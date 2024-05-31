Как помочь кошкам и собакам пережить жару

Как понять, что у животного тепловой удар Фото - © Unsplash.com У собак и кошек есть механизм охлаждения, но он отличается от человеческих. Животные не потеют в нашем обычном понимании. Потовые железы у них расположены на лапах между подушечками, и именно эти железы помогают кошкам и собакам немного остыть. Тем не менее этот механизм может не справляться в очень жаркую погоду, и животное может получить тепловой удар. Питомец начинает учащенно дышать с открытым ртом, высовывает язык, у него меняется походка и расширяются зрачки. Может быть мышечный тремор и покраснение десен, начинается рвота, животное может падать в обморок. Но это уже крайняя стадия, обычно заботливые хозяева успевают принять меры. Проверить температуру у животного можно, дотронувшись тыльной стороной ладони до лап и ушей. Если они горячие, то нужно обратиться к ветеринару и переместить питомца в прохладное место, дать воды. Ветеринары отмечают, что не все кошки и собаки одинаково тяжело переносят жару. Для некоторых питомцев жара не является чем-то критическим, и они сами могут справляться, находя прохладные места, снижая подвижность. Тепловой удар рискуют получить животные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и лишним весом. Спровоцировать тепловой удар могут и высокие физические нагрузки. Особенно пристально стоит следить за состоянием пожилых животных и молодых особей. Первые могут чаще болеть в силу возраста, а вторые, напротив, еще не сформировали нормальный механизм терморегуляции.

Что делать, чтобы помочь кошкам и собакам пережить жару Фото - © Медиасток.рф Если у кошки или собаки уже произошел тепловой удар, то нужно перенести животное в прохладное место и поставить рядом миску с прохладной водой. Короткошерстную собаку можно обрызгать водой из пульверизатора, а вот с длинношерстными собаками и любыми кошками этого делать не стоит. Также можно промокнуть лапы прохладной водой и обратиться к ветеринару, если животному не становится легче. Важно помнить, что питомца не стоит держать на открытом солнце очень долго, особенно при температуре воздуха выше 39 градусов. Если кошки гуляют довольно редко и они могут перенести жару в прохладной квартире, то собакам нужно гулять. Поэтому важно следить, чтобы они не проводили много времени на жаре. Важно для прогулок выбирать раннее утро и вечер, когда нет палящего солнца. Во дворе частного дома стоит позаботиться о том, чтобы была тень. Для собак можно также наполнить детский бассейн, в котором они могут плавать время от времени. Вода в нем не должна быть холодной. Кроме того, можно купить для питомцев косметические средства с защитой от УФ-излучений. Собак охлаждать можно из шланга, например. Но с кошками таких экспериментов лучше не проводить. У кошек и собак всегда должен быть доступ к чистой свежей воде, а лапы время от времени тоже нужно смачивать. Питомцев нужно чаще вычесывать. Можно купить им специальный охлаждающий коврик, но не нужно усердствовать с охлаждением и давать пить воду со льдом, например. Это скорее приведет к болезням, нежели поможет остыть.

Как кормить питомца в жару Фото - © Unsplash.com Стоит обратить внимание на рацион питомцев и сделать его менее калорийным и жирным. Особенно это актуально для собак и кошек с лишним весом и проблемами с сосудами и сердцем. В питании животных должно быть больше овощей и фруктов. Многие питомцы любят просто грызть огурцы, например. Не стоит им в этом отказывать, но важно следить, чтобы они не переели. Персики, абрикосы, яблоки, дыню и груши можно давать сырыми, но предварительно очищенными. Овощи, такие как брокколи, баклажаны, тыква или кабачки, лучше варить или тушить, а давать в виде пюре или нарезанные. Если питомец до этого никогда овощи не ел, вводить их нужно постепенно, наблюдая за реакцией организма. И всегда нужно помнить о наличии чистой воды, чтобы кошка или собака всегда имели к ней доступ и могли пить столько, сколько им необходимо.