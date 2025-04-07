Как проверить сим-карту на «Госуслугах»
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Зачем россиянам сервис проверки сим-карт и как он работает, читайте в материале РИАМО.
Что такое сервис «Сим-карты» на «Госуслугах»
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С 1 апреля 2025 года на сайте «Госуслуг» заработал сервис «Сим-карты». Он позволяет узнать, какое количество номеров зарегистрировано на пользователя у различных операторов связи.
«Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены „серые“ сим-карты», — сообщает пресс‑служба Минцифры.
Что отображается в разделе «Сим-карты»
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В разделе «Сим-карты» отображаются номера телефонов пользователя:
- личные — когда сим-карта оформлена на паспорт гражданина;
- корпоративные — когда организация выдала сим-карту и человек самостоятельно активировал ее на портале «Госуслуг».
По каждому номеру в разделе дана информация. Кроме того, номеру можно присвоить уникальное название.
Сколько сим-карт можно оформить гражданину России и иностранцу
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С 1 апреля операторы не могут оформить более 20 сим-карт гражданину России.
С 1 апреля иностранец или лицо без гражданства может оформить не более 10 сим-карт.
Что делать, если количество сим-карт превышает установленные лимиты
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Если число ваших сим-карт уже превышает эти лимиты, нужно отказаться от лишних, указывает Минцифры.
Граждане России это могут сделать до 1 ноября 2025 года, иностранцы и лица без гражданства — до 1 июля 2025 года.
Зачем нужен сервис «Сим-карты»
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Введение лимитов сим-карт и все указанные выше меры необходимы, чтобы мошенники не имели возможности оформить сим-карты для своих целей, среди которых можно выделить следующие:
- массовые обзвоны,
- регистрация на запрещенных веб-порталах,
- оформление займов на посторонних граждан.
Удобство для россиян заключается в том, что ранее о подобных противоправных действиях можно было узнать, только обратившись к своему мобильному оператору. Теперь же посредством портала «Госуслуги» можно несколькими кликами проверить все оформленные на гражданина телефонные номера.
«Если ваш оператор уже подключился к дополнительному функционалу, вы сможете всего в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим‑карты либо приостановить обслуживание по ним», — отмечает Минцифры.
Как заблокировать сим-карту на «Госуслугах»
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На портале можно временно заблокировать номер телефона, который оформлен на ваш паспорт, хотя вам он не принадлежит и вы его не оформляли. Для этого нужно выполнить следующие действия:
- перейти к услуге на портале, для чего понадобится подтвержденная учетная запись;
- указать номер телефона и оператора связи;
- если номер привязан к учетной записи на «Госуслугах», перед временной блокировкой его нужно сменить на актуальный для вас. Нужно помнить, что заблокировать номер, который привязан к «Госуслугам», без замены на новый можно только при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи;
- отправить заявление;
- дождаться уведомления, которое должно прийти в течение 1 часа в личный кабинет.
После этого номер будет заблокирован.
Если гражданин хочет навсегда отказаться от номера, нужно расторгнуть договор, что можно сделать на Госуслугах.
Кстати, временно заблокированный номер есть возможность разблокировать у оператора связи в случае, если не был расторгнут договор.