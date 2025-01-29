Как получить свидетельство о рождении в 2025 году
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Какова процедура получения свидетельства о рождении в России в 2025 году, что такое ЕГР ЗАГС и зачем он нужен, какие есть уязвимости в системе регистрации новорожденных, РИАМО рассказал доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.
Каков порядок получения свидетельства о рождении в России
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Для бюрократической системы любого государства физический факт рождения ребенка не является главным фактором подтверждения рождения новой жизни, главным все-таки является наличие документа, который этот самый факт подтверждает.
Процедура получения свидетельства о рождении в разных странах может немного отличаться, но общие принципы схожи. В России действует следующий порядок:
- Рождение ребенка. Факт рождения ребенка должен быть зарегистрирован в медицинском учреждении (роддоме, больнице) или уполномоченным медицинским работником, принимавшим роды на дому. Семейный кодекс РФ (ст. 48) устанавливает, что происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинской организации, а в случае рождения ребенка вне медицинской организации на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств.
- Медицинское свидетельство о рождении. Медицинское учреждение выдает медицинское свидетельство о рождении, которое является основанием для получения свидетельства о рождении в органах ЗАГС.
- Обращение в органы ЗАГС. Один из родителей (или уполномоченное лицо) обращается в органы ЗАГС с заявлением о рождении, медицинским свидетельством о рождении, паспортами родителей (или документами, удостоверяющими личность), свидетельством о браке (если родители состоят в браке). В большинстве случаев обращение происходит не напрямую в органы ЗАГС, а через МФЦ.
- Регистрация и выдача свидетельства. Сотрудник органов ЗАГС регистрирует факт рождения, присваивает ребенку уникальный номер актовой записи и выдает свидетельство о рождении.
Что такое ЕГР ЗАГС России и зачем он нужен
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В большинстве стран существует единая база актовых записей гражданского состояния. В России это Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Эта база содержит информацию о рождении, браке, разводе, смерти и других актах гражданского состояния.
Эта база может помочь выявлять случаи «фейковых» детей, потому что:
- Каждая актовая запись имеет уникальный номер, и повторная регистрация одного и того же рождения должна быть исключена.
- Можно проводить перекрестную проверку с данными из медицинских учреждений, а также с базами данных о прививках, детских садах и школах.
Однако на практике могут возникать сложности:
- Сложность интеграции данных. Не все базы данных (например, медицинские) могут быть легко интегрированы с ЕГР ЗАГС.
- Человеческий фактор. Ошибки при вводе данных, недостаточная проверка документов на подлинность могут затруднить выявление мошенничества.
- Коррупция. Недобросовестные сотрудники могут сознательно вносить ложные сведения в базы данных.
Какие уязвимости присутствуют в системе в регистрации новорожденных
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- Недобросовестные медицинские работники могут выдать фиктивное медицинское свидетельство о рождении без фактического рождения ребенка.
- Возможна подделка медицинских свидетельств или иных документов, необходимых для регистрации рождения.
- При родах вне медучреждений (так называемых родах на дому) без участия уполномоченных медицинских работников факт рождения может быть трудно подтвердить, и это открывает двери для мошенничества, так как на сегодняшний день для подтверждения факта рождения ребенка вне медицинской организации достаточно свидетельских показаний.