Как проверить сим-карту на «Госуслугах»

Зачем россиянам сервис проверки сим-карт и как он работает, читайте в материале РИАМО.

Что такое сервис «Сим-карты» на «Госуслугах» Фото - © Nikolay Pestov / Фотобанк Лори С 1 апреля 2025 года на сайте «Госуслуг» заработал сервис «Сим-карты». Он позволяет узнать, какое количество номеров зарегистрировано на пользователя у различных операторов связи. «Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены „серые“ сим-карты», — сообщает пресс‑служба Минцифры.

Что отображается в разделе «Сим-карты» Фото - © Людмила Дутко / Фотобанк Лори В разделе «Сим-карты» отображаются номера телефонов пользователя: личные — когда сим-карта оформлена на паспорт гражданина;

корпоративные — когда организация выдала сим-карту и человек самостоятельно активировал ее на портале «Госуслуг». По каждому номеру в разделе дана информация. Кроме того, номеру можно присвоить уникальное название.

Сколько сим-карт можно оформить гражданину России и иностранцу Фото - © Sashenkov89 / Фотобанк Лори С 1 апреля операторы не могут оформить более 20 сим-карт гражданину России. С 1 апреля иностранец или лицо без гражданства может оформить не более 10 сим-карт.

Что делать, если количество сим-карт превышает установленные лимиты Фото - © Sashenkov89 / Фотобанк Лори Если число ваших сим-карт уже превышает эти лимиты, нужно отказаться от лишних, указывает Минцифры. Граждане России это могут сделать до 1 ноября 2025 года, иностранцы и лица без гражданства — до 1 июля 2025 года.

Зачем нужен сервис «Сим-карты» Фото - © Терехова Марина / Фотобанк Лори Введение лимитов сим-карт и все указанные выше меры необходимы, чтобы мошенники не имели возможности оформить сим-карты для своих целей, среди которых можно выделить следующие: массовые обзвоны,

регистрация на запрещенных веб-порталах,

оформление займов на посторонних граждан. Удобство для россиян заключается в том, что ранее о подобных противоправных действиях можно было узнать, только обратившись к своему мобильному оператору. Теперь же посредством портала «Госуслуги» можно несколькими кликами проверить все оформленные на гражданина телефонные номера. «Если ваш оператор уже подключился к дополнительному функционалу, вы сможете всего в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим‑карты либо приостановить обслуживание по ним», — отмечает Минцифры.