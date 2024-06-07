Как прогнать змей с дачного участка

В материале РИАМО рассказываем о том, как избавиться от змей на дачном участке и не подпустить близко непрошеных «гостей».

Какие змеи водятся в Подмосковье Фото - © Фотобанк Лори В Москве и области обитают медянка, уж и гадюка. Первые два вида безобидны и неопасны, а вот гадюка – ядовитая змея, и встреча с нею может грозить серьезными проблемами. Ужа можно опознать по желтым или оранжевым отметинам на голове. Гадюка нередко бывает похожа на ужа, но ее можно отличить по остроконечной копьевидной голове без светлых пятен и зигзагообразному узору вдоль тела. Медянка имеет округлую голову и темные полоски возле глаз, тело – блестящее с мелкими пятнами, на солнце приобретает медный оттенок.

Что привлекает змей на участке Фото - © Фотобанк Лори В дикой природе змеям приходится самостоятельно искать пищу, тогда как дачный участок – это просто «шведский стол» для змеи. Практически на любой даче водятся грызуны, которые кормятся крупами и овощами в подвалах и подсобках – а ведь именно мыши и крысы составляют основной рацион ужа, гадюки или медянки. Змеи любят тепло, но жаркие часы предпочитают пережидать в затененных влажных местах. Часто они селятся в компостных ямах, в залежах прошлогоднего мусора, в кучах скошенной травы или спиленных веток. Логовом для рептилий может стать и сарай соседей, расположенный сразу за забором, а также глухие заросли кустарника.

Как не допустить появления змей на дачном участке Фото - © Фотобанк Лори Избавьтесь от крыс и мышей любыми способами. Как правило, именно грызуны являются основной приманкой для змей. Тщательно выкосите все буйные заросли, которые могут привлечь змей тенью и влажностью. Если с вашей дачей соседствует заросший, заброшенный участок – скосите траву и там, на расстоянии 3-5 метров от вашего забора. Открытых, прогреваемых солнцем пространств змеи обычно предпочитают избегать. Ненужные укрывные материалы, остатки теплиц, мешки из-под удобрений – излюбленные места, где могут селиться рептилии. Старайтесь, чтобы на участке не было глухих, неухоженных мест: высоких зарослей сорняков, куч мусора, веток, травы, стройматериалов. Закройте все щели, которые могут дать змеям доступ в жилище: дыры под крыльцом, мышиные лазы в сарай и подпол. Избавьтесь от поваленных деревьев и старых пней. Если вы нашли на участке мертвую змею – на всякий случай отнесите ее подальше, а место обнаружения сбрызните керосином. Существует мнение, что рептилии издалека чуют запах погибших сородичей и стремятся к этому месту. Стопроцентного доказательства этому нет, но дачники довольно часто отмечают: множество змей может сползтись на участок, чтобы «почтить память» мертвого собрата. Также стоит избавляться и от шкурок, которые рептилии оставляют после линьки. Если змеи – постоянные гости на участке, можно взяться за дело всерьез и установить по периметру мелкоячеистый забор-сетку, причем такой забор имеет смысл заглубить на 15-30 см, а в высоту он должен достигать хотя бы 80 см. Ворота и калитка также должны быть без щелей и зазоров. Самым эффективным способом, впрочем, считается вызов специалистов по обработке участков от рептилий. Эта услуга довольно дорогая, но может помочь избавиться от незваных ползучих гостей как минимум на сезон.

Чем можно прогнать змей с участка Фото - © Фотобанк Лори Змеи не любят шум, громкие звуки, вибрацию. Неплохим источником шума может стать газонокосилка. Если вы постоянно живете на даче, несколько раз в день проходитесь с включенной косилкой по территории (косить не обязательно) – гулкие звуки и вибрация заставят змей убраться подальше. В качестве интервального отпугивателя можно использовать, например, колонки с сабвуфером: включать их несколько раз в день на 5-15 минут. Можно даже договориться с соседями о совместных «концертах», которые помогут отогнать змей подальше.

Ловушки для змей Змеиные ловушки – мера далеко не идеальная. Как правило, ловушка представляет собой емкость (рулон, контейнер) с клеевым слоем и приманкой. Минусов у такого устройства несколько. Во-первых, нужно разместить конструкцию именно там, где рептилии обычно заползают на участок. Во-вторых, убивать попавшую в ловушку змею не рекомендуется: эти животные составляют часть экосистемы и отвечают за регуляцию численности грызунов в своих ареалах обитания. Так что после того, как змея оказалась в заточении, ее следует отнести подальше от участка и выпустить на волю. Если в западне оказался уж, то вывоз его в поле или лес не будет представлять опасности. Но если в ловушку попала гадюка, избавление от рептилии может оказаться непростой и рискованной задачей. Именно поэтому герпетологи советуют отказаться от ловушек в пользу более гуманных и безопасных методов.

Электронные отпугиватели змей Фото - © Фотобанк Лори Существует целый ассортимент приборов, способных создавать колебания почвы, которые рептилии расценивают как признак опасности. Устанавливать противозмеиные виброотпугиватели нужно, лишь слегка заглубляя в грунт, чтобы колебания расходились по верхним слоям земли (в отличие, например, от отпугивателей кротов, которые производят глубинную вибрацию). Предпочтительнее выбирать устройства, которые могут вариативно менять характер колебаний время от времени – для того, чтобы рептилии не привыкли к сигналу. Продаются также универсальные приспособления, отваживающие от участка все виды вредителей – и змей, и мышей, и кротов, и даже медведок. Однако специалисты рекомендуют использовать для выведения змей именно специализированные противозмеиные устройства. Дело в том, что акустическое воздействие, которое отгоняет с территории, например, мышей, змеям не особенно досаждает: рептилии значительно более чувствительны именно к колебаниям почвы. Питание устройств обычно осуществляется от аккумулятора или солнечной батареи. В зависимости от мощности прибора, радиуса покрытия и характеристик грунта, на удаление с участка всех змей может потребоваться от 14 дней.

Как отпугнуть змей с участка с помощью химии Фото - © Фотобанк Лори Неплохо зарекомендовали себя и химические отпугиватели. Некоторые из них имеют сильный запах, который разносится на несколько метров и сообщает рептилиям, что на этой территории делать нечего. Другие – воздух не ароматизируют, но «срабатывают» в тот момент, когда змея пытается проползти по химическому составу. Такие отпугиватели имеет смысл насыпать по периметру участка, вдоль забора – и особенно в тех местах, где змеи появляются чаще всего. Стоит помнить, что во время дождей химсостав растворяется и частично теряет свою эффективность, так что после каждых осадков придется обновлять «приграничную полосу». Химические отпугиватели можно размещать не только вдоль забора, но также у стен сараев, возле поленниц или под крыльцом дома. Можно изготовить химический отпугиватель и своими силами. В числе народных средств, например, обустройство по периметру участка грядок с чесноком, рассыпание вдоль забора горчичного порошка, серы и/или шариков нафталина, раскладывание на «змеиных тропках» тряпок, смоченных в бензине или керосине. Минусы химических средств – их потенциальная ядовитость, поэтому с ними нужно быть осторожными, если на участке играют дети или собаки (особенно щенки).