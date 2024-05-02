Как правильно покрасить яйца к Пасхе: красители, создание узоров и правильная варка
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Как украсить пасхальный стол яркими и необычными крашеными яйцами, рассказываем в материале РИАМО.
Как красить яйца с помощью природных красителей
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Луковая шелуха
Луковая шелуха придает яйцам коричневый цвет. В зависимости от количества шелухи цвет может получиться любого оттенка от бледно-чайного до темно-коричневого. Если вы боитесь, что яйца потрескаются и белок окрасится, можно красить в шелухе уже готовые вареные яйца, выбирая время приготовления в зависимости от интенсивности цвета, который вы хотите получить. Кастрюлю можно поставить на слабый огонь: бурное кипение для такой окраски не обязательно.
Крепкий чай или кофе
Светло-коричневого цвета можно добиться также с помощью крепкого отвара чая или кофе. Окрашивать нужно уже готовые яйца: поместить их в заварку (слегка теплую или комнатной температуры) либо кофейник и оставить на 8-12 часов в прохладном месте. От времени выдержки зависит яркость окраски.
Свекольный сок
Красно-бордовый цвет подарит яйцам свекольный сок. Свекла отдает цвет быстро: в натертую вареную или сырую свеклу можно положить яйца всего на 10-15 минут (для более яркого оттенка – на несколько часов). Если хочется получить мраморную окраску, смешайте натертую свеклу с сухим рисом и обваляйте яйца в этой смеси.
Шелуха красного лука
Красно-розового цвета можно добиться, если окрашивать яйца в шелухе красного лука. Красный лук неохотно делится цветом, поэтому, чтобы скорлупа получила более-менее насыщенный розовый оттенок, шелуху следует проварить на медленном огне не менее 1.5-2 часов, затем добавить немного соли или уксуса и поместить в кастрюлю сырые яйца. Для окраски потребуется 15-30 минут, на это время можно оставить самый маленький огонь. Не стоит окрашивать красной луковой шелухой уже сваренные яйца: цвет получится бледным.
Сок клюквы
Розовый цвет скорлупе может придать сок клюквы. Чтобы оттенок получился интенсивным, слегка разбавленный водой клюквенный сок нужно нагреть до кипения и поместить в него яйца на 15-30 минут, после чего кастрюлю можно снять с огня и оставить в ней яйца еще на несколько часов.
Краснокочанная капуста
Сине-фиолетовый цвет даст краснокочанная капуста. Ее нужно нашинковать и отварить в небольшом количестве воды в течение 20-30 минут на медленном огне. Когда капуста остынет, сцедить отвар и добавить в него немного уксуса, а потом поместить в отвар готовые яйца. Легкий голубой оттенок получится уже через 20-30 минут, для более насыщенного может потребоваться несколько часов.
Шпинат
Зеленый цвет скорлупы получается при использовании шпината. Листья шпината (свежие или замороженные) следует измельчить блендером, а затем отжать сок. В соке окрашивают заранее сваренные яйца.
Разрешенные искусственные красители для окраски яиц
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Список красителей, которые разрешено применять для окраски яиц: Е110, Е120, Е122, Е124, Е131, Е132, Е133, Е142, Е160, Е163, Е181. Они не вызывают аллергии и безопасны для здоровья, даже если попадут на белок яйца через трещины в скорлупе. А вот непищевые красители использовать не рекомендуется: это может быть чревато отравлением.
Как создать узор на скорлупе
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Можно воспользоваться проверенными «дедовскими» способами: приклеить на влажную скорлупу листики петрушки, веточки укропа или маленькие перышки, затем плотно обернуть яйцо марлей и приступать к окраске.
Если вы планируете окрашивать яйца во время варки, можно использовать для декора луковую шелуху. Нужно растолочь ее в ступке (или нарезать ножницами) так, чтобы она раскрошилась на кусочки по 2-4 мм, затем слегка смочить скорлупу и хорошенько обвалять яйца в получившихся хлопьях. После этого яйца нужно крепко обернуть марлей и отправить в емкость с кипящим окрашивающим отваром. Получится «мраморный» узор.
При покраске яиц в холодном красителе (без варки), можно накапать на скорлупу воск с обычной свечки (чтобы получились пятнышки и брызги). Либо можно взять редкую кисточку (например, от старой туши для ресниц) обмакнуть в растительное масло и нанести на яйца произвольные мазки. Там, где на скорлупе останутся масло или воск, цвет будет менее интенсивным.
Можно также воспользоваться медицинским лейкопластырем (или изолентой) и вырезать из него кружочки или звездочки, либо намотать спиралью вокруг яйца. Этот способ также подходит только для холодной окраски, варить лейкопластырь или изоленту нельзя.
Если у вас есть навыки рисования, можно расписать уже окрашенные яйца: нанести на них рисунок (цветы, ягоды, силуэты птиц) простым карандашом, а потом с помощью иглы аккуратно процарапать скорлупу, чтобы снять верхний слой краски. При должном умении яйца получаются очень красивыми и необычными.
Как создать фантазийные и абстрактные узоры
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Возьмите сухой рис, насыпьте в небольшой полиэтиленовый пакет, добавьте жидкий краситель и перемешайте. Поместите яйцо в пакет и интенсивно покатайте его в окрашенном рисе. В итоге получится интересный «крапчатый» рисунок.
Возьмите пену для бритья и выдавите в лоток с высокими бортиками (подойдет форма для запекания или обычная миска), сверху в произвольном порядке накапайте жидкий пищевой краситель. Можно взять красители нескольких цветов, причем не обязательно наливать их в разные места: смешивание оттенков этому способу окраски только на пользу. Обмакните яйца в пену и покатайте из стороны в сторону, чтобы краска образовала на скорлупе разнообразные разводы. Через 10 минут яйца следует вынуть, дать им обсохнуть 15-30 минут и снять остатки пены салфеткой.
Используйте для окраски старую зубную щетку. Такое окрашивание удобнее всего проводить в ванне: с ее стенок брызги краски легко смоются. Вылейте жидкий краситель в маленькую мисочку (если он густой, можно добавить немного воды) и разместите позади нее яйца на расстоянии 5-15 см. Окуните в мисочку зубную щетку и с помощью ножа движениями «на себя», словно чистите рыбу, разбрызгивайте со щетки краску на яйца. Можно использовать несколько оттенков, чтобы получить сложный разноцветный рисунок из больших и маленьких капель.
Полезные советы при варке яиц перед покраской
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Перед тем, как красить яйца, имеет смысл протереть скорлупу ватным диском, смоченным в уксусе. Это позволит добиться более равномерного и стойкого окрашивания. Рекомендовано также предварительно помыть яйца с помощью губки и жидкого мыла.
Сырые яйца стоит вынуть из холодильника минимум за час до приготовления и оставить согреваться при комнатной температуре. Так можно предупредить растрескивание скорлупы при варке. Также, во избежание трещин, можно добавить в воду немного соли или уксуса. Класть холодные яйца в кипящую воду не стоит: трещины будут почти неизбежны. Лучше всего поместить яйца в умеренно горячую воду и довести до кипения, не накрывая кастрюлю крышкой.
После окраски можно протереть яйца ватным диском, смоченным в растительном масле – это придаст скорлупе красивый блеск. Лучше проделать это через час-полтора после окрашивания, чтобы масло не размазало краску.