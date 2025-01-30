Как продлить рецепт на льготное лекарство в Москве и Подмосковье в 2025 году
Фото - © Медиасток.рф
В материале РИАМО рассказываем о различных способах продления рецепта на льготные лекарства для жителей Москвы и Московской области.
Как продлить рецепт на льготное лекарство в Москве
Фото - © Медиасток.рф
- На очном приеме у лечащего врача;
- С помощью приложения «ЕМИАС: Телемедицина» (эта услуга доступна только для больных с онкозаболеваниями, уже наблюдающихся в одной из московских клиник).
Как продлить рецепт на льготное лекарство в Московской области
Фото - © Медиасток.рф
Продлить рецепт на льготное лекарство в Подмосковье можно несколькими способами: на очном приеме у лечащего врача либо с помощью телемедецинской консультации.
Записаться на онлайн-консультацию можно:
- через инфомат медицинской организации;
- на приеме у врача;
- по телефону 122;
- на сайте «Наша поликлиника». Для того, чтобы воспользоваться услугами телемедецины, необходимо предварительно авторизоваться на портале «Здоровье». Вам будет предложен список специалистов, доступных для онлайн-консультации, а также возможность выбора формата приема: чат, аудио- или видеоконсультация.
Сами консультации проводятся на сайте «Гостелемед» либо в мобильном приложении «РТ ДокторОнлайн» (ссылки на скачивание приложения можно найти на портале «Здоровье».