, потом в суд, где он и стал истцом №1, а мама – истцом №2, так как является его законным представителем. Иск был подан в мае 2024 года, а итоговое апелляционное решение было выдано только в январе 2025 года, с нарушениями.
В своем иске истцы указали, что отец без уважительной причины уклоняется от воспитания и содержания ребенка и ребенок имеет полное право взять фамилию матери, даже если бы отец жил с ними. Были приложены все характеристики и справки, подтверждающие доводы подростка и его матери.
На первое слушание отец прислал письмо в суд о том, что он «категорически против смены фамилии и отчества у сына» и написал о том, что ему ребенок важен. Это была единственная реакция ответчика. Он не явился ни на одно из шести судебных заседаний, живя не так далеко от места его проведения.
В суд была приглашена представитель органов опеки, которая согласилась с иском, приняла доводы истцов и не была против смены фамилии. В итоге длительных заседаний, несмотря на все приведенные доказательства и согласие со сторон органов опеки, судья отказала в удовлетворении иска и подростку не удалось защитить свои права. Апелляционная жалоба также не была удовлетворена.
Почему суд не удовлетворил иск по смене фамилии для ребенка: мнение юриста
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С одной стороны, все логично – отец не участвует в жизни сына, ребенок выражает свой протест – не хочет иметь ничего общего с таким родителем. С другой – есть Семейный кодекс и судьи, которые не берут в расчет эмоции и могут в своем решении руководствоваться своими взглядами на жизнь.
По словам юриста, в конкретном судебном процессе у судьи на руках был категорический отказ отца, который, правда, кроме слов, ничем не был подкреплен.
«Судья исходила из того, что есть четкие основания для смены фамилии в случае отсутствия согласия второго родителя, и конкретный пример не подходит, к сожалению. Хотя и алименты копеечные, и отца в жизни сына нет больше 12 лет без уважительных причин, судья исходила из того, что он не лишен и не ограничен в правах, поэтому иск не был удовлетворен», - говорит Петрова.
Суды, как правило, лояльны к тем, кто платит хоть что-то и получается так, как получается – несправедливо, и переломить эту ситуацию крайне сложно. Если отец не маргинал, то доказать, что он не исполняет своих родительских обязанностей, почти невозможно, нет четких пояснений, что можно считать такими доказательствами – справки, характеристики, выводы органов опеки…
«Но лучше всегда все собирать максимально. Даже если нужна судебно-психологическая экспертиза, сделать и ее. Никогда не знаешь, что конкретно для судьи будет доказательством», - отмечает юрист.
Что необходимо сделать, чтобы суд принял положительное решение: советы юриста
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По словам юриста, первое, что нужно делать, – подавать апелляционную жалобу. Но и она в данном деле не была удовлетворена. В целом эта процедура была проведена с нарушениями со стороны суда и тут еще истцам предстоит отстоять свои права.
Светлана Петрова отмечает, что судебная практика смены фамилии и отчества ребенку без согласия одного из родителей очень скудная и, вероятнее всего, осуществима в основном, когда есть лишение родительских прав, признание без вести пропавшим или недееспособным. Отсутствие участия родителя в жизни ребенка на практике доказать очень проблематично, если нет официального судебного акта по этому поводу.
«Возможно, можно было бы лишить отца родительских прав или ограничить, как недобросовестного. Но тут тоже нужны неоспоримые доказательства, которые повлияют на суд и органы опеки», - говорит эксперт.
Есть риск, что и тут все приведенные доказательства судья не признает достаточными, а учитывая солидное повышение госпошлины, такой иск может обернуться большими расходами без результата. В конкретном случае подростку проще дождаться своего совершеннолетия и изменить фамилию на ту, которую он хочет.
Светлана Петрова добавляет, что многие моменты семейного законодательства в России необходимо пересматривать с учетом времени и возможностей. Это в первую очередь касается алиментных отношений и всего, что связано с обязательством обоих родителей касаемо воспитания и содержания несовершеннолетних детей.
«Сейчас часто один родитель воспитывает ребенка, обеспечивает, а второй платит тысячу рублей, никак не помогает, но при этом имеет все права – может ограничить выезд заграницу, например. Это огромное поле для шантажа, для манипулирования. Ответственный же родитель всегда будет делать так, как лучше для ребенка», - заключает Петрова.