Как продлить рецепт на льготное лекарство в Москве и Подмосковье в 2025 году

На очном приеме у лечащего врача;

Как продлить рецепт на льготное лекарство в Московской области

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Продлить рецепт на льготное лекарство в Подмосковье можно несколькими способами: на очном приеме у лечащего врача либо с помощью телемедецинской консультации.

Записаться на онлайн-консультацию можно:

через инфомат медицинской организации;

на приеме у врача;

по телефону 122;

на сайте «Наша поликлиника». Для того, чтобы воспользоваться услугами телемедецины, необходимо предварительно авторизоваться на портале «Здоровье». Вам будет предложен список специалистов, доступных для онлайн-консультации, а также возможность выбора формата приема: чат, аудио- или видеоконсультация.

Сами консультации проводятся на сайте «Гостелемед» либо в мобильном приложении «РТ ДокторОнлайн» (ссылки на скачивание приложения можно найти на портале «Здоровье».