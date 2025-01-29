Как получить свидетельство о рождении в 2025 году

Регистрация и выдача свидетельства. Сотрудник органов ЗАГС регистрирует факт рождения, присваивает ребенку уникальный номер актовой записи и выдает свидетельство о рождении.

Обращение в органы ЗАГС. Один из родителей (или уполномоченное лицо) обращается в органы ЗАГС с заявлением о рождении, медицинским свидетельством о рождении, паспортами родителей (или документами, удостоверяющими личность), свидетельством о браке (если родители состоят в браке). В большинстве случаев обращение происходит не напрямую в органы ЗАГС, а через МФЦ.

Медицинское свидетельство о рождении. Медицинское учреждение выдает медицинское свидетельство о рождении, которое является основанием для получения свидетельства о рождении в органах ЗАГС.

Рождение ребенка. Факт рождения ребенка должен быть зарегистрирован в медицинском учреждении (роддоме, больнице) или уполномоченным медицинским работником, принимавшим роды на дому. Семейный кодекс РФ (ст. 48) устанавливает, что происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинской организации, а в случае рождения ребенка вне медицинской организации на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств.

Процедура получения свидетельства о рождении в разных странах может немного отличаться, но общие принципы схожи. В России действует следующий порядок:

Для бюрократической системы любого государства физический факт рождения ребенка не является главным фактором подтверждения рождения новой жизни, главным все-таки является наличие документа, который этот самый факт подтверждает.

Что такое ЕГР ЗАГС России и зачем он нужен

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В большинстве стран существует единая база актовых записей гражданского состояния. В России это Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Эта база содержит информацию о рождении, браке, разводе, смерти и других актах гражданского состояния.

Эта база может помочь выявлять случаи «фейковых» детей, потому что:

Каждая актовая запись имеет уникальный номер, и повторная регистрация одного и того же рождения должна быть исключена.

Можно проводить перекрестную проверку с данными из медицинских учреждений, а также с базами данных о прививках, детских садах и школах.

Однако на практике могут возникать сложности: