Как правильно покрасить яйца к Пасхе: красители, создание узоров и правильная варка

Как красить яйца с помощью природных красителей

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Луковая шелуха

Луковая шелуха придает яйцам коричневый цвет. В зависимости от количества шелухи цвет может получиться любого оттенка от бледно-чайного до темно-коричневого. Если вы боитесь, что яйца потрескаются и белок окрасится, можно красить в шелухе уже готовые вареные яйца, выбирая время приготовления в зависимости от интенсивности цвета, который вы хотите получить. Кастрюлю можно поставить на слабый огонь: бурное кипение для такой окраски не обязательно.

Крепкий чай или кофе

Светло-коричневого цвета можно добиться также с помощью крепкого отвара чая или кофе. Окрашивать нужно уже готовые яйца: поместить их в заварку (слегка теплую или комнатной температуры) либо кофейник и оставить на 8-12 часов в прохладном месте. От времени выдержки зависит яркость окраски.

Свекольный сок

Красно-бордовый цвет подарит яйцам свекольный сок. Свекла отдает цвет быстро: в натертую вареную или сырую свеклу можно положить яйца всего на 10-15 минут (для более яркого оттенка – на несколько часов). Если хочется получить мраморную окраску, смешайте натертую свеклу с сухим рисом и обваляйте яйца в этой смеси.

Шелуха красного лука

Красно-розового цвета можно добиться, если окрашивать яйца в шелухе красного лука. Красный лук неохотно делится цветом, поэтому, чтобы скорлупа получила более-менее насыщенный розовый оттенок, шелуху следует проварить на медленном огне не менее 1.5-2 часов, затем добавить немного соли или уксуса и поместить в кастрюлю сырые яйца. Для окраски потребуется 15-30 минут, на это время можно оставить самый маленький огонь. Не стоит окрашивать красной луковой шелухой уже сваренные яйца: цвет получится бледным.

Сок клюквы

Розовый цвет скорлупе может придать сок клюквы. Чтобы оттенок получился интенсивным, слегка разбавленный водой клюквенный сок нужно нагреть до кипения и поместить в него яйца на 15-30 минут, после чего кастрюлю можно снять с огня и оставить в ней яйца еще на несколько часов.

Краснокочанная капуста

Сине-фиолетовый цвет даст краснокочанная капуста. Ее нужно нашинковать и отварить в небольшом количестве воды в течение 20-30 минут на медленном огне. Когда капуста остынет, сцедить отвар и добавить в него немного уксуса, а потом поместить в отвар готовые яйца. Легкий голубой оттенок получится уже через 20-30 минут, для более насыщенного может потребоваться несколько часов.

Шпинат

Зеленый цвет скорлупы получается при использовании шпината. Листья шпината (свежие или замороженные) следует измельчить блендером, а затем отжать сок. В соке окрашивают заранее сваренные яйца.